Ομόλογο Aktor: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Στο 4,7% η τελική απόδοση

Ευρείας ανταπόκρισης έτυχε το ομόλογο των 140 εκατ. ευρώ της AKTOR με υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές ενώ η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από 7.351 επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 440,7 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,70% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,70%, είναι οι εξής:

α) 75.000 Ομολογίες (53,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 140.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε 29,9% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 65.000 Ομολογίες (46,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 140.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 34,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 65.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 4.710 Ομολογίες ως ακολούθως: