ΕΚΤ:-Στα-4,2-δισ.ευρώ-ανήλθαν-οι-απάτες-στις-πληρωμές-στον-ΕΟΧ-το-2024

Στα 4,2 δισ. ευρώ ανήλθαν οι απάτες στις πληρωμές σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) το 2024, από 3,5 δισεκ.ευρώ το 2023, σύμφωνα με την κοινή έκθεση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με την απάτη στις πληρωμές.

Η έκθεση καλύπτει τα εξαμηνιαία στοιχεία για την περίοδο 2022-2024 και επιβεβαιώνει ότι η νομική απαίτηση για ισχυρή επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη (SCA) που εισήχθη το 2020 έχει συμβάλει στη μείωση των επιπέδων απάτης. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, υπάρχει ακόμα η ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και για προσαρμογή των μέτρων ασφαλείας προκειμένου να καταπολεμηθούν οι νέοι τύποι απάτης που εμφανίζονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι απάτες στις πληρωμές που αναφέρθηκαν από τον κλάδο σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ανήλθαν σε 3,4 δισεκ.ευρώ το 2022, 3,5 δισεκ.ευρώ το 2023 και 4,2 δισεκ. ευρώ το 2024.

Όπως υπογραμμίζει η έκθεση, οι συναλλαγές που επαληθεύτηκαν με SCA ήταν γενικά λιγότερο ευάλωτες σε απάτη από εκείνες χωρίς SCA, ιδίως οι πληρωμές με κάρτα. Για άλλους τύπους πληρωμών, όπως οι μεταφορές πιστώσεων, το φαινόμενο αυτό ήταν λιγότερο εμφανές. Συγκεκριμένα, η απάτη στις πληρωμές με κάρτα ήταν 17 φορές υψηλότερη όταν ο αποδέκτης της πληρωμής βρισκόταν εκτός του ΕΟΧ, όπου η SCA δεν είναι νομικά υποχρεωτική και συχνά δεν χρησιμοποιείται.

Ως εκ τούτου, αναδεικνύεται ο ευεργετικός αντίκτυπος των απαιτήσεων SCA που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της αναθεωρημένης οδηγίας της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) το 2020 και των υποστηρικτικών τεχνικών προτύπων που εκδόθηκαν από την ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, το 2018.

Παράλληλα, τονίζεται στο πλαίσιο της έκθεσης ότι εμφανίζονται νέοι τύποι απάτης, οι οποίοι συχνά στοχεύουν συναλλαγές για τις οποίες εφαρμόζεται εξαίρεση από την SCA ή παρασύρουν νόμιμους χρήστες να πιστοποιήσουν δόλιες συναλλαγές.

Οι απώλειες από τις απάτες

Σε άλλο σημείο, η έκθεση δείχνει ότι η κατανομή των απωλειών από απάτες διέφερε ανάλογα με το μέσο πληρωμής και ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές σε ολόκληρο τον ΕΟΧ.

Για το 2024, οι συνολικές απώλειες για τις μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 2,200 δισ. ευρώ (αύξηση 16 % σε ετήσια βάση) και για τις πληρωμές με κάρτες που εκδόθηκαν στην ΕΕ/ΕΟΧ ανήλθαν σε 1,329 δισ. ευρώ (αύξηση 29 % σε ετήσια βάση).

Για τις πιστωτικές μεταφορές, οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών επωμίστηκαν περίπου το 85 % των συνολικών απωλειών από απάτες το 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα απάτης που οδήγησε τους χρήστες να πραγματοποιήσουν δόλιες συναλλαγές.