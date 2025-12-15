Ικτίνος:-Υπογραφή-τελικής-σύμβασης-με-την-εταιρεία-cbe-capital-ltd

Η CBE εξειδικεύεται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχείων και επωνύμων κατοικιών και διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ευρώπη.

Στην υπογραφή τελικής σύμβασης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σύμβασης δικαιωμάτων προαίρεσης υπέρ της Ικτίνος με την εταιρεία CBE CAPITAL, ιδιωτική επενδυτική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, υπέγραψε η Ικτίνος Ελλάς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σύμβαση αφορά το ακίνητο που βρίσκεται στον Όρμο Σητείας, Κρήτη, ιδιοκτησίας της θυγατρικής της Ικτίνος Τεχνική & Τουριστική Α.Ε. Κατόπιν των ανωτέρω, η συναλλαγή έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Η CBE εξειδικεύεται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχείων και επωνύμων κατοικιών και διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ελλάδας, όπου συμμετέχει ως συν-επενδυτής στο υπό ανάπτυξη έργο Six Senses Porto Heli.

Το Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και η Δικηγορική Εταιρία Δρυλλεράκης ενήργησαν, αντιστοίχως, ως Χρηματοοικονομικός και Νομικός Σύμβουλος της Ικτίνος στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ η Δικηγορική Εταιρία KG παρείχε τις υπηρεσίες της ως νομικός σύμβουλος της CBE στην Ελλάδα.