Σημειώθηκε-πρόοδος-λέει-ο-Γουίτκοφ-για-τις-διαπραγματεύσεις-εκεχειρίας-στο-Βερολίνο,-έτοιμος-να-ξεχάσει-την-ένταξη-στο-ΝΑΤΟ-ο-Ζελένσκι

Αύριο, ο Ζελένσκι, μαζί με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, θα συμμετάσχει σε μια γερμανο-ουκρανική οικονομική διάσκεψη. Ο καγκελάριος Μερτς έχει επίσης προσκαλέσει 12, ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και τους ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.Στη συνάντηση, οι Ευρωπαίοι σκοπεύουν να επιβεβαιώσουν την αλληλεγγύη τους με την Ουκρανία, ανεξάρτητα από τις συνεχιζόμενες επαφές ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ο Λίτβιν πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα τοποθετηθεί για τις συνομιλίες τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωσή τους. Όπως είπε, οι αξιωματούχοι εξετάζουν τα σχέδια των σχετικών εγγράφων.

«Διήρκεσαν πάνω από πέντε ώρες και ολοκληρώθηκαν για σήμερα με συμφωνία να επαναληφθούν αύριο το πρωί», ανέφερε ο σύμβουλος Ντμίτρο Λίτβιν σε δημοσιογράφους μέσω συνομιλίας στο WhatsApp.

Μετά από πέντε ώρες συζητήσεων με τους «εκλεκτούς» του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένει την αυριανή συνάντηση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τους Μακρόν και Στάρμερ, αλλά και ηγέτες τόσο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσο και από χώρες του ΝΑΤΟ, προκειμένου να βγάλει ένα ασφαλές συμπέρασμα αναφορικά με το τι «μέλλει γενέσθαι».

«Οι αντιπρόσωποι διεξήγαγαν εις βάθος συζητήσεις… σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και θα συναντηθούν ξανά αύριο το πρωί», τόνισε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στο X.

Στη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συμμετείχαν ο Γουίτκοφ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «σημειώθηκε σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες σήμερα στο Βερολίνο μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία.

Το… όνειρο της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δείχνει να αποχαιρετά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που εχει στο Βερολίνο διαπραγματεύσεις τόσο με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ όσο και με Ευρωπαίους σε ένα διήμερο που μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στο ουκρανικό.

Empfang der ukrainischen und der amerikanischen Delegation im Kanzleramt. Wir wollen einen dauerhaften Frieden in der Ukraine. Es liegen schwierige Fragen vor uns, aber wir sind entschlossen, voranzukommen. Ukrainische Interessen sind auch europäische Interessen. pic.twitter.com/OrCVAkRQw4 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 14, 2025

«Το Κίεβο είναι το κέντρο των θαρραλέων ανθρώπων. Το Βερολίνο θα γίνει η πρωτεύουσα της διπλωματίας τις επόμενες ημέρες», έγραψε ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολέξι Μακεΐεφ.

«Η συμμετοχή του Γουίτκοφ στις συνομιλίες αποτελεί σαφή ένδειξη ότι θα μπορούσε να σημειωθεί πρόοδος», εκτιμούν από την πλευρά τους Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Είναι, όμως, έτσι τα πράγματα; Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Ζελένσκι πριν το ταξίδι του στο Βερολίνο, η ουκρανική πλευρά είναι πλέον έτοιμη να αποδεχτεί την μη ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, χάνοντας μια… ασφαλή αγκαλιά, ζητώντας όμως σε αντάλλαγμα εγγυήσεις ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας δεν θα κινδυνεύει πλέον από τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν που νιώθει πλέον για τα καλά ότι έχει το πάνω χέρι στην υπόθεση, έπειτα κι από το σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για να επέλθει η εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Έτοιμος να παραιτηθεί από την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τους Financial Times, o Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις για ένταξη στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, σε μια κίνηση που στοχεύει στην προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Βερολίνο την Κυριακή.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, πίεσαν την Ουκρανία να αποδεχτεί επώδυνες παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης εδαφών στην πρώτη γραμμή στη Ρωσία, ενόψει των συνομιλιών με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας σχετικά με το σχέδιο του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Η Ουκρανία παραδέχτηκε ότι ήταν απίθανο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στο άμεσο μέλλον λόγω της έντονης αντίθεσης της Ρωσίας, η οποία εδώ και καιρό απαιτεί από τη διατλαντική συμμαχία να δεσμευτεί να σταματήσει την επέκτασή της προς ανατολάς ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, παρόμοιες με τη ρήτρα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για αμοιβαία προστασία για οποιοδήποτε μέλος δέχεται επίθεση.

