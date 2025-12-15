5-sos-για-σημαντική-μείωση-φόρου-το-2026

Πέντε κινήσεις μπορούν να κάνουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους για να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν την άνοιξη του 2026.

Η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα εξασφάλισης πρόσθετης έκπτωσης φόρου εισοδήματος έως και 2.200 ευρώ σε όσους φορολογούμενους πληρώσουν με ηλεκτρονικά μέσα τις αμοιβές σε 22 κατηγορίες επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών. Δίνει επίσης διπλό μπόνους στην προσπάθεια κάλυψης του 30% του ατομικού ετησίου εισοδήματος με δαπάνες που έχουν εξοφληθεί διά ηλεκτρονικών μέσων, σε όσους φορολογούμενους πληρώσουν σε οκτώ κατηγορίες ιατρών τις αμοιβές τους μέσω τραπεζικών καρτών και λάβουν από αυτούς τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν και συντηρούν από τα προηγούμενα έτη ή απέκτησαν εντός του 2025 ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, για τα οποία ισχύουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσίας τα οποία μπορεί να προσδιορίσουν το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικά αποκτώμενου, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025:

– είτε να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες πώλησης άλλων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας και να έχουν εισπράξει τα συμφωνηθέντα τιμήματα,

– είτε να έχουν συνάψει δάνεια, στεγαστικά ή καταναλωτικά, ώστε να έχουν εκταμιευτεί τα ποσά των δανείων και να έχουν διατεθεί για να καλυφθούν δαπάνες συντήρησης παλαιών ή αγοράς νέων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας,

– είτε να έχουν διεκπεραιώσει τις διαδικασίες λήψης γονικών παροχών – δωρεών χρηματικών ποσών μεγάλου ύψους από γονείς ή άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει αρχίσει ήδη την προετοιμασία για την έγκαιρη υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2025. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προχωρούν αυτές τις ημέρες στη σύνταξη και υποβολή σχεδίου στο γραφείο του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή για την επικαιροποίηση των απαραίτητων εντύπων και κανονιστικών αποφάσεων, ώστε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων να εξελιχθεί ομαλά το 2026 για φορολογούμενους και λογιστές, όπως έγινε φέτος.

Εν όψει της υποβολής των νέων φορολογικών δηλώσεων και προκειμένου να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρων στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν το 2026, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν μέχρι το τέλος του 2025 στις ακόλουθες πέντε κινήσεις:

1.Να πληρώσουν με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών και να κρατήσουν τις αποδείξεις που θα τους εκδώσουν, για να εξασφαλίσουν έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 2.200 ευρώ στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλουν το 2025. Από το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου εκπίπτει το 30% των δαπανών για πληρωμές αμοιβών προς 22 συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών.

Η έκπτωση επί του εισοδήματος παρέχεται σε κάθε φορολογούμενο, ο οποίος από την 1η/1/2025 έως την 31η/12/2025 έχει πληρώσει ή πρόκειται να πληρώσει με ηλεκτρονικά μέσα (με τραπεζικές κάρτες, μέσω e-banking κ.λπ.) ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ για να εξοφλήσει αμοιβές προς τις ακόλουθες 22 κατηγορίες επαγγελματιών: κτηνιάτρους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, συντηρητές θέρμανσης, ηλεκτρολόγους, επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες μόνωσης – τοιχοποιίας – σοβατίσματος – τοποθέτησης πλακιδίων, ξυλουργούς, επιτηδευματίες που εκτελούν εργασίες τοποθεσίας στέγης – παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες σκυροδέματος, κομμωτές – κουρείς, αισθητικούς και ιδιοκτήτες καταστημάτων ομορφιάς, εργολάβους κηδειών, επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες μασάζ, επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού – οικιακές υπηρεσίες, φωτογράφους, σχολάρχες χορού – χοροδιδασκάλους, γυμναστήρια – δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, επιτηδευματίες που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, επαγγελματίες της υγείας που παρέχουν προσωπική φροντίδα – νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), δικηγόρους, ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων, νηπιαγωγούς και παιδαγωγούς.

