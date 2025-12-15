Η-ΕΕ-ανακοίνωσε-κυρώσεις-σε-εταιρείες-και-φυσικά-πρόσωπα-για-τη-μεταφορά-ρωσικού-πετρελαίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κυρώσεις που στοχεύουν εταιρείες και άτομα που κατηγορούνται ότι διαχειρίζονται τον σκιώδη στόλο πετρελαιοφόρων της Ρωσίας για να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ και την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Οι κυρώσεις στοχεύουν εννέα λεγόμενους παράγοντες που διευκολύνουν τον σκιώδη στόλο, αναφερόμενοι σε επιχειρηματίες που συνδέονται με τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil και ναυτιλιακές εταιρείες που κατέχουν και διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια. Οι κυρώσεις καλύπτουν επίσης 14 άτομα και οντότητες βάσει του πλαισίου κυρώσεων για υβριδικές απειλές της ΕΕ, δήλωσε ο αξιωματούχος της ΕΕ.

Μεταξύ των στοχευμένων είναι ο Καναδο-Πακιστανός έμπορος πετρελαίου Μουρτάζα Λαχάνι, Διευθύνων Σύμβουλος της εμπορικής εταιρείας Mercantile & Maritime.

«Μέσω των εταιρειών του, επιτρέπει τις αποστολές και τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως από τη ρωσική κρατική εταιρεία πετρελαίου Rosneft», αναφέρει η καταχώριση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

«Συγκεκριμένα, ο Μουρτάζα Λαχάνι ελέγχει πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, καταγωγής Ρωσίας ή που εξάγονται από τη Ρωσία, ενώ εφαρμόζει παράτυπες και υψηλού κινδύνου ναυτιλιακές πρακτικές».

Η ΕΕ απήγγειλε επίσης τον Βαλέρι Κιλντιγιάροφ, οικονομικό διευθυντή της Litasco Middle East DMCC, θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της Lukoil, και τρία άτομα – τους Ανάρ Μαντάλτι, Ταλάτ Σαφάροφ και Ετιμπάρ Εγιούμπ – για δεσμούς με την εμπορική εταιρεία Coral Energy, η οποία μετονομάστηκε σε 2Rivers Group.

- Reuters