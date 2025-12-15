Δήμας:-Το-Υπουργείο-Υποδομών-και-Μεταφορών-υλοποιεί-περισσότερα-από-65-οδικά-έργα

Αναφερόμενος στα οικονομικά δεδομένα του Προϋπολογισμού, είπε ότι το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ήταν αρχικά στα 680 εκατομμύρια ευρώ.

Το εύρος και το οικονομικό αποτύπωμα των έργων που εκτελούνται σήμερα σε όλη την Ελλάδα παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026».

Ο κ. Δήμας παρέθεσε τα στοιχεία που αναδεικνύουν τη θετική μεταβολή στους βασικούς δημοσιονομικούς δείκτες της χώρας, όπως: τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση του κατώτατου μισθού, την αύξηση του ΑΕΠ και τη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους

«Εάν οι αριθμοί δεν ευημερούν, τότε σίγουρα δυστυχούν οι άνθρωποι. Όταν ευημερούν οι αριθμοί, υποχρέωση της Πολιτείας είναι να επιστρέφει αυτή την ευημερία στο κοινωνικό σύνολο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Εξειδικεύοντας, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο που είχε ποτέ. Όπως είπε, το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ αυξήθηκε το 2025 κατά 500 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 1,18 δισ. ευρώ, τετραπλάσιο ποσό σε σχέση με το 2019.

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενισχύονται σημαντικά, με το συνολικό ύψος των πόρων για το 2026 να ανέρχεται σε 2,36 δισ. ευρώ.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε τα μεγάλα έργα που ολοκληρώθηκαν το 2025, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος. Τόνισε ότι το έργο παραδόθηκε εντός τριετίας και τα 75 χιλιόμετρα σε κυκλοφορία, δημιουργώντας έναν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα που συνδέει την Αθήνα, την Πάτρα και τον Πύργο. Προσέθεσε ότι τα μέτρα αυξημένης οδικής ασφάλειας στην παλιά εθνική οδό οδήγησαν σε μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων άνω του 80%, μηδενίζοντας τις μετωπικές συγκρούσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός ανέφερε την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με ήδη θετικά αποτελέσματα στα πρώτα τμήματα και επέκταση των παρεμβάσεων εντός του 2026. Δήλωσε ότι το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ενεργοποιήθηκε και η προαίρεση για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος. Παράλληλα, υλοποιούνται έργα και μελέτες ώστε ο ΒΟΑΚ να αποτελέσει έναν πλήρη αυτοκινητόδρομο από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία.

Ο κ. Δήμας μίλησε για τα οφέλη από την ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, με εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης σε σήραγγες, γέφυρες, οδόστρωμα και υποδομές εξυπηρέτησης οδηγών.

«Παράλληλα, συμβασιοποιήσαμε τα έργα «Daniel», τόσο τα οδικά όσο και τα σιδηροδρομικά, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι υποδομές, όμως, που δημιουργούμε και οι αποκαταστάσεις που κάνουμε δεν επαναφέρουν απλώς τις υποδομές στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά δημιουργούν πιο βιώσιμες και πιο ανθεκτικές υποδομές», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Όσον αφορά στον τομέα των μεταφορών, ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια αντικαταστάθηκαν σχεδόν τα δύο τρίτα του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με σύγχρονα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα, ενώ προχώρησαν κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στον σιδηρόδρομο, την Πολιτική Αεροπορία και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Για το 2026, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έθεσε ως κεντρικές προτεραιότητες τη συνέχιση της επιτυχημένης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκτασή του προς Καλαμαριά, την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε65, καθώς και την υλοποίηση δεκάδων έργων οδικών και υδραυλικών υποδομών σε όλη τη χώρα.

Σε σύντομη αναφορά του σε ζητήματα αγροτών, σημείωσε ότι αιτήματα όπως το κόστος παραγωγής και ο εκσυγχρονισμός του ΕΛΓΑ είναι εύλογα, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι λύσεις προκύπτουν μέσα από θεσμικό διάλογο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί σήμερα περισσότερα από 65 έργα οδικών υποδομών και 51 υδραυλικά έργα, με στόχο «όλη η Ελλάδα να είναι εργοτάξιο» και οι σύγχρονες υποδομές να στηρίζουν την ανάπτυξη και να βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.