Ευρωαγορές:-Ανοδικό-άνοιγμα-ενόψει-κρίσιμης-εβδομάδας-για-τις-κεντρικές-τράπεζες

Λίγο μετά το άνοιγμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,41% στις 580,60 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν σε θετικό έδαφος στην αρχή μιας ιδιαίτερα «γεμάτης» εβδομάδας για τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης.

Ειδικότερα, ο βρετανικός FTSE καταγράφει άνοδο 0,55% στις 9.702,15 μονάδες, ο γαλλικός CAC ενισχύεται κατά 0,56% στις 8.113,65 μονάδες και ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη κοντά στο 0,30% που τον ανεβάζουν στις 24.274,56 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ ενισχύεται κατά 0,85% στις 43.878,99 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ κατά 0,89% στις 17.001,59 μονάδες.

Επιχειρηματικά νέα

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εβδομάδα για τους επενδυτές στην Ευρώπη, καθώς την Πέμπτη (18/12) θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το έτος, με την ΕΚΤ να αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2%.

Μιλώντας στους Financial Times, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να αναθεωρήσει εκ νέου προς τα πάνω τις προβλέψεις ανάπτυξης τον Δεκέμβριο, μετά την αύξηση της εκτίμησης για την ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 1,2% τον Σεπτέμβριο.

Και άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, η Riksbank και η Norges Bank, θα λάβουν επίσης τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής για το 2025 μέσα στην εβδομάδα. Η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας αναμένεται να είναι οριακή, ωστόσο εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ανακοινωθούν την Τετάρτη (17/12).

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα δοκιμαστούν επίσης αυτή την εβδομάδα, καθώς στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη θα εξετάσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη δανείου ύψους 210 δισ. ευρώ (246 δισ. δολάρια) προς το Κίεβο.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται επίσης για σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, όπως τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα του Νοεμβρίου και τις λιανικές πωλήσεις του Οκτωβρίου, που θα ανακοινωθούν την Τρίτη (16/12). Οι ανακοινώσεις αυτές είχαν καθυστερήσει λόγω του κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης το φθινόπωρο. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Νοέμβριο αναμένεται να δημοσιευθεί την Πέμπτη (17/12).