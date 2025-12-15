Εκτοξεύονται-οι-μετοχές-κάνναβης-καθώς-ο-Τραμπ-φέρνει-χαλαρότερους-κανόνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται ήδη από σήμερα να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο χαλαρώνουν οι περιορισμοί στην μαριχουάνα, εκτοξεύει τις μετοχές κάνναβης.

Οι αναφορές ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται ήδη από σήμερα Δευτέρα να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο χαλαρώνουν οι περιορισμοί στην μαριχουάνα, εκτοξεύει τις μετοχές κάνναβης.

Είναι χαρακτηριστικό πως την Παρασκευή η μετοχή της Tilray Brands εκτινάχτηκε κατά 44% στην Wall Street και εκείνη της καναδικής Canopy Growth άνω του 53%, ενώ αυτή την ώρα κερδίζει άνω του 10% στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης (έφτασε και στο +17%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο), δίνοντας σημαντική ώθηση σε όλες τις ευρωπαϊκές μετοχές του κλάδου.

Η Canopy Growth ήταν μεταξύ των πιο εκτελεσμένων εντολών στη γερμανική πλατφόρμα Tradegate, μαζί με την Nvidia και τον αμυντικό όμιλο Rheinmetall.

Όπως αναφέρει η Washington Post, ο Τραμπ σχεδιάζει να δώσει εντολή στις υπηρεσίες να αναταξινομήσουν την μαριχουάνα από το Πρόγραμμα Ι στην λιγότερο περιοριστική κατηγορία του Προγράμματος ΙΙΙ, με την εφαρμογή να αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους, κάτι που μειώσει την εποπτεία του φυτού και των παραγώγων του στο ίδιο επίπεδο με ορισμένα κοινά παυσίπονα με συνταγή γιατρού και άλλα φάρμακα.

Αυτή η πολιτική θα επιτρέψει στις εταιρείες κάνναβης να εφαρμόζουν διαφορετικούς φορολογικούς κανόνες και να ενθαρρύνουν τις εισροές επενδύσεων στον κλάδο.

Το ETF Amplify Seymour Cannabis εκτοξεύτηκε πάνω από 54%, σηματοδοτώντας την καλύτερη ημερήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου μέχρι σήμερα.

Ο Τραμπ είχε ήδη προτείνει την αλλαγή της ταξινόμησης της μαριχουάνας ήδη από τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Σε σημείωμα προς τους πελάτες την Παρασκευή, ο Έντ Γκροσάνς της μεσαίας επενδυτικής τράπεζας Compass Point έγραψε:

Κατά την εκτίμησή μας, δεν πρόκειται για το αν ο Τραμπ θα επαναπρογραμματίσει τη μαριχουάνα, αλλά για το πότε. Ο Γκροσάνς δήλωσε ότι οι αναφερόμενες αλλαγές θα ήταν «θετικές» για τη βιομηχανία κάνναβης, επιτρέποντας στις τράπεζες να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα.