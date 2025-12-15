Πόσο δίκιο ή άδικο είχαν οι οικονομολόγοι για τους δασμούς του Τράμπ;

Τις ημέρες που ακολούθησαν την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», η αντίθεση μεταξύ της αισιοδοξίας του Τραμπ και των πιο δυσοίωνων προβλέψεων από ειδικούς του εμπορίου και οικονομολόγους ήταν έντονη .

Καθώς οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές προσπαθούσαν να κατανοήσουν τα ανάμεικτα μηνύματα, ο πρόεδρος διπλασίασε τις υποσχέσεις που είχε δώσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024. «Οι αγορές θα ανθίσουν, η χρηματιστηριακή αγορά θα ανθίσει, η χώρα θα ανθίσει», δήλωσε στις 3 Απριλίου.

Οικονομολόγοι και επιχειρηματικοί ηγέτες αύξησαν τις προβλέψεις τους για τις επιπτώσεις. Ο Λάρι Φινκ της BlackRock δήλωσε ότι «οι περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι με τους οποίους μιλάω θα έλεγαν ότι πιθανότατα βρισκόμαστε σε ύφεση αυτή τη στιγμή». Η JPMorgan Chase δήλωσε ότι μια παγκόσμια ύφεση είναι ακόμη και πιθανή.

Δεν έχει υπάρξει οικονομική κατάρρευση . Ούτε οικονομική ανάκαμψη.

Πολλά ομοσπονδιακά δεδομένα έχουν καθυστερήσει , αλλά οι αριθμοί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ έχει αντέξει . Οι πιθανότητες ύφεσης τον επόμενο χρόνο έχουν μειωθεί κάτω από το 25%.

Ενώ η υπόσχεση του Τραμπ για τα έσοδα από τους δασμούς υλοποιήθηκε σε κάποιο βαθμό, οι περισσότερες από τις υπόλοιπες δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι ΗΠΑ έχουν δει ελάχιστα στοιχεία για μεγάλης κλίμακας επαναποθήκευση. Το φθηνότερο εργατικό δυναμικό στο εξωτερικό συνεχίζει να δίνει πλεονέκτημα στους ξένους κατασκευαστές, ενώ η αβεβαιότητα στο εσωτερικό σχετικά με τους δασμούς έχει εμποδίσει πολλές εταιρείες να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις ή να φέρουν την παραγωγή τους στην πατρίδα τους.

Εξετάζουμε έξι τολμηρές προβλέψεις που έκαναν ο Τραμπ, ο Λευκός Οίκος, οικονομολόγοι και επιχειρηματικοί ηγέτες για την οικονομία, τι έχει συμβεί και τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια.

Οκτώ μήνες μετά την έναρξη του δασμολογικού καθεστώτος, οι πολιτικές του Τραμπ δεν έχουν κάνει πολλά για να ενισχύσουν την απασχόληση. Στην πραγματικότητα, μια σειρά από μεγάλες ανακοινώσεις απολύσεων και άλλα ανησυχητικά στοιχεία για την εργασία σηματοδοτούν δύσκολες στιγμές για τους εργαζόμενους.

Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 119.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο , πολύ περισσότερες από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Ωστόσο, το ποσοστό ήταν μια εξαίρεση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, κατά τους οποίους η αύξηση των θέσεων εργασίας είχε καθυστερήσει. Από τον Σεπτέμβριο, το ποσοστό ανεργίας έφτασε το 4,4%, το υψηλότερο εδώ και τέσσερα χρόνια.

Οι οικονομολόγοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δασμοί να οδηγήσουν σε περισσότερες προσλήψεις στο μέλλον, αλλά η εικόνα είναι περίπλοκη.

Πολλοί κατασκευαστές εξακολουθούν να πρέπει να εισάγουν υλικά από το εξωτερικό, πολλά από τα οποία είναι πλέον πιο ακριβά. Ο τομέας έχει περικόψει περίπου 54.000 θέσεις εργασίας από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι απώλειες που μπορεί να οφείλονται στους δασμούς.

