live-η-τέταρτη-ημέρα-συζήτησης-στη-Βουλή-για-τον-προϋπολογισμό

Ξεκίνησε η τέταρτη μέρα συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για την κύρωση του προϋπολογισμού του 2026.
Η συζήτηση, αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.
Δείτε live εικόνα:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr