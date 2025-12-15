Η-υποαπόδοση-χωρίς-άλλοθι-και-το-απίθανο-disconnect-αξίας–τιμής-στο-ελληνικό-ταμπλό

Η εικόνα της Metlen Energy & Metals (MTLN) στο ταμπλό συνεχίζει να προβληματίζει τους επενδυτές, όχι γιατί στον όμιλο δείχνει να αλλάζει κάτι προς το αρνητικό, αλλά επειδή η απόκλιση μεταξύ των ανοδικών θεμελιωδών μεγεθών και της χρηματιστηριακής συμπεριφοράς μεγαλώνει αντί να περιορίζεται. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου η μετοχή φαίνεται να υποχωρεί κατά -23%, την ώρα που ο Γενικός Δείκτης κινείται σε θετικό έδαφος περίπου +3,62% και ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου εμφανίζει απόδοση γύρω στο +5,20%. Η Metlen λοιπόν βρίσκεται σήμερα σε μια παράδοξη θέση. Από τη μια δημιουργεί ένα από τα πιο έντονα αναπτυξιακά frameworks της παγκόσμιας βιομηχανίας, αλλά από την άλλη εμφανίζει μια τιμή στο ταμπλό που δεν συμβαδίζει ούτε καν με την πορεία των διεθνών ομολόγων της.

Εκεί ακριβώς είναι το πρώτο, και πιο αμείλικτο, στοιχείο της υποτίμησης. Στο διάγραμμα που αποτυπώνει την ποσοστιαία πορεία από τις αρχές Σεπτεμβρίου, εταιρείες όπως η Alcoa (+38,68%), η Glencore (+31,64%), η Rio Tinto (+21,11%), η Hindalco (+17,08%), η Iberdrola (+9,67%), η NextEra (+12,80%) και η EDP Renováveis (+15,34%) κινούνται σε μια ολοφάνερη ανοδική καμπύλη. Η Metlen, αντίθετα, παραμένει στο -23%, ανοίγοντας μια απόσταση που δεν βρίσκει εύκολα αντίστοιχη σε άλλον ευρωπαϊκό όμιλο με τόσο ισχυρή θεμελιώδη βάση, τόσο έντονη κερδοφορία και τόσο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα μέσα στο ελληνικό ταμπλό. Ο FTSE 25 έχει αρκετούς πρωταγωνιστές: Viohalco (+74,54%), Cenergy (+45,69%), ElvalHalcor (+33,82%), ΔΕΗ (+25,70%), TITAN (+22,78%). Η Metlen, αντίθετα, βρίσκεται στην τελευταία θέση (!) που σχεδόν ποτέ στην ιστορία της δεν την έχουμε ξαναδεί.

Η στρέβλωση είναι ακόμα πιο εμφανής όταν διαπιστώνεις ότι η διαφορά δεν περιορίζεται μόνο σε σύγκριση με τους πρωταγωνιστές στον εν λόγω δείκτη, αλλά ακόμη και με τις μετοχές που βρίσκονται στο κάτω άκρο των αποδόσεων, όπως η Jumbo (-9,84%) ή η Sarantis (-9,73%), που εμφανίζουν μικρότερη υποχώρηση από τη Metlen. Αυτά είναι φαινόμενα που σε ωθούν να κοιτάξεις δύο και τρεις φορές το chart μήπως κάτι διάβασες λάθος. Κανένα όμως από αυτά τα δεδομένα δεν συνδέεται με την πραγματικότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων· αντίθετα, αποτυπώνουν μια περίεργη συσσωρευμένη ανοδική άρνηση που δεν έχει καμία απολύτως θεμελιακή βάση.

Οι αναλυτές δε που παρακολουθούν στενά την εταιρεία δεν βλέπουν τίποτα που να δικαιολογεί αυτή τη βραχυχρόνια συμπεριφορά. Η Eurobank Equities, στην πρόσφατη ανάλυσή της, αποτυπώνει μάλιστα μια εικόνα εντελώς αντίθετη από αυτή που δείχνει το ταμπλό. Αναθεωρεί ανοδικά τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις EBITDA, φτάνοντας στα 1,19 δισ. ευρώ το 2026, 1,39 δισ. ευρώ το 2027 και 1,65 δισ. ευρώ το 2028, ενώ βλέπει ότι η συνολική δυναμική των νέων πυλώνων –Circular Metals, Critical Metals, Defense– μπορεί να προσθέσει περίπου 520 εκατ. ευρώ στο EBITDA της επόμενης τετραετίας. Το περιθώριο αποτίμησης που συνεπάγονται αυτά τα δεδομένα είναι τόσο ισχυρό, που ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 62 ευρώ, με τις μονάδες Circular και Defense να έχουν αναμενόμενες αποδόσεις επενδεδυμένου κεφαλαίου από 30% έως 70%, επίπεδο αρκετά σπάνιο ακόμη και για κλάδους υψηλής τεχνολογίας.

Εν μέσω αυτής της εικόνας εμφανίστηκε και η νέα short θέση της Covalis Capital στο 0,676%. Η κίνηση προκάλεσε πάλι τις γνωστές συζητήσεις, αν και η ορθή ανάγνωση είναι τελείως διαφορετική: στο Λονδίνο, σχεδόν κάθε μετοχή του FTSE 100 έχει short θέσεις, καθώς τα hedge funds εφαρμόζουν συστηματικές τακτικές αντιστάθμισης κινδύνου και trading pairs.

Δεν πρόκειται για κίνηση που σημαίνει ότι το fund έχει στοιχηματίσει σε αποδυνάμωση των θεμελιωδών μεγεθών της εταιρείας· αντιθέτως, είναι συνηθισμένη πρακτική σε περιόδους όπου η μεταβλητότητα αυξάνεται και οι διαχειριστές επιλέγουν να αναλογικοποιούν την έκθεσή τους συμπληρώνοντας long allocations σε άλλα σημεία του χαρτοφυλακίου. Επομένως, δεν προκύπτει κάποια ανησυχητική ένδειξη που να έχει σχέση με τα θεμελιώδη της Metlen.

Η διαγραμματική εικόνα προσφέρει δύο στοιχεία που δεν πρέπει να αγνοηθούν. Πρώτον, η ζώνη 40,50-41,20 ευρώ έχει λειτουργήσει ως σταθερό σημείο αντίδρασης σε τρεις διαδοχικές καθοδικές πιέσεις, δημιουργώντας ένα μοτίβο συσσώρευσης. Η μεγάλη απόσταση από την πτωτική γραμμή τάσης, που ξεκινά από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου, δείχνει ότι η τιμή βρίσκεται σε σημείο όπου ακόμη και μια μέτρια αλλαγή ροής θα μπορούσε να φέρει κίνηση προς τις πρώτες ζώνες αντίστασης στα 45,10-45,70 ευρώ, αργότερα στα 50,25-50,75 ευρώ και σε δεύτερο χρόνο στην περιοχή των 53 ευρώ.

Δεύτερον, το volume profile αποκαλύπτει μια σημαντική λεπτομέρεια: ενώ η τιμή πιέζεται χαμηλότερα, το μεγαλύτερο μέρος του όγκου συναλλαγών μετακινείται πολύ πιο αργά προς τα χαμηλότερα επίπεδα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ένδειξη “μαζέματος” από μεσοπρόθεσμους παίκτες που χτίζουν θέση σε σημείο… υπερβολής. Αυτού του είδους η μετατόπιση στο προφίλ όγκου ιστορικά προμηνύει μεταστροφή, όταν ολοκληρώνεται η απορρόφηση της προσφοράς.

Ένας επιπλέον ανοδικός καταλύτης ενόψει της λήξης του έτους είναι οι εισαγωγές της μετοχής σε έξι STOXX δείκτες. Οι αλλαγές θα ισχύσουν μετά το κλείσιμο της 19ης Δεκεμβρίου με αναμενόμενες εισροές άνω των 850 χιλιάδων τεμαχίων. Αυτό σημαίνει μια νέα βάση ζήτησης που πυροδοτεί τη ροή των εντολών και δεν εξαρτάται από την πρόσκαιρη στάση της αγοράς.

Ποια είναι η ουσία; Η Metlen βρίσκεται σήμερα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά “disconnects” μεταξύ αξίας και τιμής στο ταμπλό. Όταν ο κλάδος παγκοσμίως ανεβαίνει, όταν οι ελληνικές βιομηχανικές μετοχές τρέχουν και όταν τα θεμελιώδη της εταιρείας δείχνουν έναν διπλασιασμό μεγεθών σε μεσοπρόθεσμη βάση, η υποαπόδοση του τίτλου δεν μπορεί να έχει λογική συνέχεια.

Αυτό βέβαια για όσους βλέπουν τη μεγάλη εικόνα δεν είναι καθόλου μειονέκτημα· είναι απλά μια σπάνια ευκαιρία τοποθέτησης πριν η συσπείρωση του ελατηρίου μετατραπεί σε έντονη ανοδική κίνηση.

Ένα είναι πάντως σίγουρο: η αγορά θα εναρμονιστεί με τα θετικά δεδομένα της Metlen. Το μόνο ερώτημα είναι ποιοι θα είναι πάνω στο τρένο όταν ξεκινήσει.