Η έκπτωση υπολογίζεται με αφαίρεση του 30% των δαπανών προς τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων και επιτηδευματιών από το φορολογητέο εισόδημα. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης από το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι στην κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα προκύψει για τους φορολογούμενους οι οποίοι θα κάνουν χρήση του συγκεκριμένου μέτρου φθάνει τα 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ x 44%). Ειδικότερα, από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρο:

έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ,

έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ,

έως 1.400 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ,

έως 1.800 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ,

έως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

2. Να πληρώσουν με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες για αμοιβές ιατρών και να κρατήσουν τις αποδείξεις που θα εκδοθούν. Οι δαπάνες για πληρωμή αμοιβών σε οκτώ κατηγορίες ιατρικών επαγγελμάτων «μετρούν» στο 200% της αξίας τους, για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος και την αποφυγή πρόσθετης φορολόγησης με 22%, μόνο εφόσον έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες). Πρόκειται για τις δαπάνες που καταβάλλονται σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμιάτρους, χειροποδιστές και ποδολόγους. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε φορολογούμενος μπορεί να εξασφαλίσει την κάλυψη του 30% του ετησίου ατομικού εισοδήματός του με δαπάνες εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεως καλούμενος να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού 30%.

3. Να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τις διαδικασίες πώλησης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να εισπράξουν εντός του 2025 τα τιμήματα που έχουν συμφωνήσει με τους αγοραστές, να έχουν διαθέσιμα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και να μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την κάλυψη τεκμηρίων στις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε εντός του 2025 ο φορολογούμενος από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του μπορεί να αξιοποιηθεί στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει το 2026 για την κάλυψη τυχόν επιπλέον διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψει σε βάρος του εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων της εφορίας. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2025 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους. Επίσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το ποσό από την πώληση περιουσιακού στοιχείου για την κάλυψη τεκμηρίου απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου, θα πρέπει το ποσό αυτό να έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί πριν από την απόκτηση αυτή.

4. Να ολοκληρώσουν πριν από τη λήξη του έτους τη σύναψη δανείων, καταναλωτικών ή στεγαστικών, για να μπορούν να καλύψουν μεγάλα ποσά τεκμηρίων για σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα ποσά των δανείων που λαμβάνει ο φορολογούμενος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη πρόσθετων διαφορών φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων της εφορίας. Η σύναψη δανείου με τραπεζικό ίδρυμα αποδεικνύεται από το κείμενο της σχετικής σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον φορολογούμενο, ενώ η σύναψη δανείου με ιδιώτη αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία λήψης του δανείου θα πρέπει να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου, ώστε το ποσό του δανείου να γίνει αποδεκτό για την κάλυψη του τεκμηρίου απόκτησης.

5. Να προχωρήσουν στην υποβολή δηλώσεων φόρου γονικής παροχής – δωρεάς για χρηματικά ποσά που έλαβαν το 2025 από τους γονείς τους ή από άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Τα ποσά που εισέπραξε το 2025 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την κάλυψη πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που ενδέχεται να προκύψει λόγω τεκμηρίων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να γίνει δεκτό αυτόματα, χωρίς κανένα έλεγχο από τη φορολογική διοίκηση, το ότι ο φορολογούμενος εισέπραξε εντός του 2025 τέτοια ποσά, θα πρέπει η σχετική φορολογική δήλωση να έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την είσπραξή τους μέσα στο 2025 ή το αργότερο μέχρι τις 31/12/2025.

Επίσης, με φετινή εγκύκλιο της ΑΑΔΕ έγινε δεκτό ότι οι χρηματικές γονικές παροχές – δωρεές αναγνωρίζονται από τη φορολογική διοίκηση για την κάλυψη τεκμηρίων αγοράς περιουσιακών στοιχείων ακόμη και αν οι σχετικές δηλώσεις φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς υποβληθούν εκπρόθεσμα ή μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν.

Ωστόσο, σε κάθε τέτοια περίπτωση, η αρμόδια φορολογική αρχή θα διενεργήσει έλεγχο στον φορολογούμενο για να επαληθεύσει εάν όντως το χρηματικό ποσό της γονικής παροχής ή της δωρεάς δόθηκε σε αυτόν μέσα στο 2025 και πριν πραγματοποιήσει τη δαπάνη που θεωρείται τεκμήριο.

Προκειμένου, δε, ο φορολογούμενος να είναι σε θέση να αποδείξει αυτά τα γεγονότα, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει ώστε το ποσό της δωρεάς να του έχει δοθεί μέσω μεταφοράς από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Εκκαθάριση για άνω του 30% των δηλώσεων έως τα μέσα Απριλίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιδίωξη της ΑΑΔΕ είναι να έχει κατατεθεί και εκκαθαριστεί έως τα μέσα Απριλίου του 2026 ένας ακόμη πιο μεγάλος αριθμός φορολογικών δηλώσεων, που θα υπερβαίνει τα 2.000.000 ή το 30% του συνόλου, προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότεροι φορολογούμενοι με χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα να κερδίσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% που παρέχεται σε όσους υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως τις 30 Απριλίου, εφόσον πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου. Παράλληλος στόχος είναι το 2026 το Δημόσιο να εισπράξει νωρίτερα ακόμη περισσότερα έσοδα από την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό και για την έγκαιρη προσυμπλήρωση και υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων, όλοι οι οργανισμοί, οι φορείς και οι υπηρεσίες του Δημοσίου που έχουν εγγραφεί από πέρυσι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων υποχρεούνται να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, κατά το χρονικό διάστημα από τις 16/1/2026 έως τις 28/2/2026, τα δεδομένα (βεβαιώσεις αποδοχών για όσους είναι μισθωτοί υπάλληλοι του Δημοσίου, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι του Δημοσίου με «μπλοκάκια» κ.λπ.) για τις ανάγκες προσυμπλήρωσης και υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Στόχος είναι τα δεδομένα για τις φορολογητέες αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων και για τους παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος να προσυμπληρωθούν εγκαίρως στις φορολογικές τους δηλώσεις και η ΑΑΔΕ να είναι έτοιμη να θέσει σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων στις 15 Μαρτίου 2026 (σύμφωνα με το σταθερό χρονοδιάγραμμα που έχει καθιερωθεί από πέρυσι). Η εκπρόθεσμη ή ανακριβής υποβολή των βεβαιώσεων από τους οργανισμούς και τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία θα τιμωρείται με την επιβολή προστίμων στους υπευθύνους των φορέων, δηλαδή στους διοικητές ή τους διευθύνοντες συμβούλους ή τους γενικούς διευθυντές για τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, όπως ο ΕΦΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ κ.λπ., στους υπηρεσιακούς γραμματείς για το Δημόσιο, στους γενικούς γραμματείς για τους Δήμους και οριζόντια στους προϊσταμένους για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας των φορέων. Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στα ευθυνόμενα πρόσωπα θα ξεκινούν από 2.500 ευρώ και θα προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 50 ευρώ για κάθε μία ημέρα καθυστέρησης.

Επιπλέον, προβλέπονται βαριά πρόστιμα από 20.000 έως και 100.000 ευρώ, αλλά και διαπόμπευση με δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, ως παραβατών, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά νοσηλευτήρια και άλλες εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα που δεν θα διαβιβάσουν εμπρόθεσμα ή θα παραλείψουν να διαβιβάσουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία εισοδημάτων και δαπανών των φορολογουμένων για διασταύρωση με άλλα φορολογικά δεδομένα τους ή και για προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.