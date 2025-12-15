Τσιάρας:-Πέντε-παρεμβάσεις-για-την-ανακούφιση-των-αγροτών

Σε πέντε βασικούς άξονες κινείται το πακέτο παρεμβάσεων που εξετάζει η κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών, με τον αρμόδιο υπουργό να αναγνωρίζει ότι ορισμένα αιτήματα είναι δίκαια και να κάνει λόγο για υπαρκτά περιθώρια στήριξης, τόσο μέσω εθνικών κονδυλίων όσο και ευρωπαϊκών πόρων.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, οι παρεμβάσεις που βρίσκονται υπό εξέταση αφορούν, πρώτον, το κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών. Δεύτερον, την ενέργεια, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλότερης τιμής στο αγροτικό ρεύμα. Τρίτος άξονας είναι τα καύσιμα, και ειδικότερα το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η άμεση τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας, ενώ ο πέμπτος άξονας αφορά την ενίσχυση κλάδων που δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Οι ενισχύσεις αυτές αναμένεται να προκύψουν από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ, τα οποία, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε ότι υπάρχει βούληση να συζητηθούν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, υπογραμμίζοντας πως τους τελευταίους μήνες έχουν ικανοποιηθεί μια σειρά αιτημάτων και ότι υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, ιδίως στο ενεργειακό, με τη διασφάλιση χαμηλότερου κόστους.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους αγρότες.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση».

Όπως ανέφερε,«ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει τη βούληση να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο, σημειώνοντας ότι κάθε αίτημα έχει εξεταστεί με προσοχή, με γνώμονα τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της εθνικής οικονομίας.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα:

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες.

Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας.

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.



Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.

Κ. Τζέλλας: «Δεν μας έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις»

«Θα εκτιμήσουμε όσα είπε ο υπουργός, θα τα αποκρυπτογραφήσουμε, θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε», τόνισε στο ΣΚΑΙ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας. Σημείωσε πως αν είναι να γίνει συνάντηση των αγροτών, θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας.

«Σαφή απάντηση δεν πήραμε», σχολίασε επίσης ο κ. Τζέλλας, μετά τις δηλώσεις του κ. Τσιάρα για τα αιτήματα των αγροτών.

«Θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους στα μπλόκα», δήλωσε σχετικά με το αν θα καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων. «Επειδή είμαστε οργανωμένο κίνημα, πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας, να κρυπτογραφήσουμε κάποιες κουβέντες του υπουργού. Συζήτηση θα κάνουμε όταν αποκρυπτογραφήσουμε το τι εννοεί».

«Δεν μας έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις», τόνισε επανειλημμένα ο κ. Τζέλλας, ως προς τα αιτήματα των αγροτών.

Σημειώνεται πως οι αγρότες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αφού αρνήθηκαν την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου, διαμηνύοντας πως θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους.

Με τα τρακτέρ τους, παραμένουν σε θέσεις μάχης σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα με μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα τελωνεία Ορμενίου, Κήπων Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης, με ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Σημειώνεται πως πλέον υπάρχει πανελλαδική ενότητα, καθώς τα διάσπαρτα μπλόκα έχουν ενοποιηθεί σε ένα κοινό μέτωπο και από σήμερα αυξάνονται οι ώρες αποκλεισμού στο δεύτερο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα στην εβδομάδα σχεδιάζεται πλήρης αποκλεισμός επ’ αόριστον, με στόχο να δοθεί λύση στα βασικά αιτήματά τους.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.