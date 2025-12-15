Project Voria: Πώς προχωρά στο έργο των €350 εκατ. για καζίνο στο Μαρούσι

Σε τροχιά ανάπτυξης έχει τεθεί το project Voria, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, από τη North Star Entertainment, καθώς οι πρόδρομες εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ολοκλήρωση της επένδυσης που θα σηματοδοτήσει τη λειτουργία του νέου πολυδιάστατου προορισμού φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η μετεγκατάσταση του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι, να μετατίθεται χρονικά για τον Μάιο του 2028.

Η ΜΕΤΚΑ του ομίλου Μυτιληναίου (Metlen) έχει αναλάβει την α’ φάση της κατασκευής του έργου που αφορά τις εκσκαφές, τις αντιστηρίξεις, τη θεμελίωση κ.λπ., με τη διοίκηση της Regency Entertainment Α.Ε., βασικού μετόχου της Athens Resort Casino που διακρατά το 51% της North Star Entertainment, να σημειώνει ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία για την ανάληψη του κύριου έργου κατασκευής.

«Τo Voria είναι ένα “legacy project”», τόνισε, στο πλαίσιο ενημέρωσης για την πορεία του έργου η διοίκηση της Regency Entertainment, επισημαίνοντας πως θα παραμείνει προσηλωμένη στην ανάπτυξη του εν λόγω έργου χωρίς να προτίθεται τουλάχιστον για την ώρα να στρέψει την προσοχή της σε κάποιο άλλο εγχείρημα αυτού του είδους.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι επιτελείς της εταιρείας έχουν επιδοθεί πλέον σε έναν άτυπο αγώνα δρόμου προκειμένου ο προορισμός που αναπτύσσεται στο Μαρούσι να εκκινήσει πριν από το αντίστοιχο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό.

Σημειωτέον ότι το project Voria, που αναπτύσσεται στην τομή των λεωφόρων Κηφισίας και Σπύρου Λούη, στο Κτήμα Δηλαβέρη, βρίσκεται πιο πίσω κατασκευαστικά σε σχέση με το IRC (Integrated Resort Complex) του Ελληνικού.

Το έργο

Ο νέος πολυχώρος στο Κτήμα Δηλαβέρη αναμένεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες σε υποδομές φιλοξενίας και διασκέδασης, καθώς, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, πληθώρα επιλογών ψυχαγωγίας και εστίασης, χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις και καζίνο, με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, αλλά και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής και της Αθήνας εν γένει.

Σχετικά με τις υποδομές φιλοξενίας, σκοπός της διοίκησης του ομίλου είναι το πολυτελές ξενοδοχείο που θα αναπτυχθεί να λειτουργήσει με το σήμα ενός διεθνούς hotel operator υψηλού κύρους. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι επιτελείς του ομίλου βρίσκονται αυτή την περίοδο σε προχωρημένες συζητήσεις με ισχυρούς παίκτες του κλάδου φιλοξενίας και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται προσεχώς.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Εμείς απευθυνόμαστε κυρίως στους Έλληνες, αλλά θα επωφεληθούμε και από τον εισερχόμενο τουρισμό. Είναι ένα στοίχημα να καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα cluster και άρα έναν προορισμό για αυτού του είδους τον τουρισμό. Παράλληλα οι συνεδριακές υποδομές που θα αναπτύξουμε θα προσελκύσουν και πολλά συνέδρια στην Ελλάδα», τόνισε η διοίκηση της Regency.

«Είναι ξεκάθαρο πως το μέλλον διεθνώς και φυσικά και στην Ελλάδα κινείται προς τα ολοκληρωμένα θέρετρα-συγκροτήματα ψυχαγωγίας, τα IRCs, που συνδυάζουν φιλοξενία, διασκέδαση, εστίαση, συνέδρια, εκδηλώσεις και σύγχρονες ψυχαγωγικές υποδομές.

Αυτή είναι, άλλωστε και η κεντρική στρατηγική κατεύθυνση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και του νέου καθεστώτος αδειοδοτήσεων που δρομολογεί και που εξυπηρετείται με τις νέες αναπτύξεις στο Μαρούσι και στο Ελληνικό», προσέθεσε αναφερόμενη στα επίγεια καζίνο και στα IRC.

