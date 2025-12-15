Δημόσιο-χρέος:-Νέα-πρόωρη-αποπληρωμή-5,29-δισ.-ακριβών-δανείων-από-το-πρώτο-μνημόνιο

Για τις πρόωρες αποπληρωμές αξιοποιούνται τα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα της χώρας που αγγίζουν τα 44,8 δισ. ευρώ. Η σημασία της κίνησης.

Σε μια ακόμη πρόωρη αποπληρωμή ακριβού χρέους από το πρώτο μνημόνιο (GLF) αναμένεται να προχωρήσει σήμερα 15 Δεκεμβρίου η χώρα μας, μετά και από το πράσινο φως που άναψε στις αρχές του μήνα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕSM).

Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που η χώρα μας αποπληρώνει πρόωρα δάνεια του GLF. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν διαγραφεί υποχρεώσεις ύψους 7,935 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2023 είχαν αποπληρωθεί 5,29 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν αποπληρωθεί 2,645 δισ. ευρώ.

Το ποσό της αποπληρωμής φέτος ανέρχεται σε 5,287 δισ. ευρώ και αφορά ευρωπαϊκά δάνεια του GLF, με κυμαινόμενο επιτόκιο που λήγουν μεταξύ 2033 και 2041. Από αυτά περίπου τα μισά (2,51 δισ.) θα αποπληρώσουν πλήρως τα δάνεια που λήγουν το 2040 και 2041 και τα υπόλοιπα 2,71 δισ. ευρώ θα αποπληρώσουν αναλογικά δάνεια που λήγουν τα έτη 2033 έως 2039.

Όπως έχει γράψει το - η πρόωρη αποπληρωμή δανείων που λήγουν το 2040 και το 2041 έχει ως στόχο της λείανση της καμπύλης των πληρωμών της επόμενης δεκαετίας με τελικό στόχο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να εξοφληθούν πλήρως οι δανειακές υποχρεώσεις προς τις χώρες της Ευρωζώνης έως το 2031, μια δεκαετία πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

Για τις πρόωρες αποπληρωμές αξιοποιούνται τα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα της χώρας που αγγίζουν τα 44,8 δισ. ευρώ. Και αυτή η στρατηγική αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς πέρα από την εξοικονόμηση από τόκους στέλνει και μήνυμα στις αγορές με τελικό στόχο το δημόσιο χρέος να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029.

Ειδικότερα, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 138,2% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026, έναντι εκτίμησης 145,9% το 2025, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Στο τέλος του 2027, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 131,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ

Την ίδια ώρα μειώνονται και οι ετήσιες δαπάνες για τόκους από το 3,5% του ΑΕΠ ή περίπου 8,2 δισ. ευρώ το 2024, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 3,1% του ΑΕΠ ή περίπου 7,6 δισ. ευρώ το 2025 με πρόβλεψη για περαιτέρω υποχώρηση κατά την περίοδο 2026-2029, σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα εξυπηρέτησης του χρέους της γενικής κυβέρνησης.

Πρόωρες αποπληρωμές αντί παροχών

Μιλώντας χθες στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς τόνισε τη σημασία των πρόωρων αποπληρωμών με χρήματα που όπως είπε απαντώντας στην αντιπολίτευση τα οποία δεν θα μπορούσαν να πάνε σε παροχές λόγω των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

Όπως είπε ο κ. Πετραλιάς η αποπληρωμή χρέους, σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat, δεν αποτελεί δημοσιονομική δαπάνη και δεν προσμετράται αρνητικά στο πρωτογενές αποτέλεσμα, ούτε στο συνολικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης, αντίθετα με οποιαδήποτε άλλη αύξηση δαπανών που θα μείωνε το πρωτογενές αποτέλεσμα και θα αύξανε τον δείκτη δαπανών. Συνεπώς δεν μπορεί κανείς να αντικαταστήσει την αποπληρωμή δανείων με δημοσιονομικές δαπάνες, όπως είναι π.χ. επιδόματα ή αυξήσεις μισθών ή άλλες παροχές.

Η αποπληρωμή χρέους είναι χρηματοοικονομική (μη δημοσιονομική συναλλαγή) που απομειώνει τις υποχρεώσεις της χώρας και μειώνει το χρέος. Είναι πληρωμές που θα γινόντουσαν σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού θα είχαν τρέξει και οι τόκοι και γίνονται νωρίτερα εξοικονομώντας τους τόκους «με αποτέλεσμα να κερδίζουμε για κάθε 5,3 δισ. που αποπληρώνουμε περίπου 150 εκατ. τόκους ετησίως και με την πλήρη αποπληρωμή έως το 2030 πάνω από 800 εκατ. τόκους ετησίως που θα πλήρωνε η χώρα από το 2031 έως το 2040».

«Θα το αναφέρω και πάλι η μείωση του Χρέους είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε προς όφελος της νέας γενιάς, ώστε να μη ζήσει αυτά που έζησε η δική μας γενιά», τόνισε ο κ. Πετραλιάς.