Περισσότεροι-από-40-νέοι-και-νέες-γνώρισαν-από-κοντά-τη-vodafone-στο-business-days-2025

Η Vodafone Ελλάδας υποδέχθηκε και φέτος περισσότερους από 40 φοιτητές, απόφοιτους και νέους επαγγελματίες στα κεντρικά της γραφεία, στο πλαίσιο του θεσμού Business Days 2025, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας και τον καθηγητή κ. Ιορδάνη Λαδόπουλο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Με στόχο την ουσιαστική διασύνδεση με τα ταλέντα του αύριο και την ανάδειξη των ευκαιριών που προσφέρει ο κλάδος της τεχνολογίας, η Vodafone επιβεβαίωσε τη διαχρονική δέσμευσή της να επενδύει στη νέα γενιά και να διαμορφώνει το μέλλον των επαγγελματιών του χώρου.

Οι συμμετέχοντες, προερχόμενοι από τομείς σπουδών που σχετίζονται με την τεχνολογία και τη διοίκηση επιχειρήσεων, επισκέφθηκαν τα γραφεία της Vodafone και γνώρισαν από κοντά τον κορυφαίο εργοδότη στην Ελλάδα. Ενώ μέσα από παρουσιάσεις και συζητήσεις με στελέχη της εταιρείας, ενημερώθηκαν για το όραμα της εταιρείας, την ανθρωποκεντρική κουλτούρα της, τις σύγχρονες εργασιακές πρακτικές, καθώς και τις αξίες που καθορίζουν το έργο της. Παράλληλα, μέσα από το Office Tour ήρθαν σε επαφή με το ευέλικτο εργασιακό μοντέλο, τις πολιτικές ευημερίας και ασφάλειας και τις πρακτικές ισότητας και συμπερίληψης που χαρακτηρίζουν την εταιρική κουλτούρα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Vodafone σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, συνομίλησαν με ομάδες της πρώτης γραμμής και ενημερώθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία προτεραιοποιεί τις ανάγκες των πελατών της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φιλοσοφία που θέτει τον πελάτη ως προτεραιότητα και στον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες συνεργάζονται για να διασφαλίζουν μια άριστη εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής με τους πελάτες.

Στο επίκεντρο της ξενάγησης βρέθηκαν επίσης οι τεχνολογίες και τα δίκτυα του μέλλοντος. Στελέχη της Vodafone παρουσίασαν την καθημερινή εξέλιξη του δικτύου, την επένδυση σε νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη του 5G, που διαμορφώνουν την εμπειρία των πελατών και δημιουργούν νέες δυνατότητες για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Η συνολική προσέγγιση της εταιρείας αποτυπώνει τον σταθερό της στόχο: να βρίσκεται συνεχώς ένα βήμα μπροστά, προσφέροντας αξιόπιστη συνδεσιμότητα και καινοτόμες λύσεις.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με το πάνελ «#YouthStories» και το workshop «#CareerOpportunities», όπου νέοι και νέες εργαζόμενοι/ες της Vodafone μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και το Vodafone Discover Graduate Programme. Η ομάδα Talent Acquisition παρουσίασε τις διαθέσιμες ευκαιρίες εξέλιξης και τα προγράμματα που απευθύνονται σε όσους/όσες κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 100 νέοι και νέες ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους στη Vodafone μέσα από αυτά τα προγράμματα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της εταιρείας ως οργανισμού που επενδύει στρατηγικά στα ταλέντα του μέλλοντος.

Η Vodafone αποτελεί έναν οργανισμό που καλλιεργεί δεξιότητες, ενθαρρύνει νέες ιδέες και προσφέρει ασφαλές, υποστηρικτικό και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, όπου κάθε άτομο μπορεί να εξελίσσεται και να συνεισφέρει με ουσιαστικό τρόπο. Αυτή η δέσμευση αναγνωρίζεται διεθνώς, με τη Vodafone Ελλάδας να διακρίνεται ως Top Employer για 8η συνεχή χρονιά και να κατακτά την πρώτη θέση στη χώρα τα δύο τελευταία έτη. Με όχημα τη γνώση, την καινοτομία και τους ανθρώπους της, η Vodafone συνεχίζει να χτίζει το μέλλον του κλάδου της τεχνολογίας και να διαμορφώνει τις επόμενες γενιές επαγγελματιών.

