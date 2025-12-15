Συνεργασία-coca-cola-Τρία-Έψιλον-με-τους-Γιατρούς-του-Κόσμου

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τους Γιατρούς του Κόσμου, προσφέροντας 12.000 γεύματα σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η φετινή δράση καλύπτει περιοχές σε Αττική, Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση και την άμεση ανακούφιση ευάλωτων συμπολιτών μας. Στην Αττική, οι ενέργειες επικεντρώνονται στο Πέραμα και τον Ωρωπό, καθώς και στους δύο ξενώνες της οργάνωσης στην Αθήνα: το Υπνωτήριο Αστέγων και τον Ξενώνα ευάλωτων γυναικών και παιδιών “A Step Forward”. Στη Δυτική Ελλάδα, η υποστήριξη εστιάζει σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη στον Δήμο Ζηρού, καθώς και σε Πρέβεζα και Άρτα, στη Βόρεια Ελλάδα οι δράσεις επικεντρώνονται σε περιοχές της Κοζάνης, της Φλώρινας, της Πτολεμαΐδας και του Αμυνταίου.

Η Κωνσταντίνα Στεργιοπούλου, Customer & Community Partnerships Manager στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε:

«Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, η στήριξη της κοινωνίας αποτελεί σταθερή δέσμευση και προτεραιότητά μας. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, μοιραζόμαστε τη χαρά των Χριστουγέννων με όσους βρίσκονται σε ανάγκη, προσφέροντας γεύματα που γεμίζουν τις γιορτινές μέρες με ζεστασιά και αγάπη».

Η Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας συμπληρώνει:

«Οι Γιατροί του Κόσμου βρίσκονται πάντα δίπλα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για φροντίδα και στήριξη. Η κοινή μας δράση με την Coca-Cola Tρία Έψιλον δείχνει με απτό τρόπο ότι η αλληλεγγύη είναι πραγματική δύναμη που μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 7 Ιανουαρίου 2026, επιλέγοντας προϊόντα Coca-Cola, Fanta, Sprite και Schweppes στα καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ μπορείτε να στηρίξετε το έργο των Γιατρών του Κόσμου και να βοηθήσετε να φτάσουν ακόμα περισσότερα γεύματα σε ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την νέα τηλεοπτική καμπάνια που θα πλαισιώσει τη δράση εδώ: