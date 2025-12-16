Ανδρουλάκης:-Αν-δεν-γίνει-παρελθόν-η-κυβέρνηση-της-ΝΔ,-η-χώρα-οδηγείται-σε-νέα-αδιέξοδα

Αυστηρή κριτική και έντονες επικρίσεις για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, με αιχμή την οικονομία, άσκησε στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026 στην ολομέλεια της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτά που παρουσιάζετε ως επιτυχίες δεν αντιστοιχούν σε πραγματική ευημερία για πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι βίωμα για τους πολίτες: Δεν αντέχουν άλλο τη στασιμότητα, τις καθηλωμένες προοπτικές της ζωής τους, τη γενικευμένη απαισιοδοξία και ανασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Όπως είπε, «ύστερα από δεκαπέντε χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, ο ελληνικός λαός είχε κάθε λόγο να περιμένει μια πραγματική σύγκλιση του βιοτικού του επιπέδου και της καθημερινής του ζωής με την υπόλοιπη Ευρώπη». Η κυβέρνηση όμως, του προσφέρει «στασιμότητα»:



«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από διαχείριση της στασιμότητας. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Κανείς δεν περιμένει τίποτα θετικό από μια τρίτη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπλήρωσε: «Αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα».

Επιχείρησε να αποδομήσει τη θέση της κυβέρνησης ότι αποτελεί εγγυητή σταθερότητας, λέγοντας πως η θέση αυτή «είναι προπέτασμα καπνού. Κρύβει τη στασιμότητα και την παρακμή. Κρύβει το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων επιλογών σας και στρώνει ξανά τον δρόμο για νέα αδιέξοδα». Το πραγματικό μήνυμα του Προϋπολογισμού, εκτίμησε, είναι ότι «ο στόχος της σύγκλισης με την Ευρώπη μπαίνει στον πάγο». Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, είπε, η Ελλάδα υπό τη Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης. Αν συνεχιστεί η ίδια πορεία, δεν θα μείνει πίσω μόνο η οικονομία – θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο η δημοκρατία, θα αποδυναμωθούν περαιτέρω οι θεσμοί και θα συρρικνωθεί το κοινωνικό κράτος.

Ο κ. Ανδρουλάκης χρέωσε στην ΝΔ, έκφραση καθεστωτικής λογικής, αλαζονική εξουσία και βαθιά περιφρόνηση προς τον πολίτη και τις αγωνίες του. Η Ελλάδα, τόνισε, δεν έχει ανάγκη από μικροβελτιώσεις. «Χρειάζεται μια νέα αρχή. Με σχέδιο και νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας. Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να ανοίξει ο κύκλος της πραγματικής προόδου. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πράξη το όραμα για ‘μια Ελλάδα για όλους’»!, υπογράμμισε.

Επί των βασικών κατευθύνσεων του Προϋπολογισμού και της οικονομικής πολιτικής που περιγράφει, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρατήρησε πως η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης με τρόπο αναποτελεσματικό, και σε σύγκριση με χώρες της ΕΕ που αντιμετώπισαν παρόμοιες κρίσεις, η Ελλάδα έχει μείνει πίσω. «Με απλά λόγια: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, στασιμότητα», επισήμανε.



Σχολιάζοντας τους στόχους του νέου Δημοσιονομικού Πλαισίου, παρατήρησε πως «οι αποφάσεις της κυβέρνησης διευκολύνουν συγκεκριμένους παίκτες της αγοράς: Τα μεγάλα funds». Mε ποια κριτήρια – αναρωτήθηκε – λαμβάνονται οι αποφάσεις για πωλήσεις στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων, για μεταβιβάσεις ασφαλιστικών εταιρειών, για συγκέντρωση της ιδιωτικής υγείας ή για την αξιοποίηση δημόσιων και πρώην δημόσιων υποδομών;

«Όχι κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν πωλείται! Αυτός ο τύπος ανάπτυξης βάζει σε υποθήκη το παρόν και το μέλλον εκατομμυρίων Ελλήνων», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε υπαρξιακό κίνδυνο για τη χώρα το δημογραφικό, τονίζοντας πως για το ΠΑΣΟΚ, η δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας μας αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Κάτι που συνιστά υπαρξιακή ανάγκη και είναι ο πιο κρίσιμος συντελεστής εθνικής ισχύος. Για το στεγαστικό πρόβλημα, σημείωσε χαρακτηριστικά, πως οι συνεχείς εξαγγελίες και τα σχετικά προγράμματα με τα «30+2 μέτρα», τις «50+3 παρεμβάσεις» της κυβέρνησης, αποδεικνύονται μια τρύπα στο νερό. «Η φορολογική σας μεταρρύθμιση είναι λειψή. Θα εξανεμιστούν εντός τριετίας τα όποια οφέλη, λόγω πληθωρισμού. Γι’ αυτό χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας, με ταυτόχρονη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές. Όταν την πρότεινα πέρσι από το βήμα της ΔΕΘ, με κατηγορήσατε για ‘λεφτόδεντρα’», υπενθύμισε.

Άσκησε έντονη κριτική στην πρακτική των τραπεζών για τα υψηλά κέρδη που αποκομίζουν. «Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη: Χρειάζεται μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών να πηγαίνει στη μείωση του αναβαλλόμενου παρά στη διανομή παχυλών μερισμάτων, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να μεταφερθεί το κόστος στους φορολογούμενους», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ταυτόχρονα, αιχμηρές ήταν οι επικρίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την «κερδοσκοπία εις βάρος των πολιτών» και δεσμεύτηκε ότι η πολιτική αλλαγή θα βάλει κανόνες για να σταματήσουν τα κοράκια των funds να κρατούν σε ομηρία χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις.

Ανέλυσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας και κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Μολονότι ξέρατε, τους αφήσατε να κλέβουν επί 4 χρόνια! Είχατε κάνει φαίνεται ‘επίκληση στο δικαίωμα της σιωπής’ και εσείς! Ξέρατε πολλά! Τα έμαθε και όλη η Ελλάδα χάρη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, γιατί αν ήταν στο χέρι σας, όλα θα είχαν μείνει στο σκοτάδι. Εσείς προστατεύσατε τους υπουργούς σας, τον Βορίδη και τον Αυγενάκη. Και δεν είχατε κανέναν ηθικό ενδοιασμό να θάψετε το αίτημα της Δικαιοσύνης, στέλνοντας τους βουλευτές σας στο σπίτι για ύπνο! Και πού επενδύετε τώρα; Να θολώσετε τα νερά!» είπε και συνέχισε:

«Υπάρχει η γαλάζια εγκληματική οργάνωση, αλλά υπάρχουν και άλλοι από κάτω. Το δικό σας όνομα, κ. Μητσοτάκη, είναι στις επισυνδέσεις της δικογραφίας. Και δεν το επικαλούνται μιλώντας στο καφενείο. Το επικαλούνται στον γενικό γραμματέα του υπουργείου για να σταματήσουν τους ελέγχους, να ξεμπλοκαριστούν τα ΑΦΜ, να κάνουν πέρα τους ενοχλητικούς εισαγγελείς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για απαξίωση και ευτελισμό των θεσμών από την κυβέρνηση για να συγκαλύψει τις ευθύνες των υπουργών. «Χειραγωγήθηκε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία υπό τη δική σας καθοδήγηση. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτή η αποκάλυψη θα είχε θαφτεί και δεν θα ήταν υπόλογη η κυβέρνηση για τέτοιες πρακτικές; Στα Τέμπη σπεύσατε να εργαλειοποιήσετε το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι ευθύνες του Κώστα Καραμανλή για τη μη εκτέλεση της σύμβασης 717. Ο κ. Καραμανλής στο απυρόβλητο, αλλά 16 φυσικά πρόσωπα θα δικαστούν με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην απιστία του υπουργού, για την οποία αυτός δεν θα δικαστεί επειδή τον καλύψατε!».

Δεσμεύτηκε ότι θα πάρει πρωτοβουλίες για να αλλάξει ριζικά το άρθρο 86 .«Χωρίς παραθυράκια. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς συγκάλυψη. Και τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης πρέπει να συνεννοηθούμε για τη γενναία αυτή αλλαγή. Θέλουμε η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην εξαρτάται από την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι κυβερνητική επιλογή. Αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν από μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά και τη σήψη, μια κυβέρνηση τροχονόμο των συμφερόντων της εγχώριας ολιγαρχίας», υπογράμμισε.

«Το δίλημμα είναι ένα: ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε στη στασιμότητα και στην ανισότητα, ή παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και την ευημερία για όλους. Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Γι’ αυτό καλώ όλους τους Έλληνες, ό,τι κόμμα και αν ψήφισαν, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ούτε από Μεσσίες ούτε από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι κάνοντας συμβιβασμούς με την ολιγαρχία. Η Ελλάδα θέλει πολιτικούς χωρίς εξαρτήσεις, με σχέδιο, πρόγραμμα και όραμα που θα την ξανακάνει ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική», υπογράμμισε κλείνοντας την ομιλία του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ολόκληρη η ομιλία Ανδρουλάκη:

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού είναι παγίως η στιγμή της αλήθειας για κάθε κυβέρνηση. Είναι η στιγμή της αναμέτρησής της με τα πεπραγμένα, τις αβελτηρίες, τις αποτυχίες της, αλλά πρωτίστως με το όραμά της για την πρόοδο της χώρας.

Όμως με αυτά που παρουσιάζετε -αυτές τις μέρες- ως επιτυχίες δεν υπάρχει καμία σχέση με τον δείκτη της πραγματικής ευημερίας της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Είναι βίωμα των πολιτών, που δεν αντέχουν άλλο τη στασιμότητα, την απαισιοδοξία, την ανασφάλεια, την ακρίβεια.

Τα νοικοκυριά, που βλέπουν το υψηλό κόστος διαβίωσης, δεν αντέχουν.

Ο αγροτικός κόσμος έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής του, με τις νέες δυσκολίες, τις ελλιπείς πληρωμές, το κόστος παραγωγής.

Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου είναι εγκλωβισμένες σε πολλαπλά αδιέξοδα, με μεγαλύτερο το ιδιωτικό χρέος.

Η νέα γενιά ασφυκτιά σε μια αγορά εργασίας με εξοντωτικά ωράρια, χαμηλές αμοιβές. Οι νέοι αγανακτούν με την κουλτούρα του πολιτικού κόσμου, με το ρουσφέτι, την αναξιοκρατία, το πελατειακό κράτος. Όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν.

Σήμερα το πρωί, έξω από τη Βουλή ήταν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κι αυτοί δεν αντέχουν. Κι αυτοί είναι στα όρια της χρεοκοπίας. Γιατί από τη μία οι πολίτες ζητούν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αλλά από την άλλη δεν υπάρχουν οι πόροι για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες.

Ύστερα, λοιπόν, από δεκαπέντε δύσκολα χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, ο λαός μας περίμενε πραγματική σύγκλιση, μία πραγματική ευημερία. Είχε κάθε λόγο να το περιμένει. Αντ’ αυτού οι πολίτες βιώνουν νέες και πολύ μεγάλες ανισότητες.

Η μέση οικογένεια που η αγοραστική της δύναμη είναι προτελευταία στην Ευρώπη, επιλέγει τι θα αγοράσει, αλλά και τι δεν θα βάλει στο καλάθι της στο σούπερ μάρκετ, λόγω των δυσκολιών. Επιλέγει ποια υποχρέωση της οικογένειας θα μείνει πίσω, για να ικανοποιήσουν άλλες ανάγκες: το ενοίκιο, τους λογαριασμούς, το κόστος του φροντιστηρίου και βέβαια τα έξοδα του φοιτητή.

Κι εσείς έρχεστε σήμερα και λέτε «σταθερότητα ή χάος». Ποια είναι λοιπόν η «σταθερότητα» που προσφέρει η Νέα Δημοκρατία;

Είναι προπέτασμα καπνού. Κρύβει τη στασιμότητα και την παρακμή, την αστάθεια. Κρύβει τις περιπέτειες του μέλλοντος. Κρύβει το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων επιλογών σας, που θα ανοίξουν τον δρόμο για νέα αδιέξοδα. Όπως έγινε και την πιο προηγούμενη δεκαετία με δικής σας ευθύνη.

Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε και οι δικοί σας αριθμοί. Οι αριθμοί του προϋπολογισμού. Οι προβλέψεις σας για τα επόμενα χρόνια. Τι αποδεικνύουν; Ο στόχος της σύγκλισης, ο στόχος της ευημερίας μπαίνει στον πάγο. Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα του φετινού προϋπολογισμού. Αυτά δεν είναι θεωρητικά.

Σημαίνουν χαμηλότερους μισθούς, λιγότερες ευκαιρίες για όλους. Μια χώρα που μένει πίσω. Μια χώρα που δεν αλλάζει. Ένα πολιτικό σύστημα που δεν έχει το θάρρος και τη βούληση να πάει την πατρίδα μας μπροστά. Μια κυβέρνηση βουτηγμένη στην ανυποληψία, την αποτυχία και τη διαφθορά.

Γι’ αυτό απευθύνομαι σε κάθε πολίτη που μας ακούει.

Απευθύνομαι σε εσάς που ζείτε στα αστικά κέντρα και βλέπετε την καθημερινότητα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Απευθύνομαι και σε εσάς, στους κατοίκους της περιφέρειας, που βιώνετε καθημερινά την ερήμωση της υπαίθρου.

Σήμερα, δεν μιλάμε μόνο για αριθμούς και δείκτες. Μιλάμε για τη δική σας ζωή:

Για το Κέντρο Υγείας που έχετε ανάγκη.

Για το σχολείο που χρειάζεται το παιδί σας.

Για τις οικονομίες σας που εξανεμίζονται.

Για το εισόδημά σας που ροκανίζει η ακρίβεια.

Για τους νέους που αναγκάζονται να επιλέγουν την εσωτερική ή την εξωτερική μετανάστευση.

Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, η Ελλάδα, υπό τη Νέα Δημοκρατία, θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης. Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα. Και δεν θα μείνει πίσω μόνο η οικονομία. Θα υποχωρήσει περισσότερο και η ποιότητα της δημοκρατίας. Θα αποδυναμωθούν περαιτέρω οι θεσμοί. Θα συρρικνωθεί το κοινωνικό κράτος. Αυτά ζούμε εδώ και εξίμισι χρόνια: τη λεηλασία του κράτους και των δημοσίων πόρων.

Εσείς, κ. Μητσοτάκη, ευτελίσατε τη Βουλή. Μετατρέψατε τη Βουλή των Ελλήνων σε ένα «πλυντήριο» ευθυνών για τους υπουργούς σας. Εργαλειοποιήσατε τις μυστικές υπηρεσίες. Επιτεθήκατε στους θεσμούς και στις ανεξάρτητες αρχές. Ποια είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα; Αυτά είναι η Ευρώπη; Δεν νομίζω. Εσείς που κάποτε λέγατε ότι το παν είναι να «μένουμε Ευρώπη», μας κάνατε σήμερα να «μένουμε Ουγγαρία» με τις σκοτεινές πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας.

Όλα αυτά δεν είναι όμως τυχαία. Αποτελούν έκφραση μιας καθεστωτικής φιλοσοφίας, μιας αλαζονικής εξουσίας, μιας βαθιάς περιφρόνησης προς τον πολίτη και τις αγωνίες του. Όμως, δεν υπάρχει πολύς χρόνος.

Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από μικροβελτιώσεις. Χρειάζεται μια γενναία νέα αρχή. Με σχέδιο και νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας. Ήρθε η ώρα, να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να ανοίξει ο κύκλος της προόδου. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πράξη το όραμα για «μια Ελλάδα που θα αφορά όλους τους Έλληνες». Για μια Ελλάδα που θα υπηρετεί τον αδύναμο πολίτη. Για ένα κράτος που θα στηρίζει τη μεσαία τάξη! Αν, γρήγορα, δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε μπροστά μας νέες περιπέτειες, νέες ανισότητες, νέα αδιέξοδα.

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 είναι μια σημαντική ευκαιρία να δούμε πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία, αλλά και πού οδηγείται με τις τωρινές κυβερνητικές σας επιλογές. Είχατε την τύχη να διαχειριστείτε πρωτοφανείς πόρους και μεγάλες δημοσιονομικές ευελιξίες, που δεν είχε καμία άλλη κυβέρνηση τα προηγούμενα 15 χρόνια, λόγω της χρεοκοπίας που άφησε πίσω της η Νέα Δημοκρατία το 2009. Στην περίοδο της πανδημίας, 60 δισεκατομμύρια ευρώ για στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Και στη συνέχεια το Ταμείο Ανάκαμψης.Ένα ιστορικό εργαλείο για τη χώρα και για όλη την Ευρώπη, που όμως και αυτό το διαχειριστήκατε αναποτελεσματικά. Σε τρία χρόνια διοχετεύσατε στην οικονομία μόλις τους μισούς διαθέσιμους πόρους και σήμερα μας ζητάτε να πιστέψουμε ότι το υπόλοιπο 50% θα τρέξει μέσα σε μόλις 9 μήνες, μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Την περίοδο 2019–2024, η οικονομία μας κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μόλις 2%, οριακά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκριση με χώρες που αντιμετώπισαν παρόμοιες κρίσεις είναι αποκαλυπτική:

– Η Πορτογαλία και η Ισπανία πέτυχαν αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης έχοντας δαπανήσει πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι εμείς, ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία.

– Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης –η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία– άφησαν οριστικά την Ελλάδα πίσω σε αναπτυξιακή ταχύτητα.

Αυτό είναι ένα ηχηρό καμπανάκι για τον προϋπολογισμό σας. Αλλά ας δούμε και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες του ΠΑΣΟΚ. Για την περίοδο 2026–2029 προβλέπεται μείωση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ: από 2,2% το 2025 στο 1,3% το 2029. Τι είναι όμως το πιο ανησυχητικό; Για το οποίο δεν ακούω κάποια κουβέντα. Να μας πείτε κάτι κ. Πρωθυπουργέ. Η εικόνα των επενδύσεων. Εσείς κάνατε κορωνίδα της πολιτικής σας ότι φέρνετε επενδύσεις, ότι έχουμε σταθερή ανάπτυξη όλων των επενδύσεων.

Για να δούμε λοιπόν: Από 5,7% φέτος ως ποσοστό του ΑΕΠ, του χρόνου λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης πάει στο10,2% και το 2029 γίνεται 0,8%. Γι’ αυτό θα μας πείτε κάτι; Ποια είναι η «σταθερή ανάπτυξη»; Με 0,8% θα αντέξει η χώρα μακροπρόθεσμα; Αυτά πρέπει να πείτε σήμερα στον Ελληνικό λαό για να το καταλάβουν όλοι.

Ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται στασιμότητα. Και αυτό θα έχει πραγματικές συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία:

– Σημαίνει χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ήδη, το 2024, ο μέσος ετήσιος ονομαστικός μισθός ήταν ο δεύτερος χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας προσπέρασε και η Ουγγαρία.

Επί ημερών σας γίνεται μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου. Δεν είναι μόνο τα χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με την ακρίβεια, είναι και οι ανισότητες, είναι και η άδικη αναδιανομή του πλούτου. Τι συμβαίνει; Το μερίδιο των κερδών ως ποσοστό στο ΑΕΠ, είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το μερίδιο των μισθών είναι το δεύτερο χαμηλότερο. Αυτό δεν παρουσιάζει τις μεγάλες ανισότητες της εποχής;

Τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένουν τα μόνα στην Ευρώπη με αρνητική αποταμίευση. Και αρνητική αποταμίευση δεν είναι αυτό που μας είπατε, όταν συζητούσαμε για την ακρίβεια, κ. Μητσοτάκη, ότι δεν ισχύει γιατί αυξάνονται οι καταθέσεις. Αρνητική αποταμίευση σημαίνει ότι από αυτά που μπαίνουν δεν φτάνουν. Χρειάζονται περισσότερα. Με αποτέλεσμα να έχουν αρνητική αποταμίευση τα νοικοκυριά μας.

Η ελληνική οικονομία έχει το δεύτερο υψηλότερο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρώπη των 27. Το θυμάστε αυτό το έλλειμμα; Είναι το έλλειμμα που μας κατέστρεψε. Αυτό που αφήσατε το 2009, το μεγαλύτερο παγκοσμίως. Τι έχετε να πείτε για αυτό σήμερα; Γιατί συμβαίνει αυτό; Δεν οφείλεται μόνο, όπως τότε, στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Οφείλεται και στον υπερδιπλασιασμό των μερισμάτων, των τόκων και των κερδών που φεύγουν στο εξωτερικό: από 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 16 δισεκατομμύρια το 2024. Αυτή είναι η εικόνα του αφελληνισμού της Ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι μια βαθιά αντιαναπτυξιακή και άδικη πολιτική. Γι’ αυτό και …η σπουδή σας να μειώσετε τη φορολογία στα μερίσματα από το 10% στο 5% και να χάνουμε εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα που θα μπορούσαν να πάνε στο κοινωνικό κράτος, την υγεία και την παιδεία.

Αλλά, οι αποφάσεις της κυβέρνησης διευκολύνουν συγκεκριμένους παίκτες της αγοράς. Τα μεγάλα funds. Η κοινωνία δικαιούται απαντήσεις:

Mε ποια κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις για πωλήσεις στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων, για μεταβιβάσεις ασφαλιστικών εταιρειών, για συγκέντρωση της ιδιωτικής υγείας σε λίγους ή για την αξιοποίηση δημόσιων και πρώην δημόσιων υποδομών;

Καθαρές απαντήσεις, γιατί εσείς κάνετε την Ελλάδα “Ελντοράντο” για τα funds, την ίδια στιγμή που οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα τρόφιμα, ασφάλιστρα και υπηρεσίες υγείας. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα της κοινωνικής αδικίας και του αφελληνισμού της ελληνικής οικονομίας. Είμαστε όμηροι, ευάλωτοι στα funds και στα εγχώρια ολιγοπώλια. Τα κέρδη των δισεκατομμυρίων ευρώ βγαίνουν στο εξωτερικό και κάποια από αυτά επιστρέφουν, αλλά για να εξαγοράζουν τα σπίτια και την περιουσία των Ελλήνων, όχι για παραγωγικές επενδύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Για εμάς, λοιπόν, αυτή η πολιτική πρέπει να σταματήσει. Για εμάς κ. Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν πωλείται! Η Ελλάδα ανήκει στον ελληνικό λαό και στην ευημερία του. Σ’ αυτόν και στα παιδιά του και όχι να χάνουμε εισοδήματα, ακίνητα και περιουσίες που παίρνουν ισχυροί παίκτες, εγχώριοι και από το εξωτερικό. Αυτός ο τύπος ανάπτυξης είναι υποθήκη και για το παρόν και για το μέλλον της πατρίδας μας.

Τέλος, η στασιμότητα σημαίνει και αδύναμο κοινωνικό κράτος. Έχετε δει τα στοιχεία της Eurostat; Είναι αποκαλυπτικά. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασκεί κοινωνική πολιτική κυρίως μέσω επιδομάτων. Εσείς όσο ήσασταν αντιπολίτευση δεν λέγατε ότι πρέπει να επενδύουμε σε σταθερές δομές, μείωση των ανισοτήτων και όχι σε επιδοματική πολιτική; Συνεχώς, ήταν καραμέλα στο στόμα σας. Να τα αποτελέσματα. Δεύτεροι στην Ευρώπη. Γιατί αυτό δεν αλλάζει; Γιατί δεν επενδύετε στο κοινωνικό κράτος με έναν γενναίο και στρατηγικό τρόπο.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, εμείς θέσαμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως εθνικό στόχο τη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση της χώρας, που περνά από την άνοδο του βιοτικού επιπέδου στο 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου από το 70% που είναι σήμερα. Ενός πραγματικού εθνικού στόχου, με αποτύπωμα στην κοινωνία, αποτύπωμα στις ανισότητες.

Με τον προϋπολογισμό που έχετε καταθέσει, ο στόχος αυτός πάει στις ελληνικές καλένδες και η Ελλάδα θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο δεκαετίες –έως το 2046– για να προσεγγίσει ξανά το κατά κεφαλήν εισόδημα που είχαμε το 2007. Αυτό είναι η σύγκλιση; Αυτό είναι η φιλοευρωπαϊκή πολιτική; Και πανηγυρίζετε και χειροκροτάτε; Πείτε το σήμερα καθαρά. Είναι έτσι ή δεν είναι;

Για εμάς, κύρια εθνική προτεραιότητα είναι το δημογραφικό. Αν δεν υπάρξει δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας μας, έχουμε αποτύχει σε όλα. Γι’ αυτό είπα και στην 3η του Σεπτέμβρη ότι πρέπει να δώσουμε και από αυτά που δεν έχουμε για να λύσουμε τον δημογραφικό κίνδυνο που υπάρχει στην χώρα μας. Που είναι ένας κίνδυνος υπαρξιακός, ο πιο κρίσιμος συντελεστής εθνικής ισχύος.

Πώς μπορεί να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, όταν οι προβλέψεις δείχνουν πως μέσα στις επόμενες δεκαετίες, ο πληθυσμός θα περιοριστεί στα 8,3 εκατομμύρια κατοίκους; Όταν ένας νέος άνθρωπος δεν μπορεί να βρει σπίτι και ένα νέο ζευγάρι δεν μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια, πώς θα κάνουν οικογένεια; Εμείς καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού. Ένα σχέδιο που συνδέει τη γέννηση παιδιών με την εργασία, τη στέγη, την παιδεία και την υγεία, όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Και κορυφαίο ζήτημα για το δημογραφικό είναι το στεγαστικό. Θέλω να θυμηθείτε, όλοι οι συνάδελφοι, όταν πρώτη φορά, το 2022, καταθέσαμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα στα πρότυπα της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Αυστρίας και εν μέρει και της Ιταλίας, την περιφρόνηση που δεχτήκαμε από τον κ. Μητσοτάκη ότι είμαστε λαϊκιστές και ότι δεν θα βρούμε τα χρήματα. Μα, αυτό είναι το κορυφαίο ζήτημα στην Ελλάδα.

Πώς θα κάνουν οι νέοι οικογένεια, αν δεν έχουν σπίτι;

Τι τους λέμε, λοιπόν; «Αν έχει σπίτι η οικογένειά σας»; Συγχαρητήρια. Κι αν δεν έχει; Στο περιθώριο. Για εμάς, δεν υπάρχει περιθώριο. Υπάρχει όμως περιθώριο λύσεων και πρωτοβουλιών για να λύσουμε το στεγαστικό ζήτημα. Έχετε ανακοινώσει διάφορα προγράμματα. Κάνατε εξαγγελίες «30 + 2 μέτρα» , «50 + 3 παρεμβάσεις»…Τι καταφέρατε; Μειώθηκαν τα ενοίκια, κ. Μητσοτάκη, ή αυξήθηκαν τα ενοίκια; Είναι από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της διακυβέρνησής σας.

Εμείς, λοιπόν, βλέπουμε μια κοινωνία που πληρώνει σήμερα ακριβά τις πολιτικές σας.

– Το 28,9% των νοικοκυριών ξοδεύει υπερβολικό μέρος του εισοδήματός του για στέγαση (Μ.Ο. ΕΕ: 8,2%).

– Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σωρευτικά έως και 50% σε περιοχές της Αττικής.

– Εσείς επιλέξατε να δώσετε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σε 4 χρόνια επιδότησης ενοικίου, αλλά χωρίς να μείνει πίσω καμία υποδομή.

Αυτά όλα είναι σοβαρά ελλείμματα της πολιτικής σας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο προϋπολογισμός του 2026 αποκαλύπτει με τον πιο καθαρό τρόπο τον άδικο πυρήνα της φορολογικής σας πολιτικής. Γιατί, ενώ μιλάτε για μείωση συντελεστών, στην πράξη αφήνετε τον πληθωρισμό να κάνει τη δουλειά των εσόδων.

Το έχω ξαναπεί: Κάνατε τον πληθωρισμό και τους έμμεσους φόρους δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης πολιτικής, λες και είμαστε στη Λατινική Αμερική. Ο πληθωρισμός λειτουργεί ως κρυφός φόρος μέσω της κατανάλωσης και να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών.

Από τα 2,5 δισ. ευρώ επιπλέον φορολογικά έσοδα για το 2026, από αυτά 1,6 δισ. προέρχονται από τον ΦΠΑ. Δηλαδή από τον πιο άδικο φόρο, παίρνετε τα περισσότερα

και αυτό εσείς το λέτε φορολογική δικαιοσύνη. Από έναν φόρο που δεν λαμβάνει υπόψη ούτε το εισόδημα, ούτε την αντοχή των νοικοκυριών. Είναι οριζόντιος και άδικος.

Διαβάσατε κύριε Μητσοτάκη, τι λέει η ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ για όλα αυτά; Πιστοποιεί τον άδικο χαρακτήρα της φορολογικής σας πολιτικής:

– Στην Ελλάδα περίπου τα μισά κρατικά έσοδα προέρχονται από έμμεση φορολογία, που αυξάνονται διαρκώς σε σχέση με τους άμεσους φόρους.

– Βρισκόμαστε στην 5η θέση μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από έμμεσους φόρους.

– Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

– Και ενώ μιλάτε διαρκώς για ελάφρυνση της εργασίας, την περίοδο 2021–2024 η φορολογική επιβάρυνση του μέσου άγαμου εργαζόμενου αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Την ίδια ώρα, στις χώρες του ΟΟΣΑ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Και η φορολογική σας μεταρρύθμιση είναι λειψή. Γιατί πολύ απλά σε βάθος τριετίας, θα εξανεμιστούν τα όποια οφέλη, λόγω πληθωρισμού. Γι’ αυτό χρειάζεται τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας.

Όσο για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές, την είχα προτείνει πέρσι από το βήμα της ΔΕΘ και μας κατηγορήσατε για «λαϊκισμό», για «λεφτόδεντρα». Μόλις το υιοθέτησε η κυβέρνηση τελικά, μετατράπηκε σε «μεταρρύθμιση». Όταν προτείνουμε κάτι εμείς, είναι λαϊκισμός. Όταν έρθει η ώρα να το κάνετε εσείς, είναι «μεταρρύθμιση». Αυτό θα πει υποκρισία.

Και πάμε στο μεγάλο θέμα της κοινωνίας, την ακρίβεια.

Οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με ένα παρατεταμένο κύμα ακρίβειας: στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στον λογαριασμό του ρεύματος, στο κόστος ζωής που ανεβαίνει χωρίς φρένο.

Είμαστε η 2η χώρα στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας.

Υπάρχει απαξίωση της δημόσιας παιδείας και αυτό φαίνεται διότι έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 17% οι μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις, σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Τα καρτέλ κάνουν πάρτι.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2025 οι τιμές αυξήθηκαν σωρευτικά κατά:

-39% στα τρόφιμα.

-58% στην ένδυση και υπόδηση και 68% ειδικά στην παιδική ένδυση.

-48% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

-43% οι μεταφορές με πλοίο

Όλα αυτά είναι μια καλύτερη ζωή; Είναι μια ζωή με κοινωνικό πρόσημο; Με τέτοια ακρίβεια στη χώρα μας; Αντιτείνετε ότι αυξάνετε οριακά τους μισθούς. Τι να το κάνουν οι πολίτες με αυτή την ακρίβεια; Τι να το κάνουν, αν δεν περιορίσετε τα καρτέλ στα οποία είστε τροχονόμοι, με αποτέλεσμα να έχουν δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη;

Και εσείς μιλήσατε για το «καλάθι», για τις 2.000 ετικέτες και τι διαλέξατε; Διαλέξατε την κοροϊδία, τα μανταλάκια, τις σκούπες και τις καβουροδαγκάνες.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει η ελληνική οικογένεια. Υποκρισία και κοροϊδία.

Εμείς, ήδη από το 2022, καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου. Και τι είπαμε;

Χρειαζόμαστε μια ναυαρχίδα, μια ενιαία Αρχή Προστασίας Καταναλωτή:

Με εργαλεία, εξουσίες και τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά εκεί όπου υπάρχουν στρεβλώσεις, ολιγοπώλια και καταχρηστικές πρακτικές.

Και εδώ βρίσκεται η ουσιαστική μας διαφορά:

Η κυβέρνηση απλώς συνένωσε υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Χωρίς πραγματική ισχύ. Με άλλα λόγια, αναπαράγετε την αδράνεια.

Για αυτό σας ρωτώ ευθέως κύριε Πρωθυπουργέ: πόσα δισεκατομμύρια έβγαλαν οι μεγάλοι «παίκτες» και τα ολιγοπώλια αυτά τα πέντε χρόνια; Τι πρόστιμα επιβάλλατε και πάνω από όλα τι εισπράξατε; Θα μας δώσετε τα στοιχεία;

Σας το έθεσα και στην επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια. Θέλουμε να γνωρίζουμε: τι βάλατε, τι πήραν και τι εισπράξατε για να περιορίσετε αυτά τα φαινόμενα;

Γιατί απορρίψατε τις προτάσεις μας, ώστε να μπει τέλος στην ασυδοσία;

Καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση για τα ασφάλιστρα υγείας. Είπατε «όχι».

Συγκεκριμένη πρόταση για τις τράπεζες. Είπατε «όχι».

Συγκεκριμένη πρόταση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και εκεί «όχι».

Γιατί; Δεν βλέπετε την κοινωνική πραγματικότητα και τις δυσκολίες;

Τα πράγματα είναι πολύ απλά: Δεν έχετε ούτε την πολιτική, ούτε τη βούληση να βάλετε κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά.

Εμβληματικό παράδειγμα είναι οι τράπεζες.

Την ώρα που νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να σταθούν όρθιες, οι τράπεζες συνεχίζουν να βγάζουν δισεκατομμύρια, ακόμα περισσότερα φέτος από πέρσι.

Πέρσι τέτοιες μέρες, κατέθεσα μία πρόταση μαζί με την κοινοβουλευτικό ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Τι είπαμε για να τους πιέσουμε να αλλάξουν πολιτική ως προς τα επιτόκια, τις προμήθειες και τις χρεώσεις; Να κάνουμε μία εφάπαξ φορολόγηση 500 εκατ. ευρώ σε δύο χρόνια. Να ασκήσουμε πίεση στο τραπεζικό σύστημα, για το οποίο οι Έλληνες πολίτες έδωσαν δισεκατομμύρια ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση του, για να σταθούν όρθιες οι τράπεζες.

Μας είπατε «όχι» και τι κάνατε τελικά; Τις χαϊδέψατε μέσω μιας «εθελοντικής» εισφοράς στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης! Δηλαδή, μας έκαναν και χάρη! Με τα δικά μας λεφτά, τους εμφανίσατε ως ευεργέτες.

Και ποιο ήταν το «ευχαριστώ»; Αντί να μειωθούν τα επιτόκια, η διαφορά επιτοκίων είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντί να τους τραβήξετε το αυτί και να τονώσουν τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, τους αφήνετε να θησαυρίζουν στην πλάτη του ελληνικού λαού!

Κατά 4,7% αυξήθηκαν τα κέρδη των τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σπάνε διαδοχικά ρεκόρ κερδοφορίας και η Νέα Δημοκρατία κάνει τον τροχονόμο!

Και στις προμήθειες η ασυδοσία καλά κρατεί. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες των ελληνικών τραπεζών για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 14,3%. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της περσινής σας επιλογής.

Και υπάρχει και ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα, που δεν ακούω να το συζητάμε.

Την ώρα που οι τράπεζες καταγράφουν αυτά τα κέρδη, αντί να τα χρησιμοποιούν για να θωρακίσουν την κεφαλαιακή τους θέση και να μειώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο, μοιράζουν τεράστια μερίσματα.

Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη: Χρειάζεται μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών τους να πηγαίνει στη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου παρά στη διανομή παχυλών μερισμάτων, κ. Μητσοτάκη, όπως τους επιτρέψατε να κάνουν. Γιατί, σε άλλη περίπτωση, είναι πιθανό στο μέλλον αυτό το κόστος του αναβαλλόμενου φόρου να το φορτωθεί υπό άλλες συνθήκες πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος.

Αν η εικόνα στις τράπεζες είναι προβληματική, η κατάσταση στο ιδιωτικό χρέος είναι δραματική. Σήμερα:

-4.000.000 ΑΦΜ χρωστούν στην εφορία,

-2.300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ και

-πάνω από ένα εκατομμύριο δάνεια είναι «κόκκινα».

Μέχρι τα μέσα του 2025, έχουν ρυθμιστεί μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού οφειλές ύψους 13 δισ. ευρώ σε σύνολο 230 δισ. ιδιωτικού χρέους.

Και ακόμη χειρότερα: πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις έχουν ήδη ξανακοκκινίσει. Το αποτέλεσμα είναι:

– Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.

– Ανασφάλεια.

– Νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία προστασία.

Όμως, αντί να δώσετε ουσιαστικές λύσεις, κι εδώ απορρίψατε τις δικές μας προτάσεις.

Απορρίψατε την τροπολογία μας για άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Απορρίψατε την πρότασή μας για δίκαιη λύση μας για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Απορρίψατε την πρότασή μας για λύση για τους εγγυητές.

Απορρίψατε την πρότασή μας για την καθολική υποχρέωση των πιστωτών να καταθέτουν πρόταση ρύθμισης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Με άλλα λόγια, απορρίψατε κάθε πρόταση που βάζει κανόνες και προστατεύει τον πολίτη.

Δεσμεύομαι ότι με την πολιτική αλλαγή θα μπουν κανόνες στην αγορά των κόκκινων δανείων, για να σταματήσουν τα κοράκια των funds να κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ας έρθω στο θέμα των ημερών. Ένα θέμα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της της χώρας. Εδώ και χρόνια, ο πρωτογενής τομέας λεηλατείται. Το κόστος παραγωγής δυσβάσταχτο. Το χάσμα των τιμών από το χωράφι στο ράφι συνεχώς διευρύνεται.

Ένας αγρότης, κύριε Μητσοτάκη, που βλέπει τα όσπρια που παράγει να πωλούνται στο ράφι τρεις, πέντε ή και δεκαπέντε φορές πάνω, τι θα κάνει;

Θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα;

Αυτός που βλέπει να εξαπλώνεται η ευλογιά, σφαγιάζονται μισό εκατομμύριο ζώα και καταστρέφεται το βιός του, θα κάτσει στο σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα κύριε Μητσοτάκη;

Αυτοί που είδαν στους λογαριασμούς τους να μην μπαίνουν ούτε τα μισά από αυτά που τους χρωστάτε από τις βασικές ενισχύσεις, θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα κύριε Μητσοτάκη;

Αυτοί που είδαν να πηγαίνουν 72,3% πάνω τα λιπάσματα, 55% οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, 40% οι ζωοτροφές, θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα κύριε Μητσοτάκη;

Αυτοί που βλέπουν τους αετονύχηδες της γαλάζιας συμμορίας να κυκλοφορούν με τις Πόρσε και τις Φεράρι από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αγανακτισμένοι, θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα;

Αυτοί, λοιπόν, πάνε στα μπλόκα γιατί τους στέλνετε εσείς.

Εσείς τους βυθίσατε στην απελπισία. Με αυτήν την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα.

Εσείς ευθύνεστε και ερημώνουν τα χωριά μας. Διότι το φωνάζουμε εδώ και πέντε χρόνια: «Πάρτε γενναίες πρωτοβουλίες. Ερημώνει η ύπαιθρος. Θέλει ειδικά σχέδια ανάπτυξης. Θέλει ειδική στήριξη στην ενέργεια».

Σας πρότεινα εξαρχής ενεργειακές κοινότητες για τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους, τους συνεταιριστές, τους γεωργούς.

Και τι κάνατε; Όλα στην ολιγαρχία, όλα στους μεγάλους. Πείτε σήμερα πόσες ενεργειακές κοινότητες παραγωγών έχει η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γερμανία και πόσες η Ελλάδα. Για να καταλάβετε γιατί αυτοί οι άνθρωποι πάνε στα μπλόκα.

Πρέπει, λοιπόν, να σταθούμε δίπλα τους. Να κατανοήσουμε το πρόβλημά τους. Φέτος, αν δεν τους στηρίξουμε, είναι στο χείλος της καταστροφής. Χωρίς οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα, σπόρους.

Αντί να είναι στα χωράφια τους, διεκδικούν το δικαίωμα στην επιβίωση αυτών και των οικογενειών τους.

Πρέπει, λοιπόν, να βάλουμε στην ατζέντα μας γενναίες πολιτικές.

Ένα νέο κοινωνικό και παραγωγικό συμβόλαιο. Ένα σχέδιο που μειώνει το κόστος παραγωγής. Για αυτό, προτείνουμε καθαρά πράγματα για να ανοίξει διάλογος αξιοπρέπειας και όχι κοροϊδίας:

-θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

-καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

-φθηνό, δίκαιο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με ανώτατη τιμή ενέργειας για πέντε χρόνια στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα.

-δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

-διαφάνεια σε κάθε στάδιο των ενισχύσεων και των ελέγχων.

-Και τέλος, μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα αγροτικά δάνεια και προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς.

Αυτό είναι ένα σχέδιο, που, αν σήμερα το παρουσιάσουμε στον πρωτογενή τομέα, είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική, κάτι που δεν τους παρέχετε.

Και πάμε στο κράτος, τους θεσμούς και την ατιμωρησία.

Ας μιλήσουμε ειλικρινά. Μπορεί να υπάρχει ισχυρή Ελλάδα, ανταγωνιστικότητα, δίκαιη ανάπτυξη, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς θεσμούς, χωρίς εύρυθμη λειτουργία του κοινοβουλίου; Ποια χώρα με καχεκτικούς θεσμούς έφτασε ψηλά σε επίπεδο ευημερίας;

Η διακυβέρνηση σας έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό: σκάνδαλα και σκοτεινές μεθόδους. Πολλές φορές στο όριο του παρακράτους.

Μια κυβέρνηση του «όλα επιτρέπονται» στον βωμό της εξουσίας. Χωρίς αρχές, χωρίς πολιτική ηθική.

Και, όταν σας πιάσουμε με σκάνδαλα κορυφαία που συγκλονίζουν ακόμη και την Ευρώπη, ο στόχος σας δεν είναι η δικαιοσύνη, αλλά η συγκάλυψη και ο συμψηφισμός.

Στο σκάνδαλο των υποκλοπών για να αποφύγει τις ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης, έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει τα θύματα ως θύτες.

Με μότο ότι αντί να μας πει αυτός γιατί μας παρακολουθούσε, να πρέπει να πουν τα θύματα γιατί τα παρακολουθούσαν. Να μας πουν, λοιπόν. Κύριε Βορίδη, γιατί σας παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης; Κύριε Χατζηδάκη, γιατί σας παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης; Να το πείτε σήμερα. Με γενναίο τρόπο. Για να τελειώνουν τα παιχνίδια.

Έχει περάσει ένας χρόνος από τη δικαίωσή μου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν υλοποιείτε την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας! Αυτό είναι ευρωπαϊκή χώρα; Αλλά, φτάσαμε στο σημείο ένα καραμπινάτο σκάνδαλο κατασκοπείας να είναι σε ένα μονομελές πλημμελειοδικείο. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα!

Στην τραγωδία των Τεμπών με 57 νεκρούς, πάλι συγκάλυψη και συμψηφισμός.

Εσείς λέγατε προεκλογικά ότι πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες ασφαλείας των τρένων. Προεκλογικά, πριν το 2019. Και, τελικά, είχαμε μία τραγωδία. Και, αντί να ελέγξετε γιατί δεν έγινε η 717, τι κάνατε; Συμψηφισμό! Εξεταστική από το 1997. Να πετάξουμε τις ευθύνες 20, 30 χρόνια πίσω. Λες και έφταιγε το 1997 για την τηλεδιοίκηση που δεν έγινε το 2018, το 2019, το 2020, το 2021, το 2022!

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Εσείς δεν πήρατε δίπλα σας στο Μαξίμου τον κ. Βάρρα; Τον πήρατε!

