Αλέξης Τσίπρας: «Πολεμούν την Ιθάκη, επειδή φοβούνται το ταξίδι του αύριο» – Δείτε LIVE

O Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Πάτρα για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Ιθάκη»: «Το κύμα της πολεμικής, της εμπάθειας, τη συκοφάντησης του βιβλίου δεν σηκώθηκε επειδή αυτό καταρρίπτει τους μύθους του παρελθόν, αλλά γιατί αυτό που τους φοβίζει είναι το ταξίδι του αύριο», είπε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας την «Ιθάκη», υπονοώντας πως με την παρουσίαση των γεγονότων της διαπραγμάτευσης και με το όραμα που παρουσιάζει το βιβλίο του, θα παρασύρει – όταν θα έρθει η ώρα – το εκλογικό σώμα στην επανεκλογή του!

Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στον πολυχώρο “Royal”, παρενέβη ο Απόστολος Νεμουτιάνος, εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Ερυμάνθου, ο οποίος μίλησε για τη μάχη που δίνουν οι αγρότες και το μήνυμα που στέλνουν από τα μπλόκα τους.

Η παρουσίαση και ο συντονισμός ανήκει στη δημοσιογράφο και Διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV, Λίνα Μπάστα.

Μίλησαν, επίσης, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, του νομικού κόσμου, του οικονομικού, του κοινωνιολογικού και του πολιτιστικού:

Ο Βασίλης Αϊβαλής, Επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Ο Γιώργος Σιακαντάρης, Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός.

Αφού ευχαρίστησε όσους βρίσκονται στον πολυχώρο και όσους αγόρασαν το βιβλίο και το διάβασαν ή το διαβάζουν, ανέφερε πως είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στην Πάτρα, σε έναν δημοκρατικό τόπο με τον οποίο συνδέεται.

«Η Ιθάκη δεν αφηγείται μόνο τις περιπέτειες του χθες, που κόστισαν στην πατρίδα, αλλά την οδήγησαν έξω από τα δεσμά που οι άλλοι της είχαν επιβάλλει, αλλά είναι ένα βιβλίο που θέλει να σκιαγραφήσει, έστω και σε αδρές γραμμές, τη ρότα του αύριο. Και γι’ αυτό άλλωστε είναι ένα βιβλίο που πυροβολείται πριν καν εκδοθεί. Και ομολογώ πως αυτός ήταν ένας από τους λόγους που αφιέρωσα χρόνο, αγωνία και κόπο για τη συγγραφή του βιβλίου. Η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας ως προϋπόθεση όχι μόνο για να κατανοήσουμε το χθες, αλλά να εξηγήσουμε το σήμερα και να σχεδιάσουμε το αύριο.», ήταν τα πρώτα λόγια του Αλέξη Τσίπρα.

«Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο χώρο διαφθοράς, το βάλτο των υποκλοπών, τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης, τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον βάλτο των καρτέλ, των τραπεζών, των ρεύματος, των καυσίμων και των Super Market που θησαυρίζουν από την ασφυξία των νοικοκυριών. Τα κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν σήμερα είναι: Μας αξίζει αυτός ο βάλτος; Υπάρχει ελπίδα να ξεκολλήσουμε, υπάρχει αύριο; Εγώ σε αυτά τα ερωτήματα απαντώ με την Ιθάκη. Αναλύω τα προβλήματα του χθες με στόχο να προετοιμάσουμε μαζί το ταξίδι του αύριο προς μία Ελλάδα που δεν θα βρίσκεται σε θέσεις εξευτελιστικές, για μία Ελλάδα που θα μας αξίζει. Αυτό είναι το μήνυμα της Ιθάκης», είπε στη συνέχεια.

«Τα έχουν κάνει τόσο χάλια τα πράγματα, που αξίζει να κάνουν ένα πείραμα και να ρωτήσουν ένα μισθωτό, πότε έπιανε περισσότερο ο μισθός του, το 2019 ή σήμερα;

Και τους προκαλώ να κάνουμε μαζί μία αντικειμενική έρευνα της κοινής γνώμης, για το ποια κυβέρνηση αντιμετώπισε πιο αποτελεσματικά την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες, υπήρξε αποτελεσματική στα θέματα της υγείας και της παιδείας και ποια επέδειξε μεγαλύτερο σεβασμό στη δικαιοσύνη και αν τολμάνε ας ρωτήσουν ποια κυβέρνηση υπήρξε η πιο έντιμη, αυτή του 2015-19, ή η σημερινή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αλλά δεν χρειάζεται να το ρωτήσουν αυτό, το απαντούν ήδη οι δικοί τους Φραπέδες και Χασάπηδες στη Βουλή», είπε στη συνέχεια, αναφερόμενος στη διαφθορά και τη μαφία που υπάρχει στο ελληνικό προσκήνιο.

«Η κοινωνία χρειάζεται ένα σοκ εμπιστοσύνης, μία νέα ηθική κυβέρνησης»

«Εκτός από την Ελλάδα του φραπέ, υπάρχει και η Ελλάδα του φιλότιμου»

Ο Αλέξης Τσίπρας ισχυρίστηκε ότι η διαφθορά είναι ίσως ότι χειρότερο αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός λαός και ότι «χρειάζεται δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της δικαιοσύνης και μία ανάδειξη μέσω διεργασιών μίας πολιτικής δύναμης που θα έχει βούληση και την αποδεδειγμένη εμπειρία», τόνισε στη συνέχεια, καλώντας ξεκάθαρα προοδευτικές δυνάμεις να συμπράξουν στο πλευρό για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.