ΧΑ:-Στις-2111-μονάδες-η-εγγύτερη-στήριξη-του-ΓΔ-σε-σενάριο-ανόδου

Υποχώρηση κατά 0,08% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2104,21 μονάδες (στο -0,03% ο ΓΔ & στο -0,44% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +43,18% ο ΓΔ & στο +82,12% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα 164,7 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία από το ξεκίνημα και οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος, με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό να καταγράφεται λίγο μετά τις 3.30μμ.

Η αντίδραση των αγοραστών που ακολούθησε με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους (Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ) οδήγησε μέχρι τις δημοπρασίες στο μηδενισμό σχεδόν των απωλειών.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,488% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά αλλά τελικά να αντιστρέφονται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,37%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (-1,81%), η Optima (-1,50%), το Jumbo (-0,58%), η Metlen (- 0,38%) και ο ΟΛΠ (-0,97%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+3,97%), η Βιοχάλκο (+4,06%), η ΕΥΔΑΠ (+3,89%) αλλά και ο Φουρλής (+2,04%), η ΕΥΑΘ (+7,25%) και η Interlife (+4,83%).

Απολογιστικά, 59 μετοχές κατέγραψαν άνοδο έναντι 46 εκείνων που υποχώρησαν.

Ξεκινάει πάλι σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της Eurobank ενώ αύριο διακόπτεται η διαπραγμάτευση της Πειραιώς λόγω του εταιρικού μετασχηματισμού. Την Πέμπτη, η ΕΚΤ αποφασίζει για τα παρεμβατικά της επιτόκια και την Παρασκευή ανακοινώνεται στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός Νοεμβρίου, ενώ στο ΧΑ λήγουν τα ΣΜΕ (triple witching) και διενεργείται rebalancing (αναδιάρθρωση δεικτών FTSE & Eurostoxx).

Η Κύκλος Χρηματιστηριακή βλέπει στις 2111 μονάδες την εγγύτερη αντίσταση για το ΓΔ στο ΧΑ στο σενάριο ανοδικής κίνησης.

Επιχειρηματικά νέα

Αutonomous Research, οι νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες: Η Eurobank προτιμώμενη επιλογή με σύσταση Outperform και τιμή στόχο τα €4,5. Για την Τράπεζα Πειραιώς, η σύσταση παραμένει Neutral με μικρή αναβάθμιση στην τιμή στόχο στα €7,8. Για την Alpha Bank διατηρεί αξιολόγηση Underperform με τιμή στόχο τα €3,1. Αναβαθμίζει την Εθνική Τράπεζα σε Outperform, επισημαίνοντας ότι διαθέτει το μεγαλύτερο κεφαλαιακό πλεόνασμα στον κλάδο. Η νέα τιμή στόχος είναι τα 15,8 ευρώ από 15,4 ευρώ πριν.

Ελλάκτωρ: Στις 22/12 η αποκοπή προσωρινού μερίσματος €0,50/μετχ.

ΔΑΑ: επένδυση 70 εκατ. ευρώ «πρασίνισε» το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Είναι το πρώτο αεροδρόμιο στην Ελλάδα με μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα. Ο στόχος που επιτεύχθηκε 25 χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Σε ΑΜΚ με μετρητά προχωρά η QNR. Προς 1,1 ευρώ θα διατεθούν οι νέες μετοχές (47 νέες για κάθε 160 παλαιές), ενώ αν καλυφθεί πλήρως η ΑΜΚ η εισηγμένη θα συγκεντρώσει €8,83 εκ. Σοφία Σωτηράκου Τριάντη με ποσοστό 31,45% και Παναγιώτης Πασχαλάκης με 8,77%) δηλώνουν ότι θα καλύψουν το ποσοστό που τους αναλογεί.

Βουλή: Άρχισε η πενθήμερη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού που αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16/12/2025. Προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,8% του ΑΕΠ, διαμόρφωση του χρέους στο 138,2% του ΑΕΠ και ανάπτυξη στο 2,4%.

Τρεις όμιλοι υποψήφιοι για δεύτερο πλωτό τέρμιναλ LNG project της τάξης των €650 εκ.: η Gastrade στο Θρακικό, η Helleniq Energy στον Θερμαϊκό και η Motor Oil στους Αγ. Θεοδώρους. Κλειδί τα μακροχρόνια συμβόλαια. Συζητήσεις με την DFC.

ΑΔΜΗΕ: Κλείδωσαν οι αποφάσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον ΑΔΜΗΕ. Μοντέλο ΔΕΗ, με το Δημόσιο να κρατά το 34% και την καταστατική μειοψηφία, το πιθανότερο σενάριο. Εκχώρηση ενδεχομένως 17% σε νέο επενδυτή