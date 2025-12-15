Το-δημοσίευμα-του-reuters-για-την-Ελλάδα-και-την-πρόωρη-αποπληρωμή-δανείου-ύψους-5,3-δισεκ.-ευρώ

Η Ελλάδα αποπλήρωσε νωρίτερα δάνεια ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (6,22 δισεκατομμύρια δολάρια) παρά το αρχικό χρονοδιάγραμμα για έως το 2031, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο τις δηλώσεις δυο κυβερνητικών αξιωματούχων.

Η πληρωμή της Δευτέρας θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εξοικονομήσει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές τόκων μέχρι το 2041 και να μειώσει το χρέος της κάτω από το 120% του οικονομικού της προϊόντος έως το 2029, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης Παύλος Μαρινάκης.

Το χρέος ήταν μέρος του πρώτου πακέτου διάσωσης της Ελλάδας το 2010 από τους ομολόγους της στην ευρωζώνη και η πληρωμή έγινε σε κάθε χώρα ξεχωριστά μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ένας δεύτερος αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά από την κρίση του 2009-2018, η οποία την οδήγησε σχεδόν στην έξοδο από την ευρωζώνη και πυροδότησε χρόνια κοινωνικής αναταραχής, καθώς οι απλοί Έλληνες αγωνίζονταν ενάντια στις περικοπές μισθών και συντάξεων που προκλήθηκαν από τη λιτότητα.

Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην ευρωζώνη.

Η Ελλάδα είχε προγραμματίσει να αποπληρώσει τα δάνεια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου από τα τρία προγράμματα διάσωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους έως το 2031, δέκα χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο.