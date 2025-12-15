Κοινό-ευρωπαϊκό-μέτωπο-απέναντι-στον-παράνομο-διαδικτυακό-τζόγο

Επτά ρυθμιστικές αρχές ενώνουν δυνάμεις για ανταλλαγή δεδομένων και συντονισμένες παρεμβάσεις

Μια νέα, συντονισμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία κατά του παράνομου διαδικτυακού τζόγου διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν οι ρυθμιστικές αρχές επτά χωρών της Ευρώπης, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα οργανωμένο «δίχτυ» συνεργασίας σε έναν τομέα που εξελίσσεται γρηγορότερα από τους εθνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ρύθμισης Τυχερών Παιχνιδιών της Ισπανίας, οι εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών από Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, συμφώνησαν να προχωρήσουν σε:

• συστηματική ανταλλαγή δεδομένων για παράνομους παρόχους,

• συντονισμό ενεργειών προς τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες,

• κοινές πρωτοβουλίες για την προστασία των καταναλωτών και των ανηλίκων.

Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση: ο παράνομος online τζόγος αναπτύσσεται ταχύτερα από τις δυνατότητες εποπτείας κάθε χώρας ξεχωριστά.

Ο παράνομος τζόγος «διασχίζει» σύνορα – Οι αρχές χρειάζονται νέα εργαλεία

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι επισήμαναν ότι οι παράνομες πλατφόρμες λειτουργούν σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, αλλάζοντας συνεχώς τεχνικές και μεθόδους παρουσίας.

Ταυτόχρονα, η έκρηξη της διαφήμισης μέσω social media, streaming πλατφορμών και affiliate δικτύων δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου ανήλικοι και ευάλωτες ομάδες εκτίθενται συχνότερα σε κινδύνους.

Η ανάγκη για κοινή προσέγγιση κρίθηκε επιτακτική, καθώς οι εθνικές αρχές παραδέχονται ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του ένα φαινόμενο που έχει σαφή διεθνή διάσταση.

Τρεις πυλώνες δράσης – Μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική συνεργασίας

Η κοινή συμφωνία προβλέπει:

• Ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Κατάλογοι παράνομων παρόχων, τεχνικά ευρήματα και στοιχεία έρευνας θα διακινούνται μεταξύ των αρχών για ταχύτερη αντίδραση.

• Συντονισμένες αναφορές προς πλατφόρμες τεχνολογίας. Τα social media και οι μεγάλοι διαφημιστικοί πάροχοι θα ενημερώνονται ενιαία για ύποπτες διαφημιστικές καμπάνιες, με στόχο την άμεση απόσυρσή τους.

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και κοινές πρακτικές εποπτείας. Εργαλεία ανίχνευσης, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και μέθοδοι διερεύνησης θα διαμοιράζονται μεταξύ των αρχών.

Πρόκειται για μια συνεργασία που, αν και ξεκινά με προαιρετικό χαρακτήρα, θεωρείται το πρώτο βήμα για ένα μελλοντικό πιο θεσμοθετημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το ευρωπαϊκό μήνυμα από τη Μαδρίτη: η προστασία των καταναλωτών στην πρώτη γραμμή

Η ανακοίνωση της συμφωνίας συνέπεσε με το 1ο Διεθνές Συνέδριο Τυχερών Παιγνίων στη Μαδρίτη, όπου ρυθμιστικές αρχές από όλη την Ευρώπη συζήτησαν την ανάγκη ενιαίας στρατηγικής απέναντι στον παράνομο τζόγο, στην προστασία ανηλίκων, στην υπεύθυνη διαφήμιση και στην ανάπτυξη εργαλείων πρόληψης εθισμού.

Το συνέδριο ανέδειξε και τις μεγάλες διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν στα μοντέλα ρύθμισης, από τα αυστηρά καθεστώτα (Γερμανία) μέχρι τα πιο ανοικτά (Ηνωμένο Βασίλειο).

Η Ευρώπη αναζητά κοινή γραμμή – νέοι κανόνες στον ορίζοντα

Παράλληλα με τη συμφωνία των επτά χωρών, οργανισμοί όπως το GambleAware και η EGBA πιέζουν εδώ και μήνες για:

• αυστηρότερα προειδοποιητικά μηνύματα,

• ελάχιστα πρότυπα προστασίας,

• νέους δείκτες αναγνώρισης επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Μάλιστα, το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για τους «δείκτες βλάβης» αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές του 2026, αποτελώντας εργαλείο για τον εντοπισμό συμπεριφορών υψηλού ρίσκου.

Ένα πρώτο βήμα προς μια ευρωπαϊκή «ασπίδα» προστασίας

Η κοινή διακήρυξη των επτά χωρών αποτελεί τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μετώπου απέναντι στον παράνομο διαδικτυακό τζόγο.

Η επιτυχία της, ωστόσο, θα κριθεί από το κατά πόσο οι εθνικές αρχές θα αξιοποιήσουν ενεργά το νέο δίκτυο συνεργασίας και θα επιμείνουν σε συντονισμένες δράσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η Ευρώπη στέλνει πλέον ένα σαφές μήνυμα: οι παράνομες πλατφόρμες δεν μπορούν πια να «κρύβονται» πίσω από τα σύνορα.