Ο Άρνολντ Κάμλερ , ιδιοκτήτης της Kent International, μιας εταιρείας εισαγωγέων και κατασκευαστών ποδηλάτων, λέει ότι οι υψηλοί δασμοί στα κινεζικής κατασκευής εξαρτήματα ποδηλάτων οδήγησαν στο κλείσιμο του εργοστασίου του στη Νότια Καρολίνα και μαζί με αυτό, στην απώλεια 64 θέσεων εργασίας. Η επιχείρησή του συνεχίζει να εισάγει ολόκληρα ποδήλατα από την Κίνα και άλλα μέρη της Ασίας, αλλά τα εκατομμύρια δολάρια σε δασμούς που έπρεπε να πληρώσει ο Κάμλερ για εισαγόμενα πλαίσια και εξαρτήματα φέτος κατέστησαν τη συναρμολόγηση ποδηλάτων στις ΗΠΑ ανέφικτη.

«Ήταν δύσκολο», είπε. «Μετά τους αμοιβαίους δασμούς του Απριλίου, είχαμε τελειώσει».

Ο Τραμπ και οι οικονομολόγοι δεν πρόσεξαν σε μεγάλο βαθμό τον πληθωρισμό.

Οι δασμοί έπληξαν γρήγορα τα πορτοφόλια των Αμερικανών, καθώς μεγάλοι λιανοπωλητές, από τα Macy’s μέχρι το Best Buy, αύξησαν τις τιμές ως απάντηση στους δασμούς.

«Το μέγεθος και η ταχύτητα με την οποία έρχονται αυτές οι τιμές σε εμάς είναι κάπως πρωτοφανές στην ιστορία», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Walmart, John David Rainey, στην Wall Street Journal τον Μάιο.

Αλλά οι χειρότεροι φόβοι για τον πληθωρισμό δεν έχουν επαληθευτεί. Ο πληθωρισμός κυμαίνεται εδώ και μήνες γύρω στο 3% – υψηλότερος από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας , αν και εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από τις προσδοκίες πολλών οικονομολόγων.

Οι δασμοί αγγίζουν ένα στενό εύρος τιμών καταναλωτή. Η στέγαση και η βενζίνη έχουν βοηθήσει στον έλεγχο του συνολικού πληθωρισμού. Ένας άλλος παράγοντας που παίζει ρόλο: οι επανειλημμένες αλλαγές πολιτικής του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς.

Πολλές εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να δουν πού θα διευθετηθούν τελικά οι δασμοί πριν επιβάλουν περισσότερες αλλαγές στις τιμές. Η ακόμη εκκρεμής υπόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με την εξουσία του Τραμπ να επιβάλλει δασμούς τους δίνει έναν ακόμη λόγο να περιμένουν λίγο περισσότερο.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν υψηλότερες τιμές καθώς οι εταιρείες θα μειώνουν το προ-δασμολογημένο απόθεμά τους και θα επαναδιαπραγματεύονται συμβάσεις με λιανοπωλητές και διανομείς.

Εάν δεν ανακοινωθούν νέοι δασμοί, η Fed εκτιμά ότι οι τρέχοντες θα χρειαστούν εννέα μήνες για να περάσουν στην οικονομία. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τον πληθωρισμό από τα αγαθά στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Αλλά «δεν έχουμε καταφέρει να το προβλέψουμε αυτό με ακρίβεια», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ . «Κανείς δεν το κάνει».

Η κυβέρνηση βαθμολογείται με πόντους σε αυτό το σημείο· οι δασμοί έχουν αυξήσει σημαντικά τα έσοδα.

Τα ομοσπονδιακά ταμεία είδαν κατά μέσο όρο 25 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σε τελωνειακούς δασμούς μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου, όταν ο Τραμπ αύξανε γρήγορα τους δασμούς, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών . Το 2024, εισπράχθηκαν κατά μέσο όρο 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε τελωνειακούς δασμούς κάθε μήνα.

