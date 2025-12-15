Σύγκρουση-Θεοδωρικάκου-με-Φάμελλο-στη-Βουλή-για-τον…-εξώστη,-επανήλθε-με-αναφορές-σε-«Φραπέ»-και-επίθεση-σε-Γεωργιάδη-η-Κωνσταντοπούλου

Σε πολιτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τον Προϋπολογισμό, με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο να ανταλλάσσουν αιχμές, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, υποστήριξε ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων αλλά η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και των μισθών. Όπως ανέφερε, τους τελευταίους 16 μήνες η Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των μισθών περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να αναλάβει την ευθύνη για την ακρίβεια. «Δεν είπατε ούτε μία συγγνώμη για την ακρίβεια που μαστίζει την κοινωνία. Είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια και τελευταίοι στους μισθούς. Αυτό είναι κοινωνική χρεοκοπία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο υπουργός Ανάπτυξης, με αφορμή τις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και την πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. «Κάτι πρέπει να κάνετε, κύριε Φάμελλε, για να κατεβείτε από τον εξώστη της πολιτικής εξορίας. Χρησιμοποιείτε λαϊκισμό, ψέματα και δημαγωγία», είπε με αναφορά στην χωροταξία κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου Τσίπρα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε κατηγορώντας τον υπουργό για πολιτική ασυνέπεια και αλλαγές κομμάτων, ενώ έκανε λόγο για «υποτέλεια» της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι νομοθετεί «κατ’ εντολή της πρέσβειρας των ΗΠΑ». Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε την άμεση ανάκληση των χαρακτηρισμών, τονίζοντας ότι η στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί βασική επιλογή της κυβέρνησης και προϋπόθεση για την ασφάλεια και το οικονομικό μέλλον της χώρας.

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, ο υπουργός Ανάπτυξης προέβλεψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «βρίσκεται στη Βουλή με προθεσμία λήξης». «Στην επόμενη Βουλή θα είναι εδώ το καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει πάντως…», εκτίμησε ο κ. Θεοδωρικάκος, ενώ επιτέθηκε και κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι «παίζει θέατρο» και «συκοφαντεί συνειδητά» για να προκαλέσει πόλωση.

Λίγη ώρα νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε εξαπολύσει δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάθεση του αγροτοσυνδικαλιστή που είναι γνωστός ως «Φραπές». «Γιατί δεν έκανε τίποτα η ΕΛΑΣ όταν εκτοξεύθηκαν απειλές σε πολιτική αρχηγό;» διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης εξέφρασαν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους, ενώ στο στόχαστρο της κ. Κωνσταντοπούλου μπήκε και ο Σωκράτης Φάμελλος. «Αν δεν ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα, μπορείτε να βγείτε έξω», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τον κ. Φάμελλο να τοποθετηθεί και αυτός για την λεκτική επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε από τον Φραπέ.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε και νέα φραστική επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μιλώντας για «φασίστα» και «ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος», προκαλώντας την αντίδραση του Νότη Μηταράκη, ο οποίος κάλεσε το προεδρείο να την ανακαλέσει στη τάξη και να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, με την αντιπαράθεση για την ακρίβεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς να κυριαρχούν στο κοινοβουλευτικό σκηνικό.