Τι-λένε-στην-κυβέρνηση-για-τα αιτήματα-των-αγροτών:-Δεν-κλείνει-η-πόρτα-του-διαλόγου,-έρχονται-θετικά-μέτρα-από-τον-Μητσοτάκη-στον-προϋπολογισμό

Μπορεί η κυβέρνηση να εκτιμά ότι η άρνηση των αγροτών να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου δημιουργεί προβλήματα σε μια σειρά άλλων κοινωνικών τάξεων, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αρνείται τη συζήτηση.

Τουναντίον και από τη χθεσινή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέστη σαφές ότι η «πόρτα» του διαλόγου παραμένει ανοιχτή για το Μέγαρο Μαξίμου, ακόμα και αν το ραντεβού με τους αγρότες δεν πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα. «Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία», υπογράμμισε χθες με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.

Το γεγονός πάντως ότι χθες οι εκπρόσωποι των μπλόκων έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου μια λίστα με αιτήματα θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα μιας…χορογραφίας απεμπλοκής που μπορεί να ξετυλιχθεί προοδευτικά ως το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, όπως και πολλά από τα αιτήματα είτε απορρίπτονται διαρρήδην είτε θεωρούνται εντελώς ανεδαφικά.

«Δεν συζητάμε τη μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και προφανώς υπάρχουν και διάφορα εκτός συζήτησης θέματα, όπως η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ή η παύση ποινικών διώξεων», λέει στο thetimes|-.gr ανώτερη κυβερνητική πηγή που έχει καθημερινή εμπλοκή στην υπόθεση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Μια πρώτη απάντηση είναι πολύ πιθανό να έρθει σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, καθώς ομολογουμένως η πλειοψηφία των αιτημάτων είναι ξεκάθαρα εκπεφρασμένη από τους αγρότες, ενώ ορισμένα άλλα π.χ. το «στοπ» στις ελληνοποιήσεις προϊόντων αποτελούν πάγια αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Ο κ. Μαρινάκης πάντως αναμένεται να κινηθεί στο πνεύμα της ανάρτησης του πρωθυπουργού που εν πολλοίς….δείχνει το τραπέζι της συζήτησης.

Ο Προϋπολογισμός και τα μέτρα

Στο κάδρο αναμένεται να μπει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα του Προϋπολογισμού, το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με συνεργάτες του, αναμένεται να προδιαγράψει ορισμένα από τα θετικά για τους αγρότες μέτρα που η κυβέρνηση συζητά, όπως έκανε άλλωστε και με την κυριακάτικη ανάρτησή του. «H κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα. Έτσι, ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες», έγραψε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κυβέρνηση επεξεργάζονται τι καλύτερο μπορεί να γίνει για το αγροτικό ρεύμα που έχει ειδική τιμή 9,2 λεπτά/KWH για λίγους μήνες ακόμα. Συζητείται το σενάριο παράτασης της χαμηλής αυτής τιμής για 2 χρόνια ακόμα, ενώ λέγεται ότι έχει γίνει και η άσκηση για να πέσει η τιμή στα 8 λεπτά. Πλην όμως αυτό συναντά επιφυλάξεις από μέρους της ΔΕΗ. Ακόμα, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να συζητήσει την αναπροσαρμογή των ορίων κατανάλωσης πετρελαίου ανά καλλιέργεια που επικαιροποιήθηκαν τελευταία φορά το 2015, ώστε η επιδότηση του ΕΦΚ να γίνεται επί των νέων δεδομένων. Και τέλος εξετάζεται το σενάριο χρήσης χρημάτων που περισσεύουν από επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν, ώστε να στηριχθούν οι παραγωγοί που βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύ χαμηλές τιμές αγοράς των προϊόντων τους.

Αντιδράσεις κοινωνικών φορέων

Ανώτερα κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι αρκετά από τα αιτήματα των παραγωγών είναι δίκαια και ιδίως αυτά των κτηνοτρόφων, αλλά και όσων παράγουν σε νησιά που επιβαρύνονται με επιπρόσθετο παραγωγικό κόστος λόγω απόστασης. Από την άλλη, στην κυβέρνηση παρατηρούν ότι πυκνώνουν και ενόψει εορτών οι αντιδράσεις παραγωγικών φορέων που βλέπουν τις μεταφορές προϊόντων να γίνονται όλο και πιο δύσκολες.

Είναι ενδεικτικός χθες ο συντονισμός ανακοινώσεων από το ΕΒΕΑ, αλλά και τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, το ΕΒΕΘ, τον ΣΒΕ, τον ΣΕΒΕ και το ΒΘΕ με μήνυμα προς τους αγρότες να επιστρέψουν στο τραπέζι του διαλόγου και να μην δυναμιτίζουν περαιτέρω την κατάσταση. «Η πίεση χωρίς παρουσία, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς διάθεση συνεννόησης δεν οδηγεί σε λύσεις. Οδηγεί σε στασιμότητα, απώλειες και περαιτέρω απαξίωση της παραγωγικής προσπάθειας της χώρας», επισημαίνουν οι φορείς της Βορείου Ελλάδος στην ανακοίνωσή τους, λέγοντας ότι «οι άδειες καρέκλες δεν αποτελούν λύση».

Στην κυβέρνηση παράλληλα είναι έτοιμοι και για το σενάριο οι αγρότες να σκληρύνουν τη στάση τους και τις επόμενες μέρες να επιχειρήσουν να κλείσουν παρακαμπτήριες οδούς εθνικών δρόμων. Σε αυτό το σενάριο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η στάση της Αστυνομίας θα είναι πολύ πιο δυναμική και όσοι επιμείνουν θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου για παρακώλυση συγκοινωνιών.