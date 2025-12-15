Κίνα: Επιβραδύνθηκε η οικονομία τον Νοέμβριο – Σε χαμηλό 15 μηνών η βιομηχανική παραγωγή

Οι αρχές προσπάθησαν να περιορίσουν την προσφορά, ενώ παράλληλα αγωνίζονταν να αναζωογονήσουν τη ζήτηση και να ανακόψουν την πτώση του τομέα των ακινήτων.

Επιβραδύνθηκε η οικονομία της Κίνας τον Νοέμβριο, με την κατανάλωση, τις επενδύσεις και την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής να σημειώνουν επιδόσεις κάτω των προσδοκιών.

Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 1,3% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σημαντικά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για αύξηση 2,8% και από το επίπεδο του 2,9% του προηγούμενου μήνα.

Η βιομηχανική παραγωγή επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, αφού διαμορφώθηκε στο 4,8% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις για αύξηση 5% και σημειώνει την πιο αδύναμη ανάπτυξη από τον Αύγουστο του 2024.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, που περιλαμβάνουν ακίνητα, συρρικνώθηκαν κατά 2,6% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, πάνω από την πτώση 2,3% που είχαν εκτιμήσει οι οικονομολόγοι.

Η συρρίκνωση αυτή επιδεινώθηκε από το 1,7% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου και ήταν η μεγαλύτερη πτώση που έχει σημειωθεί από την έναρξη της πανδημίας το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Wind Information που χρονολογούνται από το 1992.