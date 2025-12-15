live-η-τέταρτη-ημέρα-συζήτησης-στη-Βουλή-για-τον-προϋπολογισμό

Ξεκίνησε η τέταρτη μέρα συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για την κύρωση του προϋπολογισμού του 2026.

Η συζήτηση, αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.

Δείτε live εικόνα:

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.