«Μιλάμε για διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών — δηλαδή, εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5… καθώς και εγγυήσεις ασφαλείας για εμάς από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και από άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και άλλες», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σε συνομιλία μέσω WhatsApp. «Και αυτός είναι ήδη ένας συμβιβασμός από την πλευρά μας».

Καμία απάντηση

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει ακόμη λάβει απάντηση από την Ουάσινγκτον στις αναθεωρημένες προτάσεις που εστάλησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από το Κίεβο μετά από διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Το σχέδιο σίγουρα δεν θα είναι κάτι που αρέσει σε όλους. Υπάρχουν πολλοί συμβιβασμοί σε μία ή την άλλη εκδοχή του σχεδίου», είπε.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Ρωσία έχει δηλώσει ότι πιθανότατα θα απορρίψει όλες τις προτάσεις από την Ουκρανία και την Ευρώπη, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον η προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο θα μπορούσε να πετύχει.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, δήλωσε ότι οποιεσδήποτε προτάσεις της Ουκρανίας και της Ευρώπης για το σχέδιο είναι «απίθανο να είναι εποικοδομητικές» και ότι η Ρωσία θα έχει «έντονες αντιρρήσεις» εάν τις υιοθετήσουν οι ΗΠΑ. «Δεν είναι ότι θα υπάρξει κάτι καλό εκεί», δήλωσε ο Ουσάκοφ σε σχόλια που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση την Κυριακή.

Και οι δύο πλευρές φάνηκαν να απορρίπτουν την πρόταση του Τραμπ να αποσυρθούν όλα τα στρατεύματα από την περιοχή Ντονμπάς για να δημιουργηθεί μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας που τώρα ελέγχονται από το Κίεβο. Η πρόταση θα απαιτούσε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από τη «ζώνη-φρούριο» των πόλεων που οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν σε περισσότερα από 11 χρόνια πολέμου.

«Δεν είναι δίκαιο»

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεν το θεωρεί δίκαιο».

«Εάν τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν πέντε έως δέκα χιλιόμετρα, για παράδειγμα, τότε γιατί τα ρωσικά στρατεύματα να μην αποσυρθούν επίσης βαθύτερα στα κατεχόμενα εδάφη κατά την ίδια απόσταση;» ρώτησε. «Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν υπάρχει ακόμη απάντηση, αλλά είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και πολύ καυτό».

Ο Ζελένσκι είπε ότι η «μόνη δίκαιη και πιθανή επιλογή» για μια πραγματική ειρήνη είναι «οι πλευρές να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να επιλύσουν όλα τα ευρύτερα ζητήματα μέσω της διπλωματίας».

«Στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε», πρόσθεσε. «Αυτή είναι ακριβώς μια εκεχειρία».

Σχέδιο τύπου… Κορέας

Ο Ουσακόφ φάνηκε επίσης να αντιτίθεται στο σχέδιο αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, λέγοντας αυτή την εβδομάδα ότι η Ρωσία θα δεχόταν μόνο τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς. «Η Ρωσία», πρόσθεσε, «δεν έχει συζητήσει ένα σενάριο τύπου “Νότιας-Βόρειας Κορέας”, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει το “πάγωμα” της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, με τις ΗΠΑ».

Παράλληλα, η ρωσική πλευρά απέρριψε επίσης προηγούμενες υποδείξεις του Ζελένσκι ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει τον έλεγχο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε ο Πούτιν το 2014 ή να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και οι δύο προτάσεις «δεν θα συμβούν ούτε μια στο εκατομμύριο», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Την ίδια ώρα η πίεση στον Ζελένσκι εντείνεται από το τελευταίο μαζικό χτύπημα των Ρώσων που έχουν αφήσει χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία χωρίς ρεύμα.

«Χιλιάδες Ουκρανοί παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα μετά τα ρωσικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών», τόνισε, ενώ ανήρτησε και φωτογραφίες φλεγόμενων ή κατεστραμμένων κτιρίων.

«Η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και επιδιώκει να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερες βλάβες στον λαό μας», είπε.

«Συνολικά, οι Ρώσοι εκτόξευσαν περισσότερα από 1.500 drones, σχεδόν 900 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 46 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.