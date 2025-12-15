wall:-Θετικό-άνοιγμα-της-εβδομάδας-εν-αναμονή-των-στοιχείων-πληθωρισμού-και-οικονομικής-δραστηριότητας

Οι μετοχές σημειώνουν ήπια άνοδο τη Δευτέρα 15/12, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας με πρωταγωνιστές ένα ευρύ φάσμα τίτλων, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν ότι τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα θα δείξουν ήπιο πληθωρισμό και ισχυρή οικονομική δραστηριότητα.

Ο δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,10% στις 48.504,58 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,06% στις 6.831,21 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε εμφανίζει ήπιες απώλειες 0,17% μετά το θετικό άνοιγμα. Η πλειονότητα των μετοχών του S&P 500 κινήθηκε ανοδικά, με περισσότερες από 350 μετοχές του δείκτη να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο άνω του 1%. Κέρδη κατέγραψαν και τίτλοι εκτός τεχνολογικού κλάδου. Ενδεικτικά, τραπεζικές μετοχές όπως οι Goldman Sachs και Morgan Stanley ενισχύθηκαν περίπου κατά 1% η καθεμία.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την πτώση που κατέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα ο S&P 500 και ο Nasdaq, καθώς οι Oracle και Broadcom ηγήθηκαν μιας στροφής των επενδυτών μακριά από την τεχνητή νοημοσύνη. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq σημείωσε απώλειες 1,7%. Ο Dow, ο οποίος έχει μικρότερη έκθεση στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τους άλλους δύο δείκτες, ενισχύθηκε κατά 1,1%.

Η Oracle κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση 12,7%, ενώ η Broadcom έχασε πάνω από 7%. Ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 υποχώρησε κατά 2,3%.

«Οι “Magnificent 7” του S&P 500 ενδέχεται να είναι λιγότερο “magnificent” το 2026, καθώς ο σκληρός ανταγωνισμός στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει να διαβρώνει τα μονοπώλια που απολάμβαναν», έγραψε ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research. «Οι ωφελημένοι από αυτόν τον ανταγωνισμό είναι πιθανό να είναι οι “Impressive 493” του S&P 500».

Τα οικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καθορίσουν τον τόνο της αγοράς.

Τα στοιχεία για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls) του Νοεμβρίου αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τρίτη, μαζί με τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων του Οκτωβρίου. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις είχαν καθυστερήσει λόγω της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ το φθινόπωρο.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Νοέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί την Πέμπτη.