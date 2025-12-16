Έρχονται-νέοι-κοινοτικοί-πόροι-δεκάδων-δισ.-ευρώ-για-την-Ελλάδα

Την έλευση νέων, σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων για την Ελλάδα την περίοδο 2028–2034 υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, διαψεύδοντας ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις περί «κενού χρηματοδότησης» μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής για τον συντονισμό της εθνικής διαπραγμάτευσης ενόψει του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034.

Τα μεγέθη των πόρων

Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο η Ελλάδα χρηματοδοτείται με 57 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, στα οποία προστίθενται 19 δισ. ευρώ σε δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 76 δισ. ευρώ.

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028–2034, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 49 δισ. ευρώ, ποσό στο οποίο —όπως επισήμανε— θα πρέπει να προστεθούν:

τα δάνεια του νέου χρηματοδοτικού πακέτου

καθώς και οι πόροι από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, συνολικού ύψους 400 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Επομένως, το λεγόμενο “κενό χρηματοδότησης” που παρουσιάζουν ορισμένοι για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η διαπραγμάτευση βρίσκεται ακόμη στην αρχή και θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα.

Συγκρότηση διυπουργικού μηχανισμού για πρώτη φορά

Η Διυπουργική Επιτροπή συγκροτήθηκε υπό την προεδρία του Κωστή Χατζηδάκη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, του Προϊσταμένου του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλη Αργυρού και του Κωστή Μουσουρούλη, πρώην Υπουργού και Συμβούλου στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης για θέματα Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων, από το Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Εξωτερικών έως την Ενέργεια, την Ανάπτυξη, την Υγεία, την Παιδεία, την Άμυνα, την Αγροτική Ανάπτυξη, τη Ναυτιλία, τον Τουρισμό και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Πρόκειται, όπως επισημαίνεται, για πρωτοφανή σε εύρος διυπουργικό μηχανισμό, ειδικά αφιερωμένο στη διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Κρίσιμη συγκυρία ενόψει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η πρώτη αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση του θέματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η οποία αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη εντατικότερων διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται στο γεγονός ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων είναι πιθανό να συμπέσει με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο ευθύνης της χώρας.

Στόχος: ενιαία εθνική γραμμή και τεκμηριωμένη στρατηγική

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η διασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για την Ελλάδα, με μια διαπραγματευτική στρατηγική απολύτως συντεταγμένη, τεκμηριωμένη και προσαρμοσμένη στις ευρωπαϊκές ισορροπίες και τις εξελίξεις που θα διαμορφωθούν το επόμενο διάστημα.