Κώτσηρας:-Ο-Προϋπολογισμός-του-2026-φέρνει-οφέλη-για-κάθε-πολίτη

Ο Προϋπολογισμός του 2026 φέρνει μειώσεις φόρων που αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του τηλεοπτικού σταθμού «Action 24».

Όπως σημείωσε ο κ. Κώτσηρας, ο Προϋπολογισμός ενσωματώνει τη φορολογική μεταρρύθμιση, με σημαντικές μειώσεις φόρων που αφορούν το σύνολο των πολιτών, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Τα οφέλη, όπως τόνισε, θα τα δουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2026 με τη μείωση των κρατήσεων. Οι μειώσεις φόρων, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις όπως η κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς στην αύξηση των συντάξεων, η επιστροφή ενός ενοικίου, η ενίσχυση των 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και η αύξηση του κατώτατου μισθού, θα οδηγήσουν σε αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. Επιδίωξή μας είναι «κάθε χρόνο, και όποτε έχουμε ευκαιρία ακόμη περισσότερο, να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα πολίτη», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σημείωσε δε ότι οι μειώσεις φόρων θα επηρεάσουν θετικά τον ρυθμό ανάπτυξης, δεδομένου ότι «από το 2,4% της ανάπτυξης που προβλέπεται για το 2026, το 0,6% οφείλεται στη φορολογική μεταρρύθμιση».

Μιλώντας για την πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια και για την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup, ο κ. Κώτσηρας έκανε λόγο για «ένα πολύ μεγάλο άλμα αξιοπιστίας, υπευθυνότητας και σοβαρότητας». Η μεθοδική προσπάθεια που έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι θυσίες του ελληνικού λαού αναγνωρίζονται, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε ότι «η αξιοπιστία της χώρας σε διεθνές επίπεδο και η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε πολιτικές» με προοπτική και για τις επόμενες γενιές.

Ακολούθως, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στα επιπλέον μέτρα στήριξης που ψηφίστηκαν πρόσφατα για τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων και των εγκαυματιών στο Μάτι και τη Μάνδρα, όπως η παροχή σύνταξης 1.700 ευρώ και η απαλλαγή από τις οφειλές τους προς το Δημόσιο. Όπως είπε, «ήταν μια ελάχιστη υποχρέωση» εκ μέρους της ελληνικής Πολιτείας και έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης του Δημοσίου από τα ένδικα μέσα κατά αποζημιώσεων των θυμάτων σε αυτές τις τραγωδίες.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε, επίσης, την απαλλαγή των οχημάτων εθελοντικών οργανώσεων δασοπυρόσβεσης από τα τέλη κυκλοφορίας – σε συνέχεια και της απαλλαγής τους από τα τέλη ταξινόμησης- ώστε να υποστηριχθεί το σημαντικό έργο που επιτελούν.

Τέλος, σε σχέση με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που θα βοηθήσει να έχουμε καλύτερες διασταυρώσεις και ελέγχους. «Είναι προφανές ότι κάθε διαδικασία μετάβασης έχει και τις δυσκολίες της. Χρειάζεται τον χρόνο προσαρμογής και εμπέδωσής της. Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Αυτή η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση να σπάσει αυτό το απόστημα και να προχωρήσουμε σε ένα πιο διαφανές μοντέλο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.