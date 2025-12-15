Συνάντηση-Μ.-Χρυσοχοΐδη-με-νέους-τσιγγάνους-ενεργούς-πολίτες-στην-Αγία-Βαρβάρα

Πρωινό καφέ έξω από τα συνηθισμένα, αλλά με πολύ εποικοδομητικό χαρακτήρα και κοινωνική προοπτική, ήπιε χτες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην Αγία Βαρβάρα.

Ο υπουργός μοιράστηκε το πρωινό του με νέους τσιγγάνους ενεργούς πολίτες, παιδιά τσιγγάνων της Αγίας Βαρβάρας, σε καφετέρια της περιοχής, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρο Μίχο, σε μια συνάντηση που έβαλε τις βάσεις για μια κοινή προσπάθεια με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συμβίωσης, μακριά από διαχωρισμούς και προκαταλήψεις.

Οι νεαροί τσιγγάνοι που βρέθηκαν στην παρέα είναι παιδιά με πολύ καλές σπουδές, κυρίως στο εξωτερικό, με πλούσιες γνώσεις και συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα, στους οποίους ο υπουργός εξέφρασε την περηφάνεια του για τα επιτεύγματα τους και ταυτόχρονα τους κάλεσε να αναλάβουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται, για την κοινωνική συμβίωση, μέσα στο πλαίσιο της συνύπαρξης.

«Στόχος είναι να αμβλύνουμε, περαιτέρω, όλα εκείνα, τα οποία πολλές φορές μας χωρίζουν, δημιουργούν παρεξηγήσεις και τελικώς είναι στοιχεία που δηλητηριάζουν την κοινωνική μας ζωή», σημείωσε ο υπουργός και τόνισε πως τα παιδιά αυτά έχουν ξεχωρίσει, καθώς πήγαν σχολείο, σπούδασαν, διακρίθηκαν, έχουν γίνει επιστήμονες και επαγγελματίες. «Εμείς αισθανόμαστε περηφάνια, εγώ αισθάνομαι περηφάνια για εσάς, πόσω μάλλον οι γονείς σας και η τοπική κοινωνία στην οποία ζείτε, γιατί είστε το απτό παράδειγμα, όπως και οι γονείς σας, οι οποίοι, σε ακόμη πιο δύσκολα χρόνια, διακρίθηκαν. Διότι, το παράδειγμά σας θα αλλάξει συνολικά, ακόμη περισσότερο, αυτή την κοινωνία, θα βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων εδώ», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως το υπόδειγμα της Αγίας Βαρβάρας πρέπει να μεταλαμπαδευτεί παντού.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στη συζήτηση αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει στις γειτονιές της Δυτικής Αττικής και στο έργο των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στους οικισμούς με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, με δράστες, κυρίως, άτομα από την κοινότητα των Ρομά και τους ζήτησε να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να «συστρατευτούν» σε αυτή την προσπάθεια.

«Έχουμε ανάγκη από στελέχη, που θα συμβάλλουν στην κοινωνική συμβίωση. Όσο πιο πολύ ανοίγουμε τη συζήτηση τόσο πιο πολλές χρήσιμες ιδέες μπαίνουν στο τραπέζι, που θα μπορούσαν πραγματικά όλοι σας να έχετε μία εποικοδομητική θέση, στάση και δράση στην προσπάθειά μας. Σας καλώ, λοιπόν, να συμμετάσχετε ενεργά και στα πράγματα που εδώ η πόλη, σε καθημερινή βάση, αναπτύσσει για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα κοινωνικά ζητήματα, όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσης από την πλευρά σας, με τη συμμετοχή σας», είπε ο υπουργός.

Οι νέοι που συμμετείχαν στη συνάντηση, ευχαρίστησαν τον υπουργό για την πρωτοβουλία αυτή και τόνισαν χαρακτηριστικά: «Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση μας ακούει, ξέρει για εμάς, ότι μπορεί το δικό μας παράδειγμα, να αποτελέσει παράδειγμα για τις άλλες κοινωνικές ομάδες των άλλων περιοχών».

Ταυτόχρονα όμως αναφέρθηκαν σε συμπεριφορές, των οποίων έγιναν αποδέκτες, που στηρίχθηκαν αποκλειστικά σε προκαταλήψεις και στερεότυπα, ακόμη και στο εξωτερικό, όπου έχουν σπουδάσει οι περισσότεροι από αυτούς. «Όταν ο κόσμος ακούει “τσιγγάνος” μπαίνουμε όλοι μαζί σε ένα τσουβάλι με όλους όσοι έχουν παραβατική συμπεριφορά… Τα παιδιά των τσιγγάνων της Αγίας Βαρβάρας θέλουμε να αναδείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί», τόνισαν.

Όλοι πάντως ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, καθώς με τις πρωτοβουλίες του και τις δράσεις του, στη μακρόχρονη θητεία του, τους βοήθησε, ώστε, όπως είπαν, να μην νιώθουν διαφοροποιημένοι από την υπόλοιπη κοινότητα.

Το ραντεβού των νέων με τον υπουργό και τον δήμαρχο ανανεώθηκε για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να συζητηθεί πιο αναλυτικά ο τρόπος, με τον οποίο οι νέες και οι νέοι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας, να ενταχθούν ενεργά στον σχεδιασμό για την ενίσχυση της ασφάλειας στις γειτονιές τους και στις γειτονιές της Δυτικής Αττικής.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

