eurobank:-Προ-των-πυλών-δύο-συναλλαγές-str-για-εταιρικά-και-ναυτιλιακά-δάνεια

Δύο συναλλαγές σημαντικής μεταφοράς κινδύνου (significant risk transfer – SRT) σχεδιάζει η Eurobank SA, όπως μεταδίδει το - επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η τράπεζα με έδρα την Αθήνα συνεργάζεται με την Alvarez & Marsal Inc. για τις πιθανές συμφωνίες, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή το θέμα είναι ιδιωτικό, αναφέρει το πρακτορείο σε σημερινό του δημοσίευμα και προσθέτει.

Η μία από τις συναλλαγές συνδέεται με εταιρικά δάνεια ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ ($2,3 δισ.), σύμφωνα με τα άτομα. Η δεύτερη συμφωνία συνδέεται με ναυτιλιακά δάνεια, ανέφερε ένα από τα άτομα. Οι όροι της συμφωνίας ενδέχεται να αλλάξουν μετά από συζητήσεις με επενδυτές, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Εκπρόσωποι της Eurobank και της Alvarez & Marsal αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Οι συναλλαγές SRT επιτρέπουν στις τράπεζες να ασφαλίζουν δάνεια έναντι αθέτησης πουλώντας ομόλογα συνδεδεμένα με πιστωτικό κίνδυνο σε συνταξιοδοτικά, κρατικά επενδυτικά και hedge funds. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν αυτές τις συναλλαγές για να ενισχύσουν τους δείκτες φερεγγυότητάς τους και να απελευθερώσουν κεφάλαια που διαφορετικά θα χρησιμοποιούσαν για να ανταποκριθούν στις κανονιστικές απαιτήσεις. Μια τράπεζα συνήθως λαμβάνει προστασία αθέτησης για ποσοστό μεταξύ 5% και 15% των χαρτοφυλακίων.

Η αγορά των SRT αναμένεται να διπλασιαστεί σε μέγεθος τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Man Group Plc, αναφέρει το -.

Οι ABN Amro Bank NV, Banco Santander SA και UniCredit SpA είναι μεταξύ των δανειστών που ολοκλήρωσαν πρόσφατα τέτοιες συναλλαγές.