axios:-Αυστηρό-μήνυμα-του-Λευκού-Οίκου-στο-Ισραήλ-μετά-την-εξόντωση-στελέχους-της-Χαμάς,-«παραβιάζετε-την-εκεχειρία-στη-Γάζα»

Αυστηρό μήνυμα προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέστειλε ο Λευκός Οίκος, επισημαίνοντας ότι η εξόντωση ανώτατου στρατιωτικού στελέχους της Χαμάς το Σαββατοκύριακο συνιστά παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας που είχε μεσολαβήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της κυβέρνησης Νετανιάχου, τόσο για την επόμενη φάση της συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα όσο και για τη συνολικότερη περιφερειακή πολιτική του Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο σύμβουλος του Τραμπ και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, εμφανίζονται ιδιαίτερα εκνευρισμένοι με τη στάση του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι η ένταση πυροδοτήθηκε μετά την ισραηλινή επιχείρηση του Σαββάτου, κατά την οποία σκοτώθηκε ο Ράεντ Σαάντ, υπαρχηγός του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς και ένας εκ των φερόμενων αρχιτεκτόνων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Από το πλήγμα στην πόλη της Γάζας σκοτώθηκαν συνολικά τέσσερα άτομα. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν είχε ενημερώσει την Ουάσινγκτον πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, το μήνυμα του Λευκού Οίκου προς τον Νετανιάχου ήταν σαφές: «Αν θέλετε να καταστρέψετε τη φήμη σας και να δείξετε ότι δεν τηρείτε συμφωνίες, είναι δική σας επιλογή. Δεν θα επιτρέψουμε, όμως, να καταστραφεί η φήμη του προέδρου Τραμπ, ο οποίος μεσολάβησε για τη συμφωνία στη Γάζα».

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξε δυσαρέσκεια από την αμερικανική πλευρά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το μήνυμα ήταν ηπιότερο και περιορίστηκε στη διαπίστωση ότι «ορισμένες αραβικές χώρες» θεωρούν την επίθεση παραβίαση της εκεχειρίας. Αμερικανικές πηγές, πάντως, επιμένουν ότι ο Λευκός Οίκος ήταν κατηγορηματικός ως προς την παραβίαση της συμφωνίας από το Ισραήλ.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή κυβέρνηση φέρεται να απάντησε στην Ουάσινγκτον ότι ήταν η Χαμάς που παραβίασε πρώτη την εκεχειρία, επιτιθέμενη σε Ισραηλινούς στρατιώτες και επαναλαμβάνοντας τη λαθραία διακίνηση όπλων.

«Η εξόντωση του Ράεντ Σαάντ, ενός αρχιτρομοκράτη που εργαζόταν καθημερινά για να υπονομεύσει τη συμφωνία και να αναζωπυρώσει τις συγκρούσεις, έγινε ως απάντηση σε αυτές τις παραβιάσεις και είχε στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης της εκεχειρίας», ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος. Ο Λευκός Οίκος και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκαν να σχολιάσουν επισήμως.