netflix-για-warner-bros:-Απολύτως-αναμενόμενη-η-κίνηση-της-paramount.-Η-θέση-μας-παραμένει-σταθερή

Η απόφαση της Netflix να αποκτήσει την Warner Bros δεν έχει αλλάξει και η επιθετική προσφορά της Paramount Skydance ήταν «απολύτως αναμενόμενη», δήλωσαν οι συν-διευθύνοντες σύμβουλοι Γκρεγκ Πίτερς και Τεντ Σαράντος σε επιστολή προς το προσωπικό τη Δευτέρα.

Ο γίγαντας του streaming είναι προσηλωμένος στις διανομές των ταινιών της Warner Bros στις αίθουσες, δηλώνοντας ότι αποτελεί «σημαντικό μέρος της επιχείρησης και της κληρονομιάς τους».

«Στο παρελθόν δεν είχαμε δώσει προτεραιότητα στις κινηματογραφικές διανομές, επειδή δεν ήταν η δραστηριότητα της Netflix. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, θα δραστηριοποιηθούμε σε αυτόν τον τομέα», αναφέρεται στην επιστολή.

Η Netflix δήλωσε ότι η συμφωνία της είναι «σταθερή» και είναι βέβαιη ότι είναι επωφελής για τους καταναλωτές και μπορεί να ξεπεράσει τα ρυθμιστικά εμπόδια.

Με πληροφορίες από Reuters