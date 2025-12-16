Αιφνίδιο-προσωρινό-«λουκέτο»-για-την-cetracore-jetoil

Η Cetracore – Jetoil λειτουργεί πρατήρια σε όλη τη χώρα και δεξαμενές καυσίμων στις εγκαταστάσεις της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στο Κόσοβο.

Tην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της ανακοίνωσε η Cetracore Jetoil λόγω της προσθήκης του Murtaza Ali Lakhani στον κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ.

Λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία αναμένονται προβλήματα τροφοδοσίας σε κάποια πρατήρια. Το «λουκέτο» έρχεται προκειμένου η επιχείρηση να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η επιχείρηση δεσμεύεται να κρατά ενήμερους τους συνεργάτες της για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση, ενώ ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:

Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν

Δεν θα προβεί στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών

Ποια είναι η Cetracore-Jetoil

Η Cetracore – Jetoil SA είναι εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών και ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2018, όταν η Αυστριακή Cetracore Energy Gmbh εξαγόρασε τη Jetoil. »Η Jetoil ήταν μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1968 και κυριάρχησε στην αγορά των πετρελαιοειδών πολλές δεκαετίες ως η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών» υπογραμμίζεται.

«Σε ένα κόσμο που αλλάζει γρήγορα, οι τεχνολογικές εξελίξεις ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις διεθνείς επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, η Cetracore- Jetoil στοχεύει στη συνεχή εξέλιξη, στην αρτιότητα της επιχειρησιακής της λειτουργίας και την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο και Σερβία) μέσω χονδρικών πωλήσεων, εξαγωγών και λιανεμπορίου προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων» τονίζει.

Η Cetracore – Jetoil λειτουργεί πρατήρια σε όλη τη χώρα και δεξαμενές καυσίμων στις εγκαταστάσεις της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στο Κόσοβο επιδιώκοντας συνεχώς να ενισχύσει τον τομέα τα ενέργειας.