Αλλά ο Τραμπ αποδείχθηκε λιγότερο προφητικός όσον αφορά την άλλη τολμηρή πρόβλεψή του για τα έσοδα. «Θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον φόρο εισοδήματος», δήλωσε στο Fox Noticias τον Απρίλιο.

Τα έσοδα από τους δασμούς δεν πλησιάζουν τα επίπεδα που απαιτούνται για αυτό.

Το σύνολο των δασμών που εισπράχθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2025 —που περιλαμβάνει τόσο τους νέους δασμούς του Τραμπ όσο και τους υπάρχοντες— ανήλθε σε περίπου 195 δισεκατομμύρια δολάρια , ποσό υπερδιπλάσιο από τα 77 δισεκατομμύρια δολάρια που εισπράχθηκαν το προηγούμενο έτος. Το 2024, οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθαν σε 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου το ήμισυ των συνολικών ομοσπονδιακών εσόδων .

Οι μελλοντικές εισπράξεις εξαρτώνται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με την εξουσία του Τραμπ να επιβάλει τους δασμούς, η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Εάν το δικαστήριο καταργήσει τους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης, τα μηνιαία έσοδα που εισπράττονται θα μειωθούν κατά περισσότερο από το μισό. Πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν ήδη εισπραχθεί ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να επιστραφούν .

Ο Τραμπ πιθανότατα θα προσπαθήσει να ανακτήσει τα χαμένα έσοδα αυξάνοντας τους δασμούς χρησιμοποιώντας άλλους νόμους.

Οι δασμοί δεν έχουν πλήξει την οικονομία. Στην πραγματικότητα, το ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο έφτασε στην ισχυρότερη τριμηνιαία του ανάπτυξη εδώ και σχεδόν δύο χρόνια: έναν εποχικά και πληθωριστικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό 3,8% . Το τρίτο τρίμηνο ακολουθεί από κοντά, περίπου στο 3,5%.

Λίγοι οικονομολόγοι στις αρχές του 2025 θα μπορούσαν να προβλέψουν τον βαθμό στον οποίο η άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα δυνάμωνε την οικονομία να ξεπεράσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από τους δασμούς. Η Barclays εκτιμά ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους αύξησαν το ΑΕΠ κατά 0,8% σε ετήσια βάση, περίπου το ήμισυ της ανάπτυξης της περιόδου.

Ένα ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς που προέκυψε συνέβαλε, με τη σειρά του, στην τροφοδότηση της συνεχιζόμενης καταναλωτικής δαπάνης – ενός βασικού οικονομικού μοχλού.

Ο Τραμπ έχει επίσης κάνει πίσω και έχει καθυστερήσει πολλά από τα απειλούμενα καθήκοντά του. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο ο πρόεδρος αύξησε τους δασμούς στην Κίνα στο 145%. Αυτό μειώθηκε στο 30% λίγες εβδομάδες αργότερα, και τον Οκτώβριο, ολοκληρώνοντας μια σειρά εμπορικών συμφωνιών, η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με την οποία μείωσε περαιτέρω τους δασμούς στο 20%.

Οι Αμερικανοί εισαγωγείς πληρώνουν λιγότερα από τον δηλωμένο δασμολογικό συντελεστή σε πολλά προϊόντα, καθώς έχουν αντικαταστήσει προϊόντα με προϊόντα με χαμηλότερους δασμούς, μερικές φορές προμηθεύοντας προϊόντα από άλλες χώρες. Το Ίδρυμα Φορολογίας εκτιμά ότι, ενώ ο σταθμισμένος δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται σε όλες τις εισαγωγές έχει αυξηθεί στο 15,8%, ο πραγματικός δασμολογικός συντελεστής αυξήθηκε μόνο στο 11,2%. Το 2024, ο πραγματικός δασμολογικός συντελεστής ήταν περίπου 2,5%.

Ενόψει του 2026, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι φορολογικές περικοπές θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη.

Η δασμολογική στρατηγική του Τραμπ ενδέχεται να λειτουργεί ενάντια στους δικούς του στόχους στον τομέα της μεταποίησης .

Η εργοστασιακή δραστηριότητα στις ΗΠΑ έχει συρρικνωθεί για εννέα συνεχόμενους μήνες, με τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιασμού για τη μεταποίηση να διαμορφώνεται στο 48,2 τον Νοέμβριο , κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση.

Πολλοί κατασκευαστές έχουν επισημάνει το συνεχώς μεταβαλλόμενο τιμολογιακό τοπίο , το οποίο, όπως λένε, καθιστά αδύνατο τον προγραμματισμό ή την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών αποφάσεων.

Ο Λευκός Οίκος επισημαίνει ανακοινώσεις από μια σειρά εταιρειών που σχεδιάζουν να επενδύσουν δισεκατομμύρια για την ενίσχυση της αμερικανικής μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων των Apple , Toyota, Nvidia και TSMC . Ορισμένα από αυτά τα σχέδια μπορεί να έχουν προχωρήσει ανεξάρτητα από τους δασμούς. Τα μεγάλα έργα πιθανότατα θα χρειαστούν χρόνια για να υλοποιηθούν, αν τελικά υλοποιηθούν, καθώς οι κυβερνητικές πολιτικές θα μπορούσαν να αλλάξουν ξανά σε αυτό το διάστημα.

Για να επαναφέρουν οι δασμοί την παραγωγή που μεταφέρθηκε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια δεκαετιών, οι δασμοί θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλοί ώστε να καταστήσουν ανταγωνιστική την παραγωγή αυτών των προϊόντων στις ΗΠΑ. Ωστόσο, τόσο υψηλοί δασμοί θα μπορούσαν επίσης να βλάψουν τον τομέα βραχυπρόθεσμα, επειδή πολλές προμήθειες και άλλες εισροές παραγωγής που χρειάζονται σήμερα στις ΗΠΑ μπορούν να βρεθούν μόνο στο εξωτερικό.

Οι δασμοί έχουν αναμφισβήτητα επηρεάσει αρνητικά το εμπόριο των ΗΠΑ φέτος. Το έλλειμμα αγαθών της χώρας διογκώθηκε τον Μάρτιο, καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να εφοδιαστούν πριν από την επιβολή δασμών για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης». Στη συνέχεια, μειώθηκε κατακόρυφα τον Απρίλιο, μετά την έναρξη ισχύος του βασικού παγκόσμιου δασμού 10%.

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου , το έλλειμμα αγαθών μειώθηκε στα 79 δισεκατομμύρια δολάρια, από 86,1 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο. Ήταν το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περίπου πέντε χρόνια, κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών χρυσού. Από την αρχή του έτους, το έλλειμμα αγαθών εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου.

Ο Τραμπ παρουσιάζει το εμπορικό έλλειμμα ως εγγενώς επιβλαβές και παρουσιάζει το πρόγραμμα δασμών του ως τη λύση. Πολλοί οικονομολόγοι λένε ότι η άποψή του είναι λανθασμένη. Ένα έλλειμμα δεν είναι αυτόματα ένα κόκκινο πανί για την οικονομία – στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι κάτι καλό.

Όταν οι Αμερικανοί ξοδεύουν περισσότερα από όσα αποταμιεύουν, το προκύπτον έλλειμμα παρέχει στους ξένους επενδυτές δολάρια, τα οποία συχνά επανεπενδύονται σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η σταθερή εισροή κεφαλαίων έχει από καιρό υποστηρίξει την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ, υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι.

Αντιθέτως, το έλλειμμα συνήθως μειώνεται κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης, καθώς οι δαπάνες και η ζήτηση εισαγωγών μειώνονται.

Όσο ο Τραμπ συνεχίζει να εκπλήσσει την αγορά με δασμούς, το εμπόριο θα παραμείνει ασταθές.