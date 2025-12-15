Το-σχέδιο-της-Μπλε-Κέδρος-για-νέο-ξενοδοχείο-στη-Θεσσαλονίκη

Το «πράσινο φως» από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) έλαβε πριν από λίγες ημέρες η αρχιτεκτονική μελέτη του project που έχει δρομολογήσει η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη και προβλέπει την ανάπτυξη ενός νέου ξενοδοχείου στην καρδιά της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΚΣΝΜ ενέκρινε την αρχιτεκτονική μελέτη για την αλλαγή χρήσης από κτίριο γραφείων σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων με εμπορικό κατάστημα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Ζεύξιδος 8 στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Το νέο ξενοδοχείο, το κόστος ανάπτυξης του οποίου εκτιμάται σε 2,3 εκατ. ευρώ, θα είναι δυναμικότητας 52 δωματίων και στο ισόγειό του θα φιλοξενείται ένα κατάστημα της Coco-Mat, στα πρότυπα του ξενοδοχείου της Μπλε Κέδρος στο Κολωνάκι.

Επί του παρόντος, η ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων των αδελφών Ευμορφίδη, έπειτα από την έγκριση της μελέτης από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημέιων, βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, με τον χρόνο ολοκλήρωσης του project να υπολογίζεται σε λιγότερο από έναν χρόνο από την έκδοση της.

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Αυγούστου του 2024, η ΑΕΕΑΠ προχώρησε στην υπογραφή μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου στην οδό Ζεύξιδος 8, ιδιοκτησίας του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), με συνολική επιφάνεια οικοπέδου 289,04 τ.μ., εντός του οποίου, όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία έκθεση της εταιρείας, έχει ανεγερθεί κτίριο 8 ορόφων με δώμα συνολικής επιφάνειας περίπου 2.032 τ.μ.

Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη επένδυση της Μπλε Κέδρος αποτελεί μέρος του επενδυτικού προγράμματος άνω των 70 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η ΑΕΕΑΠ, με έμφαση στην αγορά κατοικίας και στον κλάδο της φιλοξενίας.

Σήμερα το portfolio της εταιρείας απαρτίζεται από 41 ακίνητα, συνολικής αγοραίας αξίας που υπερβαίνει τα 118 εκατ. ευρώ. Το ετήσιο μίσθωμα ξεπερνά το ποσό των 6 εκατ. ευρώ και η συνολική απόδοση των μισθωμένων ακινήτων διαμορφώνεται πέριξ του 8%.

Η ΑΕΕΑΠ διαθέτει, μεταξύ άλλων, 10 ξενοδοχεία, 11 καταστήματα, 2 γραφεία, 3 βιομηχανικά ακίνητα και 4 οικιστικά ακίνητα.