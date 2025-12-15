ΕΟΤ:-Προβολή-του-ελληνικού-οδικού-τουρισμού-στη-Δανία

Η προβολή της ηπειρωτικής Ελλάδας και η εξερεύνησή της με αυτοκίνητο ή με αυτοκινούμενο τροχόσπιτο είναι η εναλλακτική πρόταση τουρισμού εμπειρίας που προωθεί στη Δανία ο ΕΟΤ Σκανδιναβίας σε συνεργασία με τον ταξιδιωτικό οργανισμό FDM Travel της Δανίας.

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του εξειδικευμένου στον οδικό τουρισμό FDM Travel, με προτεινόμενες διαδρομές στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ήπειρο.

Το πρόγραμμα περιήγησης στην αυθεντική Βόρεια Ελλάδα διαμορφώθηκε με τη συνδρομή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Σκανδιναβίας στο πλαίσιο fam trip (5-9.9.2025) αντιπροσώπων του ταξιδιωτικού γραφείου, το οποίο οργανώθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) και τον Οργανισμό Τουρισμού Χαλκιδικής.

Με την προτροπή, «Κάντε ένα οδικό ταξίδι στην ηπειρωτική Ελλάδα αν ονειρεύεστε να γνωρίσετε τους ιστορικούς θησαυρούς και ένα ποικίλο και παρθένο τοπίο με τον δικό σας ρυθμό – μακριά από τις κλασικές τουριστικές ροές», προσφέρονται στους δανούς ταξιδιώτες επιλογές από road trips γεμάτα εμπειρίες, θέτοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το φυσικό κάλλος, αλλά και τους ιστορικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς, που διαθέτει η χώρα μας.

Αρχαιολογικό μουσείο Δίου

Οι ταξιδιώτες ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν την «άλλη» Ελλάδα, η οποία προσφέρει επιβλητικά ορεινά τοπία, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και παραδοσιακά χωριά στην ηπειρωτική χώρα. Το Κάστρο Πλαταμώνα, το όρος Όλυμπος, το Αρχαιολογικό Πάρκο και Μουσείο Δίου αποτελούν ορόσημα των διαδρομών.

Μεταξύ των εξατομικευμένων προτάσεων για οδικό τουρισμό περιλαμβάνονται οι διαδρομές:

Βόρεια Ελλάδα – Από τα Φαράγγια του Ζαγορίου στους Θεούς του Ολύμπου.

Ελλάδα, από νότο προς βορρά: Αθήνα προς Θεσσαλονίκη.

Ο FDM Travel σκοπεύει σύντομα να εντάξει στο πρόγραμμά του και νέα πακέτα διαδρομών σε ανεξερεύνητους προορισμούς της χώρας μας (hidden gems).

Παλαιός Παντελεήμονας

Τα νέα ταξιδιωτικά προγράμματα εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας του Ε.Ο.Τ. με στόχο την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την προώθηση της ηπειρωτικής Ελλάδας στη σκανδιναβική αγορά