Με βάση τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του συγκροτήματος, προβλέπονται πάνω από 17 στρέμματα πρασίνου, ενώ 25 από τα συνολικά 50 στρέμματα του οικοπέδου, στο οποίο θα αναπτυχθεί το project Voria, θα παραχωρηθούν στον δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις. Κατά την πλήρη λειτουργία του έργου θα αυξηθούν τόσο οι άμεσες θέσεις εργασίας, όσο και οι έμμεσες κατά 1.750.

Ως προς το μείγμα χρηματοδότησης του έργου, το 60% της επένδυσης θα καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό και το υπόλοιπο 40% με ίδια κεφάλαια. Όπως σημειώνει, μάλιστα, η διοίκηση του ομίλου, «το πολυδύναμο συγκρότημα του project Voria αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες στα βόρεια προάστια της Αττικής».

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του έργου, προβλέπονται κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τον φορέα της επένδυσης, με στόχο τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας και Σπύρου Λούη, καθώς και στις παρακείμενες οδούς.

Η επόμενη ημέρα στην Πάρνηθα

Μετά τη μετεγκατάσταση του Mont Parnes (Καζίνο Πάρνηθας) στο Μαρούσι, η North Star Entertainment θα αναλάβει, όπως προβλέπεται και στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, την ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, με τις δαπάνες να εκτιμώνται στα 19 εκατ. ευρώ.

Σε δεύτερο χρόνο, το συγκρότημα μαζί με το τελεφερίκ θα αποδοθεί στην ΕΤΑΔ και στο Δημόσιο προς αξιοποίηση. Σημειωτέον ότι ο φορέας ανάπτυξης του project Voria θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί για πέντε χρόνια τη συντήρηση του τελεφερίκ και την προστασία του Εθνικού Δρυμού και το σχετικό κόστος διαμορφώνεται σε 8,7 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα του 2025

Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Regency Entertainment, η διοίκηση εκτιμά ότι οι επιδόσεις του 2025 θα κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2024. Πιο συγκεκριμένα, το GGR (Gross Gaming Revenue) θα κυμανθεί πέριξ των 164,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8%.

Ειδικότερα, και με δεδομένο ότι η περίοδος των εορτών θα εξελιχθεί ομαλά, καθώς παραδοσιακά αντιστοιχεί σε ένα αξιοσημείωτο μερίδιο στα ετήσια αποτελέσματα του ομίλου, το GGR του Regency Casino Thessaloniki εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 87 εκατ. ευρώ και το αντίστοιχο του Regency Casino Mont Parnes θα πλησιάσει τα 78 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 8% αμφότερα.

Σε ό,τι αφορά τη Regency, στην οποία απασχολούνται περίπου 2.000 εργαζόμενοι, τα τελευταία πέντε χρόνια έχει επενδύσει συνολικά πάνω από 43 εκατ. ευρώ σε προμήθειες/αναβάθμιση εξοπλισμού, ανακαίνιση χώρων και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και, όπως αναφέρουν οι επιτελείς του ομίλου, καταβάλλει ετησίως κατά μέσο όρο 65 εκατ. ευρώ σε φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και τέλη.

Η μετοχική σύνθεση

Στο μετοχικό κεφάλαιο της North Star Entertainment συμμετέχουν το ελληνικό Δημόσιο μέσω της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) με 49% και η Athens Resort Casino με 51%. Μέτοχοι στην τελευταία είναι με ποσοστό 70% η Regency Entertainment A.E., ενώ το υπόλοιπο 30% ελέγχεται από την Karenia Enterprises Company Limited, η οποία ελέγχεται από κεφάλαια που συνδέονται με τους ομίλους Λασκαρίδη και Κόκκαλη (Intralοt).

Μετά την αποχώρηση της Intralot από την Karenia Enterprises, ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας απέκτησε η Intracom Ventures με αναλογική αναπροσαρμογή των ποσοστών των μετόχων, κι έτσι η συμμετοχή της Regency στο 75% δεν μεταβλήθηκε. Ως εκ τούτου, δεν επήλθε καμία άλλη μεταβολή στο μετοχικό σχήμα της North Star Entertainment.