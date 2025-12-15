Πώς-η-Σόγια-Ελλάς-διπλασίασε-το-ταμείο-της-και-αύξησε-τα-κέρδη

Η ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ, από τους μεγάλους «παίκτες» επεξεργασίας και εμπορίας ελαιούχων σπόρων και δημητριακών, κατάφερε παρά το γεγονός ότι ο τζίρος της έμεινε αμετάβλητος στα 476,69 εκατ. ευρώ (από 473,147 εκατ. ευρώ), να αυξήσει σημαντικά την τελική γραμμή και το ταμείο.

Στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου τα καθαρά κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκαν σε 11,814 εκατ. ευρώ, από 10,857 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, και +25% σε επίπεδο μητρικής.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα της ρευστότητας. Τα ταμειακά διαθέσιμα υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 7,855 εκατ. ευρώ, από 3,311 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε.

Η καθαρή θέση της εταιρείας ενισχύθηκε στα 106,3 εκατ. ευρώ, η διοίκηση προχώρησε και στη διανομή μερίσματος ύψους 5,75 εκατ. ευρώ, ενώ για τη χρήση που ολοκληρώθηκε τέλη Ιουνίου το Δ.Σ. προτείνει τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 9,666 εκατ. ευρώ.

Εκτός όμως από την επεξεργασία ελαιούχων σπόρων και εμπορία αγροτικών προϊόντων για τα οποία είναι γνωστή η εταιρεία, λιγότερο γνωστό, όμως εξίσου ενδιαφέρον, είναι ότι ο όμιλος διαθέτει ενεργή παρουσία και στη ναυτιλία, μέσω της σχεδόν εξ ολοκλήρου θυγατρικής του ΒΕΡΓΙΝΑ TOWING ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ.

Η συμμετοχή ύψους 99,69% στη ΒΕΡΓΙΝΑ TOWING εντάσσει τη ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ σε έναν διαφορετικό αλλά στρατηγικά συγγενή κλάδο τη λιμενική ρυμούλκηση. Πρόκειται για δραστηριότητα χαμηλής δημοσιότητας αλλά υψηλής σημασίας, καθώς τα ρυμουλκά αποτελούν κρίσιμη υποδομή για τη λειτουργία λιμανιών, ιδίως σε μια εποχή όπου τα πλοία αυξάνονται σε μέγεθος και οι απαιτήσεις ασφάλειας γίνονται αυστηρότερες.

Και μια υπόθεση 32 ετών

Σε ότι αφορά ενδεχόμενες υποχρεώσεις, με βάση την απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της Ε.Ε. που δημοσιεύτηκε στις 19/10/2022 (Υπόθεση T-850/19) απορρίφθηκε η προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως εκ τούτου το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να ανακτήσει τις οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης αρ. 36579/Β.1666/27.08.2007 (ως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) υπό μορφή επιδοτήσεων επιτοκίου και εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, για υφιστάμενα δάνεια και για νέα δάνεια, με σκοπό την επανόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του 2007 στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στους πυρόπληκτους Νομούς Μαγνησίας, Κεφαλληνίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Εύβοιας.

Το πλήθος των επιχειρήσεων που έλαβαν τις εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις ανέρχονται σε 3.700 περίπου, μεταξύ των οποίων είναι και η «Μύλοι Σόγιας».

Εν τω μεταξύ στις 5 Αυγούστου η εταιρεία έλαβε επιστολή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ) ημερομηνίας 28/07/2025, με την οποία το υπουργείο της γνωστοποίησε για πρώτη φορά την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2011) 7252, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2011.

Η απόφαση C(2011) 7252 αφορά υπόθεση ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης υπό μορφή ρύθμισης οφειλών για επιχειρήσεις εγκατεστημένες στους νομούς Καστοριάς, Εύβοιας, Φλώρινας, Κιλκίς, Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης και Δωδεκαννήσων, καθώς και στις νήσους Λέσβο, Σάμο και Χίο.

Οι ενισχύσεις που αφορούσαν το Νομό Ευβοίας και Καστοριάς, είχαν δοθεί με την υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμόν 69836/Β1461 της 30ης Σεπτεμβρίου 1993.

Πλέον απαιτείται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης με την οποία θα προσδιορισθούν τα εν λόγω ποσά των οικονομικών ενισχύσεων που θα ανακτηθούν από το ελληνικό δημόσιο.