Παπασταύρου:-Προχωρούμε-αποφασιστικά-για-άφθονη-και-προσιτή-ενέργεια-για-όλους

Στις Βρυξέλλες μετέβησαν σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

Εισερχόμενος στην αίθουσα του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε: «Η σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. έχει έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Το ευρωπαϊκό πακέτο δικτύων αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών της Ελλάδας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη μείωση της ανισορροπίας στην τιμή ρεύματος στην Ευρώπη. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Είναι όμως ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ενιαίας, ανθεκτικής αγοράς ενέργειας, με ενεργειακή ασφάλεια για όλους. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Και η συμμετοχή στη συνεδρίαση εκπροσώπου του ΝΑΤΟ, αυτό ακριβώς υπογραμμίζει. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και, με τις συμφωνίες, τις ενεργειακές που υπογράψαμε στο Ζάππειο, αποκτούμε κεντρικό ρόλο στη νέα ευρωατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική. Προχωρούμε αποφασιστικά για άφθονη και προσιτή ενέργεια για όλους και όλες. Ευχαριστώ πολύ».

sofokleous10.gr

