Ισπανία: Πρόστιμο 64 εκατ. στην Airbnb – Έμπαιναν αγγελίες για απαγορευμένες κατοικίες

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε πρόστιμο 64 εκατομμυρίων ευρώ στην Airbnb για την δημοσίευση αγγελιών για απαγορευμένες κατοικίες, σε μια εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση και μάλιστα εν μέσω στεγαστικής κρίσης στη χώρα.

Στην Ισπανία, οι πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης κατοικίας έχουν προκαλέσει πολεμική, κυρίως στις μεγάλες τουριστικές πόλεις (βλ. περίπτωση Βαρκελώνης) όπου πολλοί κάτοικοι θεωρούν ότι συμβάλλουν στην εκτίναξη των ενοικίων.

Η Airbnb οφείλει να καταβάλει πρόστιμο 64.055.311 ευρώ το οποίο είναι «οριστικό», διευκρινίζει σε ανακοίνωση το υπουργείο Κατανάλωσης προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει στο εξής «να διορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις απαλείφοντας τα παράνομα περιεχόμενα».

«Χιλιάδες οικογένειες ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης, ενώ ορισμένοι πλουτίζουν χάρη σε οικονομικά μοντέλα που εκδιώκουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους», εξηγεί στην ανακοίνωση ο υπουργός Κατανάλωσης Πάβλο Μπουστιντούι. «Στην Ισπανία, καμία εταιρεία, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων».

94 εκατ. επισκέπτες

Η Ισπανία υποδέχθηκε το 2024 94 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμό ρεκόρ, γεγονός που την καθιστά δεύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως μετά τη Γαλλία. Αυτό το ρεκόρ μπορεί να ξεπερασθεί κατά το 2025.

Αν και ο τουρισμός είναι κινητήρας της οικονομίας, πολλοί Ισπανοί καταγγέλλουν τη ανεπάρκεια των υποδομών, την εξαφάνιση των παραδοσιακών επιχειρήσεων που έχουν αντικατασταθεί από τουριστικά καταστήματα και κυρίως την εκτίναξη των τιμών των ενοικίων αφού οι ιδιοκτήτες στρέφονται προς την τουριστική μίσθωση, κυρίως μέσω της Airbnb, σαφώς περισσότερο προσοδοφόρα.

Απέναντι στην έκρηξη της οργής, οι τοπικές αρχές σε πολλές περιοχές έχουν ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες μέτρα, ανάλογα με τους περιορισμούς που επέβαλε η δημοτική αρχή της Βαρκελώνης που υποσχέθηκε να μην ανανεώσει τις άδειες μίσθωσης για περίπου τις 10.000 τουριστικά καταλύματα οι οποίες λήγουν τον Νοέμβριο 2028.

- AFP, -