iRobot: Η κατασκευάστρια της Roomba κήρυξε πτώχευση – Την εξαγοράζει κινεζική εταιρεία

Η εταιρεία, η οποία ήταν ο στόχος μιας αποτυχημένης εξαγοράς ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Amazon.com, έχει χρέος περίπου 190 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η iRobot, η κατασκευάστρια της ηλεκτρικής σκούπας Roomba που έκανε θραύση στις αρχές της δεκαετίας του 2000, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης την Κυριακή, αναφέροντας ότι θα βγει από το χρηματιστήριο μετά την εξαγορά της από την Picea Robotics, τον βασικό της κατασκευαστικό συνεργάτη.

Η iRobot είχε συνολικά έσοδα περίπου 682 εκατ. δολ. το 2024, αλλά τα κέρδη της έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα από τον ανταγωνισμό από Κινέζους ανταγωνιστές όπως η Ecovacs Robotics.

Η iRobot παραμένει κυρίαρχη σε βασικές αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, αλλά ο ανταγωνισμός την ανάγκασε να μειώσει τις τιμές της και να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, σύμφωνα με τα έγγραφα πτώχευσης που κατατέθηκαν.

Οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ έχουν επίσης βλάψει την εταιρεία, ειδικά ένας φόρος 46% στις εισαγωγές από το Βιετνάμ, όπου η iRobot κατασκευάζει ηλεκτρικές σκούπες για την αγορά των ΗΠΑ.

Οι δασμοί αύξησαν το κόστος της εταιρείας κατά 23 εκατομμύρια δολάρια το 2025, ενώ παράλληλα δυσκόλεψαν τον σχεδιασμό για το μέλλον, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Το χρέος προέρχεται από ένα δάνειο του 2023 που η iRobot χρησιμοποίησε για την αναχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, ενώ μια ευρωπαϊκή έρευνα για τις αρχές ανταγωνισμού μπλοκάρισε τη συμφωνία με την Amazon.

Αφού η συμφωνία με την Amazon ναυάγησε και η iRobot έμεινε πίσω στις πληρωμές προς την Picea, ο κατασκευαστής με έδρα την Κίνα απέκτησε το χρέος της iRobot από μια ομάδα επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται ο Όμιλος Carlyle.

Μετά την είδηση η μετοχή της iRobot «βουλιάζει» 66% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street. Από την αρχή του έτους έχει χάσει περίπου το 45% της αξίας της.

Σύμφωνα με το σχέδιο πτώχευσης της iRobot, η Picea θα αναλάβει το 100% των μετοχών της εταιρείας και θα ακυρώσει τα 190 εκατομμύρια δολάρια που απομένουν από το δάνειο του 2023, καθώς και ένα επιπλέον χρέος 74 εκατομμυρίων δολαρίων που οφείλει η iRobot στην Picea βάσει της συμφωνίας κατασκευής των εταιρειών.

Οι υπόλοιποι πιστωτές και προμηθευτές θα εξοφληθούν πλήρως, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Η iRobot δήλωσε ότι η πτώχευση δεν αναμένεται να διαταράξει τη λειτουργικότητα των εφαρμογών της, τα προγράμματα πελατών, τους παγκόσμιους συνεργάτες, τις σχέσεις της αλυσίδας εφοδιασμού ή την υποστήριξη προϊόντων.

Η ζημιογόνος εταιρεία αποτιμήθηκε στα 3,56 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, λόγω της ζήτησης που τροφοδοτήθηκε από την πανδημία, αλλά τώρα αξίζει περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG. Πέρυσι σημείωσε καθαρή ζημία 145,5 εκατομμυρίων δολαρίων.