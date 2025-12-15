ΕΛΣΤΑΤ:-Αύξηση-3,3%-σημείωσε-ο-δείκτης-παραγωγής-στις-κατασκευές-το-γ’-τρίμηνο

Αύξηση 3,3% παρουσίασε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές για το γ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2024.

Αύξηση 3,3% παρουσίασε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές για το γ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 18,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του γ΄ τριμήνου 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2024 με το β΄ τρίμηνο 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Γ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε μείωση 1,1%.