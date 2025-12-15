Νέο κάλεσμα για διάλογο στους αγρότες από Μαρινάκη – Ανακοινώσεις Τσιάρα στις 3 για τα αιτήματά τους

Στις 3 το μεσημέρι θα κάνει δηλώσεις ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μετά τη λίστα αιτημάτων που έστειλαν οι αγρότες, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Τσιάρας «θα βάλει ένα πλαίσιο πάνω στα αιτήματα που έθεσαν οι αγρότες, υπάρχουν αιτήματα λογικά», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσθέτοντας πως «υπάρχουν αιτήματα απολύτως μαξιμαλιστικά και άλλα που δεν μπορούν ικανοποιηθούν λόγω κανόνων ΕΕ. Όλα αυτά θα τα βάλει σε ένα πλαίσιο ο αρμόδιος υπουργός».

«Στόχος μας να δίνουμε όσο παραπάνω μπορούμε σε όλους πολίτες. Και αγρότες και κτηνοτρόφους όχι μόνο σε όσους είναι στα μπλόκα, αλλά στο μέτρο του δυνατού» υπογράμμισε.

Παράλληλα, απηύθυνε νέο κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης: «Το κάλεσμα λοιπόν το απευθύνω ξανά για μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα και με ένα δεδομένο. Ότι το κράτος έχει αντοχές, η οικονομία ενός κράτους που πέρασε μάλιστα πολύ δύσκολα με οδυνηρές συνέπειες για τους πολίτες, έχει αντοχές. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι δεν πρέπει η όποια κινητοποίηση να οδηγεί σε ταλαιπωρία της κοινωνίας».

«Περιμένουμε τις εξαγγελίες Τσιάρα – Θα συνεδριάσουμε το απόγευμα»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας ανέφερε: «Περιμένουμε τις εξαγγελίες Τσιάρα και το απόγευμα θα συνεδριάσουμε για να δούμε πως θα κινηθούμε».

Πρόσθεσε πως αν η κυβέρνηση ικανοποιήσει πέντε βασικά αιτήματα όπως μείωση κόστους παραγωγής και αφορολόγητο πετρέλαιο, τότε τα τρακτέρ θα φύγουν από τους δρόμους ακόμα και αύριο το πρωί.

«Όσο μάς λένε ότι είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματά μας, θα ριζώσουμε στον δρόμο» τόνισε ο κ. Μαρούδας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση κρατά κλειστούς τους δρόμους.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Σημειώνεται πως οι αγρότες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αφού αρνήθηκαν την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου, διαμηνύοντας πως θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους.

Με τα τρακτέρ τους, παραμένουν σε θέσεις μάχης σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα με μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα τελωνεία Ορμενίου, Κήπων Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης, με ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Σημειώνεται πως πλέον υπάρχει πανελλαδική ενότητα, καθώς τα διάσπαρτα μπλόκα έχουν ενοποιηθεί σε ένα κοινό μέτωπο και από σήμερα αυξάνονται οι ώρες αποκλεισμού στο δεύτερο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα στην εβδομάδα σχεδιάζεται πλήρης αποκλεισμός επ’ αόριστον, με στόχο να δοθεί λύση στα βασικά αιτήματά τους.

Αναλυτικά η εικόνα των μπλόκων σε όλη τη χώρα:

Θεσσαλία

Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν και σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο ύψος της Νίκαιας, με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ να έχουν παραταχθεί στο οδόστρωμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο επί των συγκεκριμένων αιτημάτων που έχουν κατατεθεί και όχι σε γενικό πλαίσιο.

Παράλληλα, οι αγρότες της Θεσσαλίας έκαναν και κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με αφορμή τη δίκη αγροτών που διώκονται για τα επεισόδια που είχαν γίνει τις πρώτες ημέρες των μπλόκων, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους συναδέλφους τους και καταγγέλλοντας τις δικαστικές διώξεις.

Επίσης, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, στην κεντρική πλατεία.

Αντίστοιχα, οι αγρότες των Τρικάλων που βρίσκονται στο μπλόκο των διοδίων του Λόγου στον Ε65, προχώρησαν στο κλείσιμο της γέφυρας στον Πηνειό ποταμό της εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσας, συμβολικά για δύο ώρες. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν από τις παρακαμπτήριες οδούς.

Θεσπρωτία και Ιωάννινα

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι και σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα. Στη Θεσπρωτία προχωρούν σε καθημερινό δίωρο κλείσιμο του λιμανιού τις βραδινές ώρες, ενώ το πρωί θα πραγματοποιηθεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στα τοπικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αντιπεριφέρεια Θεσπρωτίας.

Αντίστοιχα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων αναμένεται να βρεθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μεταφέροντας την κινητοποίηση από το μπλόκο στο Καλπάκι.

