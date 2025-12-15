Καταιγισμός-δράσεων-σε-70-χώρες-για-εκτίναξη-των-εξαγωγών

Με ένα ευρύ πλέγμα από 1.520 δράσεις που θα «ξεδιπλωθούν» σε 70 χώρες θα επιχειρήσει το υπουργείο Εξωτερικών να προωθήσει τις ελληνικές εξαγωγές και να προσελκύσει επενδύσεις το επόμενο έτος.

Το πλέγμα δράσεων αποτυπώνεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας για το 2026, το οποίο είναι επικαιροποιημένο με βάση τις αγορές-στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

Σε μια περίοδο όπου οι ελληνικές εξαγωγές κινούνται μεν θετικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από αυτόν που απαιτείται, η επιτυχής υλοποίηση του νέου προγράμματος Εξωστρέφειας αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα για τη διεύρυνση, τόσο των εξαγόμενων προϊόντων όσο και των χωρών-αποδεκτών των ελληνικών προϊόντων.

Με δεδομένο ότι η πλειονότητα των ελληνικών εξαγωγών τόσο σε όγκο όσο και σε αξία απευθύνονται έως τώρα στις χώρες της Ευρωζώνης, η οποία καταγράφει χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, στόχος της χώρας μας είναι όχι μόνο η αύξηση του μεριδίου σε τρίτες χώρες, στις οποίες ήδη έχουμε παρουσία, αλλά και η είσοδος σε νέες αγορές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, η εξωστρέφεια, όπως αυτή αποτυπώνεται αναλυτικά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας, βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, ο ρόλος της Οικονομικής Διπλωματίας είναι κομβικός: οι διπλωματικές Αρχές, τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) ανά τον κόσμο και οι εποπτευόμενοι φορείς Enterprise Greece και Export Credit Greece του υπουργείου Εξωτερικών καλούνται να υλοποιούν το φιλόδοξο σχέδιο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, ενίσχυσης του εξαγωγικού δυναμικού της χώρας, προώθησης του ελληνικού επιχειρείν σε υφιστάμενες, αλλά και νέες αγορές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα στρατηγική, η οποία εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της εθνικής οικονομίας και στην προώθηση των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό μέσα από πέντε άξονες παρεμβάσεων, όπως:

μετασχηματισμό της Enterprise Greece,

μεταρρύθμιση της Export Credit Greece,

εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων,

θεσμοθέτηση Κυβερνητικής Επιτροπής Εξωστρέφειας

κατάρτιση Πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας (ΕΣΣΕ) 2026 – 2030.

Συνεπώς, το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας 2026 (όπως πλέον μετονομάζεται το ΕΣΣΕ), που αποτελεί προϊόν ευρείας διαβούλευσης με τους φορείς και εταίρους της ελληνικής εξωστρέφειας, περιλαμβάνει ένα πλήθος προτεινόμενων δράσεων εξωστρέφειας σε ευθεία αντιστοίχιση με τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε να παρακολουθείται και να αξιολογείται περισσότερο αποτελεσματικά η εφαρμογή του.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρηθεί η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, η ανάδειξη της οικονομικής και εμπορικής θέσης σε διμερές επίπεδο και η ενίσχυση των δομών εξωστρέφειας.

Οικονομική διπλωματία

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας 2026 προβλέπει μια σειρά από δράσεις οικονομικής διπλωματίας, που όπως και τα προηγούμενα έτη θα υλοποιηθούν από το υπουργείο Εξωτερικών, τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της χώρας μας στην Ε.Ε. και σε Διεθνείς Οργανισμούς, τα Γραφεία ΟΕΥ των Πρεσβειών καθώς και από συναρμόδια υπουργεία. Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδος ως αξιόπιστου εταίρου διεθνώς, καθώς και την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Ανάδειξη εμπορικής θέσης

Για την ανάδειξη της οικονομικής και εμπορικής θέσης σε διμερές επίπεδο προβλέπεται η υλοποίηση ενός πολυάριθμου σχεδίου δράσεων προώθησης ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, μέσω εμπορικών εκθέσεων, επιχειρηματικών αποστολών, ενημερωτικών ημερίδων, ενεργειών προβολής και προώθησης και διμερών εμπορικών συμφωνιών. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται:

Η ενίσχυση των διμερών οικονομικών συνεργασιών μέσω σύγκλησης Μικτών Διυπουργικών Επιτροπών, επισκέψεων/επαφών και διερεύνησης του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ υπουργείων και δημόσιων φορέων της Ελλάδος με αντίστοιχους του εξωτερικού.

Η ενίσχυση της προσέλκυσης περισσότερων και ποιοτικότερων άμεσων ξένων επενδύσεων.

Δομές εξωστρέφειας

Για την ενίσχυση των δομών εξωστρέφειας ήδη υλοποιούνται πρωτοβουλίες του υπουργείου Εξωτερικών (Γραφεία ΟΕΥ, Enterprise Greece, Export Credit Greece) που αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδομών, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη ψηφιακών, χρηματοδοτικών εργαλείων και υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη στήριξη των φορέων εξωστρέφειας και τη διεύρυνση συνεργασιών.

Η εισαγωγή νέων καινοτόμων εργαλείων, όπως η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με τα Γραφεία ΟΕΥ, MyOEYlive, καθώς και της διαδικασίας πιστοποίησης των Γραφείων ΟΕΥ βάσει του Προτύπου ISO 9001:2015, αποτελούν μερικά από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα αναβάθμισης των δομών εξωστρέφειας.

Κωδικοποιημένα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας 2026 περιλαμβάνει τα εξής:

760 δράσεις με στόχο την προώθηση συνεργασιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

89 δράσεις σε πολυμερές επίπεδο, με ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, για την προάσπιση εθνικών θέσεων και την ισχυροποίηση του ρόλου της Ελλάδας διεθνώς.

81 οριζόντιες δράσεις στην Ελλάδα, με φιλοξενία συνόδων περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, διοργάνωση διεθνών εκθέσεων, ενημερωτικές ημερίδες.

590 δράσεις προώθησης διμερούς συνεργασίας, δικτύωσης, προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, ενισχύουν την προσέλκυση επενδύσεων και την περαιτέρω βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας μας.

70 χώρες/αγορές, για περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας της χώρας μας σε παραδοσιακούς εμπορικούς εταίρους στην Ευρώπη, τα Δ. Βαλκάνια, τη Β. Αμερική, τη Μ. Ανατολή και Β. Αφρική και την προσέγγιση νέων αναδυόμενων αγορών, όπως Νοτιοανατολική Ασία, Κεντρική και Λατινική Αμερική και Υποσαχάρια Αφρική.

10 κατηγορίες δράσεων: διμερείς σχέσεις, πολυμερείς σχέσεις, προσέλκυση επενδύσεων, εξαγωγές, τεχνικά έργα/περιβάλλον, ενέργεια, τεχνολογία/τεχνογνωσία, μεταφορές/εφοδιαστική αλυσίδα, τουρισμός, αναπτυξιακή συνεργασία.

Του Σταμάτη Ζησίμου

