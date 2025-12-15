Ρωσία: Αγωγή κατά της βελγικής Euroclear – Διεκδικεί 229 δισ. δολάρια

Η ρωσική κεντρική τράπεζα κατέθεσε αγωγή ζητώντας 18,2 τρισ. ρούβλια (229 δισ. δολάρια) από την Euroclear, ανέφερε τη Δευτέρα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Η Ρωσία προσπαθεί να ανατρέψει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά της στοιχεία για να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια της Ουκρανίας στον πόλεμο.

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο έχει αντιταχθεί στη χρήση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, λόγω ανησυχιών ότι η χώρα ενδέχεται τελικά να υποχρεωθεί να επιστρέψει τα χρήματα στη Μόσχα από μόνη της.

Περίπου 185 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Euroclear, του χρηματοπιστωτικού αποθετηρίου με έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ άλλα 25 δισ. ευρώ είναι διάσπαρτα σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την ΕΕ.

Η αγωγή

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας είχε δηλώσει σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι θα καταθέει αγωγή κατά του βελγικού αποθετηρίου για «παράνομες ενέργειες» που καθιστούν «αδύνατη για την τράπεζα τη διάθεση των κεφαλαίων και των τίτλων της».

Το ποσό που διεκδικείται στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας θα είναι ίσο με το συνολικό ποσό των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της προσαυξημένο από τα έσοδα που έχουν χαθεί, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η κεντρική τράπεζα θα επιδιώξει να εκδικαστεί η υπόθεση κεκλεισμένων των θυρών, ανέφερε ο ιστότοπος ειδήσεων RBC, επικαλούμενος δύο πηγές που δεν κατονόμασε.

Η κατάθεση αγωγής από τη Μόσχα σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιθανώς μακράς νομικής διαμάχης, με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίζουν την Παρασκευή το επ’ αόριστον πάγωμα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αντί να ψηφίζουν κάθε έξι μήνες για να παρατείνουν το πάγωμά τους. Απομακρύνεται έτσι ο κίνδυνος η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που διατηρούν καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα, σε σύγκριση με άλλες χώρες, να αρνηθούν κάποια στιγμή να ανανεώσουν το πάγωμα, αναγκάζοντας την ΕΕ να επιστρέψει τα χρήματα στη Ρωσία.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι θα αμφισβητήσει όποια μη εξουσιοδοτημένη χρήση των περιουσιακών στοιχείων από την Κομισιόν «σε όλες τις διαθέσιμες αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων, των δικαστικών οργάνων ξένων κρατών και των διεθνών οργανισμών». Θα επιδιώξει επίσης την «εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» σε οποιοδήποτε κράτος, σύμφωνα με την τράπεζα.

