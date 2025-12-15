neuralio:-«Αποφοίτησε»-από-το-esa-bic,-λανσάρει-την-πλατφόρμα-essential

Η Neuralio, μια πρωτοπόρος startup τεχνητής νοημοσύνης που ειδικεύεται σε λύσεις για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα επιτάχυνσης της θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece) και είναι πλέον έτοιμη να διαθέσει στην αγορά το ESSENTIAL, μια πλατφόρμα που καθιστά τις αποφάσεις βιώσιμης ανάπτυξης πιο έξυπνες, πιο γρήγορες και ουσιαστικά πιο αποδοτικές.

Όταν οι πόλεις σχεδιάζουν το μέλλον τους, όταν οι εταιρείες ενέργειας αναζητούν τοποθεσίες για εγκαταστάσεις ηλιακών πάρκων ή όταν τα κράτη κατανέμουν πόρους για πράσινες πρωτοβουλίες, έρχονται αντιμέτωποι με ένα κεντρικό δίλημμα: πώς εξισορροπείται η περιβαλλοντική προστασία με την πρακτική βιωσιμότητα των έργων. Η NEURALIO ανέπτυξε μια λύση που απαντά ακριβώς σε αυτή τη θεμελιώδη πρόκληση. Το ESSENTIAL, το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που δημιούργησε, ενσωματώνει δορυφορικές τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη και περιβαλλοντική επιστήμη σε μία ενιαία, εύχρηστη πλατφόρμα, προσφέροντας στο χρήστη μια ολοκληρωμένη εικόνα για πιο έξυπνες, ταχύτερες και βιώσιμες επιλογές.

Μέσα σε 18 μήνες, η NEURALIO μετέτρεψε το ESSENTIAL από ένα τεχνικό concept σε έναν ώριμο, λειτουργικό πρωτότυπο, επιτυγχάνοντας ορόσημα που την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο υποσχόμενες κλιματικές τεχνολογίες της Ευρώπης. Το ESSENTIAL συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα λειτουργίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν πολλαπλά εξειδικευμένα εργαλεία: αξιολόγηση ηλιακού δυναμικού υπό διαφορετικά κλιματικά σενάρια, εκτίμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προσομοίωση συνολικών επιπτώσεων έργων. Όλα γίνονται πλέον συγκεντρωμένα, γρήγορα και με τρόπο προσιτό ακόμη και σε μη ειδικούς.

«Δεν προσφέρουμε απλώς ανάλυση δεδομένων», εξήγησε ο Στυλιανός Κωτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της NEURALIO. «Με το ESSENTIAL δημιουργούμε μια απαραίτητη γέφυρα ανάμεσα στην περιβαλλοντική ευθύνη και την οικονομική βιωσιμότητα. Επιτρέπουμε στους φορείς να αντιληφθούν την πλήρη πραγματικότητα των επιλογών τους: από τις επιπτώσεις στο κλίμα, μέχρι τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν».

Στον πυρήνα του ESSENTIAL βρίσκονται προηγμένες ροές δορυφορικών δεδομένων που εξάγουν αυτόματα περιβαλλοντικούς δείκτες υψηλής ακρίβειας (δείκτες βλάστησης, θερμικούς χάρτες εδάφους, παραμέτρους εδαφικής ποιότητας και άλλες κρίσιμες μεταβλητές). Ο μηχανισμός της πλατφόρμας μετασχηματίζει αυτά τα δεδομένα σε άμεσα αξιοποιήσιμη επιχειρησιακή πληροφορία. Η τεχνολογική αυτή υποδομή προέκυψε από στοχευμένη έρευνα που πραγματοποίησε η NEURALIO, έχοντας εξασφαλίσει τον Ιούλιο του 2024 ένα διακεκριμένο συμβόλαιο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Η πλατφόρμα εναρμονίζεται πλήρως με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καλύπτοντας ένα σημαντικό έλλειμμα της αγοράς στη λήψη αποφάσεων που απαιτεί τη συνεκτίμηση περιβαλλοντικών και οικονομικών παραμέτρων. Σε μια Ευρώπη που επιταχύνει την ενεργειακή της μετάβαση, εργαλεία που επιτρέπουν ταχύτερες, ευφυέστερες και πιο βιώσιμες επιλογές καθίστανται απαραίτητη υποδομή.

Την ίδια περίοδο, η NEURALIO καλλιεργεί στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες όπως η AlongRoute, με στόχο την εφαρμογή των προβλεπτικών δυνατοτήτων του ESSENTIAL σε νέες προκλήσεις, μεταξύ αυτών, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη ναυτιλία.

Καθώς η εταιρεία εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξης, προγραμματίζει πιλοτικές δοκιμές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, εστιάζοντας στον κλιματικά ανθεκτικό αστικό σχεδιασμό και στη βέλτιστη χωροθέτηση ηλιακών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για εφαρμογές με υψηλό περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα, όπου η πιο έξυπνη λήψη αποφάσεων μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά και μετρήσιμα οφέλη.

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης ESA BIC Greece έπαιξε κρίσιμο ρόλο σε αυτό το ταξίδι. Πέρα από την παροχή χρηματοδότησης, το πρόγραμμα σύνδεσε την Neuralio με ειδικούς δορυφορικών δεδομένων και γεωχωρικών συστημάτων καθώς και πιθανούς πελάτες.

Το ESA BIC Greece είναι η θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων της ESA στην Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος της θερμοκοιτίδας είναι η ενίσχυση του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος με την εισαγωγή πέντε νέων επιτυχημένων startups που σχετίζονται με το διάστημα κάθε χρόνο. Το ESA BIC Greece αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου δικτύου διαστημικής καινοτομίας στον κόσμο. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης με 50.000€ σε μετρητά, πρόσβαση σε προνόμια ύψους πάνω από 100.000€, επιχειρηματική καθοδήγηση, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δικτύωση, εκπαίδευση, δικαίωμα χρήσης του λογότυπου ESA BIC, πρόσβαση σε γραφειακούς χώρους και υποδομές, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 70 υποστηρικτών.

Το ESA BIC Greece λειτουργεί από το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και περισσότερων από 70 άλλων οργανισμών που έχουν προσδιορίσει τη δημιουργία του ESA BIC Greece ως βασικό στοιχείο στο σχέδιο ανάπτυξης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας.

Το ESA BIC Greece δεν είναι μόνο απαραίτητο για την υποστήριξη επιχειρηματιών και startups από την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας έως την πλήρη εμπορευματοποίηση, αλλά στηρίζει επίσης τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την ενίσχυση του διαστημικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, συμβάλλει στις εθνικές στρατηγικές καινοτομίας και διαστήματος, ενθαρρύνει την περαιτέρω υιοθέτηση διαστημικών υπηρεσιών, υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνολογιών από ή προς τον διαστημικό τομέα, και δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.esa-bic.gr.