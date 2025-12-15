Μενδώνη:-«Έξι-χρόνια-ο-Πολιτισμός-έχει-μετατραπεί-σε-προσοδοφόρο-πρωταγωνιστή-της-ανάπτυξης»

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, κατά τη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026, τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί, σημειώνοντας την καθοριστική συμβολή του Πολιτισμού στην εθνική προσπάθεια μετασχηματισμού του οικονομικού μας προτύπου.

Όπως σημείωσε η Λίνα Μενδώνη «ο Πολιτισμός και οι υπηρεσίες του δεν είναι απλοί δέκτες πιστώσεων. Για περισσότερο από έξι χρόνια, ο Πολιτισμός, στη θεσμική του διάσταση και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, έχει μετατραπεί από παθητικό και στατικό υποδοχέα των όποιων πόρων που παραλάβαμε, σε προσοδοφόρο πρωταγωνιστή της ανάπτυξης. Κινητοποιεί πόρους, δημόσιους και ιδιωτικούς, δημιουργεί απασχόληση, προσελκύει έσοδα μέσω των υποδομών του -τα οποία διοχετεύει σε νέα έργα και δράσεις- συρρικνώνει, σταθερά, γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες, οξύνει την εξωστρέφεια της οικονομίας και πρωταγωνιστεί στα διεθνή fora.

Ο Πολιτισμός δημιουργεί Οικονομία. Και, το κυριότερο, αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής, αποτελώντας σημαντικό δίαυλο μεγέθυνσης και ανακατανομής του εθνικού πλούτου. Αποτελεί μήτρα απασχόλησης, και μηχανισμό βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας».

Η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι, «με πόρους -κυρίως ευρωπαϊκούς- στο Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτιστικών υποδομών και δράσεων που είχε γίνει ποτέ. Σήμερα είναι ενεργά περισσότερα από 850 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,3 δισ. ευρώ, εκτός από αυτά τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και παραδόθηκαν. Ποτέ άλλοτε ο Πολιτισμός δεν είχε τόσους πόρους, οι οποίοι μετουσιώνονται σε απτά έργα σε όλη την επικράτεια, από τον Έβρο μέχρι τη Γαύδο και αφορούν κάθε πτυχή του: Την πολιτιστική κληρονομιά -στη μεγάλη ιστορική της διαχρονία και σε όλο το εύρος των μορφών της- τη σύγχρονη δημιουργία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου βαίνει σταθερά αυξανόμενος:

653 εκατομμύρια ευρώ, το 2026, έναντι 575 εκατομμυρίων, το 2025, και 295 εκατομμυρίων, το 2019.

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι Δημόσιες Επενδύσεις:

375 εκατομμύρια για το 2026, έναντι 318 εκατομμυρίων το 2025, και έναντι 28 μόλις εκατομμυρίων ευρώ το 2018.

Η ποσοστιαία μεταβολή του Τακτικού Προϋπολογισμού μεταξύ του 2018 και του 2026 ξεπερνά το 20%.

Η ποσοστιαία μεταβολή της συμβολής του ΟΔΑΠ στον προϋπολογισμό του Πολιτισμού μεταξύ του 2018 και του 2025 ανέρχεται στο 92,29%. Η ποσοστιαία μεταβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μεταξύ του 2018 και του 2026 ανέρχεται στο 911%. Κάθε σχόλιο περιττεύει».

Όπως υπογράμμισε η Λίνα Μενδώνη, «ο Πολιτισμός διαπερνά και επηρεάζει σχεδόν όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής και της παραγωγικής δραστηριότητας. Διακρίνεται από ισχυρή κοινωνικοοικονομική δυναμική. Είναι ένα εξέχον κοινωνικό αγαθό, αλλά και ένας πολύτιμος αναπτυξιακός πόρος, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη οριζόντια στη χάραξη πολιτικών, που είναι καθοριστικές για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σήμερα, που η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και η αειφορία αποτελούν καίρια ζητούμενα».

Επισυνάπτεται ολόκληρη η ομιλία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στη συζήτηση του Προϋπολογισμού 2026 στη Βουλή,

