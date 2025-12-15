wall:-Αρνητικό-γύρισμα-για-τους-δείκτες-καθώς-οι-μετοχές-της-τεχνητής-νοημοσύνης-επιβάρυναν-την-αγορά

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε τη Δευτέρα 15/12 ελαφρώς χαμηλότερα, καθώς βασικές μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συνέχισαν να αντιμετωπίζουν πιέσεις.

Πιο αναλυτικά, ο ευρύτερος δείκτης έχασε 0,16% στις 6.816,51 μονάδες μετά την αρχική άνοδο στην έναρξη της συνεδρίασης. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 41,49 μονάδες ή 0,09% στις 48.416,56 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite μειώθηκε κατά 0,59% στις 23.057,413 μονάδες.

Ορισμένες μετοχές AI επηρέασαν αρνητικά την αγορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας, με τις μετοχές των Broadcom και Oracle, δύο εταιρείες που την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ηγηθεί της εκροής κεφαλαίων από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, να υποχωρούν πάνω από 5% και 2%, αντίστοιχα. Άλλες, όπως η Microsoft, επίσης σημείωσαν απώλειες.

Οι επενδυτές στράφηκαν σε τομείς πιο ευαίσθητους στην οικονομία, όπως τα καταναλωτικά αγαθά και οι βιομηχανίες, ενώ αγόρασαν μετοχές του κλάδου υγείας.

Αυτές οι κινήσεις ήρθαν μετά από μια εβδομάδα κατά την οποία ο S&P 500 και ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση χαμηλότερα, ενώ ο 30μετοχικός Dow, που είναι λιγότερο εκτεθειμένος σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τους άλλους δύο δείκτες, σημείωσε σημαντική άνοδο. Επιπλέον, η μετοχή της Oracle κατρακύλησε 12,7% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ η Broadcom έχασε πάνω από 7%. Ο τεχνολογικός τομέας του S&P 500 υποχώρησε κατά 2,3%.

«Φαίνεται ότι όλοι αυτή τη στιγμή δεν αγαπούν το trade της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό», δήλωσε ο David Wagner, επικεφαλής μετοχών στην Aptus Capital Advisors, στο CNBC. «Αλλά βλέπω ότι η αγορά συνεχίζει να καθοδηγείται από τη συγκέντρωση σε συγκεκριμένες μετοχές, δηλαδή τις Επτά Μεγάλες εταιρείες, λόγω της βασικής αρχής που νομίζω ότι η αγορά υποτιμά, (δηλαδή) την λειτουργική μόχλευση που έχουν αυτές οι εταιρείες».

«Όσο υπάρχει κάποιος τύπος αύξησης εσόδων, αυτές οι εταιρείες θα συνεχίσουν να επεκτείνουν τα περιθώρια τους και θα είναι οι ωφελημένες από ισχυρές αποδόσεις το επόμενο έτος», πρόσθεσε.

Βραχυπρόθεσμα, ο Wagner δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για την απόδοση της ευρύτερης αγοράς, λέγοντας ότι οι διορθώσεις μπορεί να είναι «υγιείς» και «φυσιολογικές». Ενώ μέρος της λεγόμενης «Santa Claus rally» πιθανώς έχει ήδη πραγματοποιηθεί, προβλέπει ότι υπάρχουν «ακόμα κάποια κέρδη μπροστά».

«Για να αλλάξει η αγορά, πρέπει να αλλάξουν τα θεμελιώδη στοιχεία, και απλώς δεν βλέπω κάτι τέτοιο να συμβαίνει στο ενδιάμεσο», δήλωσε.

Οι οικονομικές ανακοινώσεις της εβδομάδας αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της αγοράς. Τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας μη γεωργικού τομέα (nonfarm payrolls) του Νοεμβρίου θα δημοσιευθούν την Τρίτη, μαζί με τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Οκτωβρίου, που είχαν καθυστερήσει λόγω της κυβερνητικής αναστολής λειτουργίας των ΗΠΑ το φθινόπωρο.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet αναμένουν ότι τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας μη γεωργικού τομέα του Νοεμβρίου θα δείξουν αύξηση κατά 40.000, σημαντική μείωση σε σχέση με τις 119.000 θέσεις που προστέθηκαν τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Νοέμβριο αναμένεται αργότερα μέσα στην εβδομάδα, την Πέμπτη.

Απώλειες για το πετρέλαιο λόγω υπερπροσφοράς

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου, τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές εξισορρόπησαν τις διαταραχές που συνδέονται με την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας με τις ανησυχίες για την υπερπροσφορά και τον αντίκτυπο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το Brent έχασε 1,23% στα 60,37 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε απώλειες 1,34% στα 56,82 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν πτώση άνω του 4% την περασμένη εβδομάδα, επηρεασμένα από τις προσδοκίες για παγκόσμιο πλεόνασμα πετρελαίου το 2026.