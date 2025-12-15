pwc:-Οι-ετήσιες-συμφωνίες-και-καταχωρίσεις-στον-ισραηλινό-τεχνολογικό-τομέα-αυξάνονται-στα-59-δισεκ.-δολάρια

Η όρεξη για ισραηλινή τεχνολογική καινοτομία παρέμεινε αμείωτη φέτος, με μια αύξηση στις εξαγορές και στις δημόσιες εγγραφές (IPOs) να ηγείται της αγοράς η ισραηλινή εταιρεία κυβερνοασφάλειας Wiz από την Alphabet έναντι 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσε η PwC Israel τη Δευτέρα.

Η εταιρεία συμβούλων ανέφερε σε έκθεσή της ότι τέτοιες συμφωνίες αυξήθηκαν κατά 340% σε σχεδόν 59 δισεκατομμύρια δολάρια, από 13,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024. Εξαιρώντας τη συμφωνία με την Wiz, η αξία των συναλλαγών διπλασιάστηκε στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υπήρξαν επτά δημόσιες εγγραφές με συνολική αποτίμηση 14,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη από το σύνολο των 781 εκατομμυρίων δολαρίων που επιτεύχθηκε με έξι καταχωρίσεις το 2024, καταδεικνύοντας ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές παρά τον διετή πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της παλαιστινιακής ένοπλης ομάδας Χαμάς.

Η PwC σημείωσε μείωση στις μεσαίου μεγέθους συμφωνίες μεταξύ 100 εκατομμυρίων δολαρίων και 500 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά περισσότερες μικρές και μεγαλύτερες συμφωνίες.

Εξαγορές άνω του 1 δισεκ. δολαρίων

Φέτος υπήρξαν έξι εξαγορές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών fintech Next Insurance (αγοράστηκε για 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια) και Melio (2,5 δισεκατομμύρια δολάρια), με τις Navan και eToro να καταχωρούνται στο Nasdaq με αποτιμήσεις 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα.

Ο Γιάρον Βάιζενμπλουθ, συνεργάτης και επικεφαλής ελέγχου στην PwC Israel, δήλωσε ότι ενώ περισσότεροι επιχειρηματίες και διευθυντές τεχνολογίας έχουν μεταφέρει τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, πολλές εταιρείες εξακολουθούν να βασίζονται στο «μοναδικό ταλέντο στο Ισραήλ».

«Η ισραηλινή αγορά έχει επιδείξει μια απίστευτη ικανότητα προσαρμογής και κάλυψης κενών στο παρελθόν. Το δυναμικό δημιουργίας αξίας είναι τεράστιο», είπε.

- Reuters