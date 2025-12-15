Ποια-είναι-η-arion-retail-group-που-«έρχεται»-στην-Ελλάδα

Ιδρύθηκε η Arion Retail Group Greece που θα δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της αθλητικής ένδυσης. Το who is who της μητρικής.

«Απόβαση» στον εγχώριο χάρτη του λιανεμπορίου σχεδιάζει ο κολοσσός Arion Retail Group με έδρα την Ολλανδία. Με παρακαταθήκη τα πολλά… χιλιόμετρα που έχει γράψει στο διεθνές εμπόριο, η γνωστή πολυεθνική ετοιμάζεται να διεκδικήσει μερίδια και στην ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, στις 11 Δεκεμβρίου ιδρύθηκε, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, η Arion Retail Group Greece ΜΑΕ με έδρα τον δήμο Αθηναίων του νομού Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.

Στον χώρο των αθλητικών

Ως κύριο αντικείμενο της εταιρείας ορίζεται το λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης, ενώ στις βασικές της δραστηριότητες περιλαμβάνονται ακόμη το λιανικό εμπόριο γυναικείων ζωνών, λιανικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων, λιανικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, λιανικό εμπόριο άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ρουχισμού και μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού κ.α. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Arion Retail Group BV.

Το who is who της μητρικής

Η Arion Retail Group αποτελεί ηγέτιδα δύναμη του διεθνούς λιανεμπορίου αναπτύσσοντας ένα ευρύ portfolio διεθνών και εμβληματικών brands σε 14 χώρες της Ευρώπης. Ξεχωρίζει δε η αποκλειστική συνεργασία με τη Lululemon, το πολύ γνωστό brand από τον Καναδά, γνωστό για τα διάσημα κολάν του, με έμπνευση από τη yoga.

H Arion Retail Group ανήκει στην Irani Corp της οικογένειας Ιrani, με ισχυρή παρουσία στον χάρτη του λιανεμπορίου του Ισραήλ, με πάνω από 100 φυσικά καταστήματα και αποκλειστική εκπροσώπηση κορυφαίων brands μόδας από όλο τον κόσμο, όπως Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Diesel, Levi’s κ.α.

Η Irani Corp είναι υπεύθυνη και για την ανάπτυξη του δικτύου λιανικής της Lululemon στο Ισραήλ, ενώ η Arion Retail Group αναπτύσσει το brand επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Τα… πάντα για τον εξοπλισμό της yoga

Η Lululemon μετρά περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας. Ιδρύθηκε το 1998 με εξειδίκευση την πώληση εξοπλισμού για yoga ενώ πάρα πολύ νωρίς έγινε γνωστή για τα διάσημα κολάν της. Σήμερα πρωταγωνιστεί στον κλάδο των αθλητικών ειδών, με περισσότερα από 700 καταστήματα διεθνώς και παρουσία σε ολοένα και περισσότερες χώρες του πλανήτη.