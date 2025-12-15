Ευρωαγορές:-Κλείσιμο-με-άνοδο,-παρά-την-πτώση-αμυντικών-και-φαρμακευτικών-μετοχών

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας 15/12 με θετικά πρόσημα, στο ξεκίνημα μιας πολυάσχολης εβδομάδας για τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,74% στις 582,54 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τις μεγάλες αγορές να βρίσκονται στο πράσινο. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες:

Γερμανικός DAX: 24.259,67 μονάδες, +0,30%

Γαλλικός CAC 40: 8.124,88 μονάδες, +0,70%

Βρετανικός FTSE 100: 9.751,31 μονάδες, +1,06%

Ιταλικός MIB: 44.116,96, +1,39%

Ισπανικός IBEX 35: 17.043,30 μονάδες, +1,12%

Η εβδομάδα προβλέπεται έντονη για τους επενδυτές στην Ευρώπη, καθώς την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το έτος, με την τράπεζα να αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2%.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε στο Financial Times ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα αναθεωρήσει εκ νέου ανοδικά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη τον Δεκέμβριο, μετά την προηγούμενη αναβάθμιση της πρόβλεψης για το ετήσιο ΑΕΠ στο 1,2% τον Σεπτέμβριο.

Άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, η Riksbank και η Norges Bank, θα λάβουν επίσης τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής για το 2025 αυτή την εβδομάδα. Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται πιθανότατα να μειώσει τα επιτόκια. Στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανακοινωθούν την Τετάρτη.

Παράλληλα, οι ηγέτες της Ευρώπης θα κληθούν να διαχειριστούν την χρηματοδότηση της Ουκρανίας σε μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη δανείου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο.

Ορισμένες ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικών εταιρειών έκλεισαν με απώλειες τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για εγκατάλειψη του μακροπρόθεσμου στόχου ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, σε σημαντική αλλαγή πολιτικής.

Η Rheinmetall έκλεισε με πτώση 2,6% και η Renk υποχώρησε 0,9%, περιορίζοντας νωρίτερα μεγαλύτερες απώλειες. Η Hensoldt έπεσε 1% ενώ η Saab 0,2%.

Αντίθετα, η Magnum Ice Cream Company, πρόσφατο spin-off της Unilever, έκλεισε με άνοδο 6,6%.

Στον φαρμακευτικό τομέα, η ολλανδική εταιρεία Argenx υποχώρησε 3,9% μετά τη διακοπή της φάσης τρία δοκιμής για την αντιμετώπιση της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας. Η Sanofi έκλεισε με απώλειες 3,3% αφού το φάρμακο για την πολλαπλή σκλήρυνση, tolebrutinib, απέτυχε να επιβραδύνει την πρόοδο της αναπηρίας σε σοβαρές περιπτώσεις ασθενών και η FDA ανέβαλε την απόφασή της, αναμένοντας περαιτέρω καθοδήγηση το επόμενο τρίμηνο.

Η Hikma Pharmaceuticals έκλεισε στο -0,9% μετά την ανακοίνωση ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, Riad Mishlawi, θα παραιτηθεί, ενώ οι μετοχές της GSK έκλεισαν στο +0,5% μετά την πρόταση έγκρισης του depemokimab από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρής άσθματος και χρόνιας ρινικής φλεγμονής.

Στις ΗΠΑ, οι μετοχές παρέμειναν σχετικά αμετάβλητες έως το μέσο της Δευτέρας, μετά από μια μικτή εβδομάδα στη Wall Street, με μετακίνηση κεφαλαίων από την τεχνολογία σε τμήματα της αγοράς με χαμηλότερες αποτιμήσεις. Οι επενδυτές προετοιμάζονται για σειρά οικονομικών στοιχείων, όπως οι μη αγροτικές θέσεις εργασίας Νοεμβρίου και οι λιανικές πωλήσεις Οκτωβρίου, που ανακοινώνονται την Τρίτη, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί την Πέμπτη.