Δεν σας είπε ο κ. Βάρρας μπαίνοντας στο Μέγαρο Μαξίμου «Πρωθυπουργέ, κατακλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Και, αν σας το ‘πε, γιατί δεν κάνατε τίποτα τα επόμενα χρόνια και τους αφήσατε τέσσερα χρόνια να λεηλατούν τις βασικές ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων; Γιατί; Να μας απαντήσετε. Και αφήστε το δικαίωμα της σιωπής. Καθαρές απαντήσεις. Το ξέρατε τέσσερα χρόνια. Γιατί δεν το σταματήσατε;

Εγώ ο ίδιος σας έχω θέσει το θέμα σε επίκαιρη ερώτηση, και πέρυσι στον προϋπολογισμό. Αλλά, απαντήσεις δεν παίρναμε.

Τα έμαθε και η Ελλάδα χάρη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι χάρη στις πρωτοβουλίες για να μη φτάσουμε εδώ που φτάσαμε.

Αλλά και στους υπουργούς σας, δεν πρέπει επιτέλους να σταματήσει η ατιμωρησία;

Εσείς τι κάνατε; Και για τον κ.Βορίδη και για τον κ.Αυγενάκη, καλέσατε τους βουλευτές σας να πάνε για ύπνο νωρίς, να ψηφίσουν επιστολικά, μην ξεφύγει κανείς και οδηγηθεί κάποιος στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι συγκάλυψη;

Δεν είναι συγκάλυψη ο κ. Καραμανλής να είναι στο απυρόβλητο για την 717, αλλά 16 φυσικά πρόσωπα να δικαστούν με την κατηγορία -ακουστέ!- της ηθικής αυτουργίας στην απιστία του υπουργού, που όμως δεν ελέγχεται; Αυτό είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα; Αυτό είναι χειραγώγηση! Αυτό είναι εργαλειοποίηση του άρθρου 86 για να μην υπάρχει διαφάνεια και φως.

Απέναντι σε αυτή τη δυσωδία που πάντα φτάνει στην αυλή σας, εμείς παλεύουμε για μια ηθική πολιτική. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο.

Θεωρώ αδιανόητα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Είναι προσβλητικά για την κοινοβουλευτική μας ιστορία.Το καθεστώς της ατιμωρησίας πρέπει να τελειώσει.

Για αυτό δεσμεύομαι ότι με πρωτοβουλία μας θα υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 86 και αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Καθαρά πράγματα, αν θέλουμε εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Και όχι να νομίζουν οι πολίτες ότι η δικαιοσύνη είναι μόνο για αυτούς και ότι για τους υπουργούς υπάρχει πάντα πέπλο προστασίας και ατιμωρησίας.

Δεν είναι, όμως, μόνο τα θέματα του κράτους δικαίου. Είναι και τα εθνικά θέματα.

Δείτε το πρόγραμμα SAFE. Το καλοκαίρι μας λέτε: «δεν χρειάζεται να μπούμε». Μετά από λίγο, επιχειρηματολογούσατε: «θα μπούμε στο SAFE, θα διεκδικήσουμε 787 εκατομμύρια». Μετά κάνατε λόγο για 2,9 δισ. Σας λένε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, δεν έχετε δυνατότητα, έχουν δεσμευθεί τα 150 δισεκατομμύρια του προγράμματος. Και τελικά ούτε για τα 789 είχατε ολοκληρωμένο σχέδιο, εκθέτοντας τη χώρα.

Στο καλώδιο, έχουμε πάρει απάντηση; Έχουμε πάρει απάντηση για το χρονοδιάγραμμα μιας επένδυσης που συνδέεται απόλυτα με το σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα; Ή πέρασε τελικά ο τραμπουκισμός του Ερντογάν ότι «ή έρχεται η εταιρεία να πάρει άδεια από εμάς ή το καλώδιο δεν πέφτει»;

Πείτε ξεκάθαρα. Να τα ξέρει αυτά ο ελληνικός λαός.

Όπως και στο θέμα της Μονής Σινά. Το… ξεχάσαμε! Τι γίνεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς; Βρέθηκε λύση; Ή ουσιαστικά σιγά-σιγά το αφήνουμε στις καλένδες για να ξεχαστεί; Τα ερωτήματα είναι πολλά.

Όπως και το θέμα του διαλόγου και των συναινέσεων. Ποιες συναινέσεις, όταν δεν παρουσιάζετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το τι θα είναι ο διάλογος που θα ανοίξουν οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου; Δεν πρέπει να γίνει για αυτό ενημέρωση στα κόμματα, για να έχουμε μια κοινή στρατηγική;

Κυρίες και κύριοι,

Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι οι πολίτες είναι βαθιά απογοητευμένοι.

Το θέμα είναι τι θα γίνει η απογοήτευσή τους. Η απογοήτευσή τους θα γίνει συμβιβασμός και αποχή; Μια συνολική απαξίωση; Μια συνολική αποδόμηση του πολιτικού κόσμου; Θα επιτρέψουμε την άποψη του καφενείου ότι είμαστε όλοι το ίδιο;

Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να την επιτρέψουμε. Και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις για να υπάρξει ταχύτατα πολιτική αλλαγή.

Όσο μένει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, η απαξίωση του πολιτικού κόσμου θα είναι ραγδαία.

Είναι μία κυβέρνηση συνδεδεμένη με τη διαφθορά και με την ατιμωρησία.

Είναι μια κυβέρνηση που ενισχύει το αφήγημα ότι η πολιτική δεν δίνει λύσεις, ότι είναι όλοι το ίδιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και είναι στα χέρια μας να αλλάξει.

Είναι στα χέρια μας να καταλάβει ο πολίτης ότι δεν έχει ανάγκη από Μεσσίες. Ότι δεν έχει ανάγκη από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι στην εγχώρια ολιγαρχία για να έχουν μια καλή αντιμετώπιση από τα μέσα που ελέγχουν.

Ότι η Ελλάδα δεν θέλει πολιτικούς με εξαρτήσεις, αλλά πολιτικούς με σχέδιο, με πρόγραμμα, με ήθος, με αυτονομία από τα συμφέροντα. Αυτοί οι πολιτικοί θα κάνουν την Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική.

Άρα, το δίλημμα είναι πάρα πολύ απλό:

ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε στη στασιμότητα και στην αδικια

ή παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας ανοίγοντας νέο δρόμο για πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, για πραγματική ευημερία για όλους τους Έλληνες πολίτες. Και για αυτούς και για τα παιδιά τους. Για όλες τις οικογένειες.

Και δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία χαμένη.

Γι’ αυτό καλώ κάθε Έλληνα πολίτη, ό,τι κόμμα και αν ψήφισε στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για την πολιτική αλλαγή που θα φέρει την Ελλάδα ξανά πιο ψηλά, πιο δυνατά.

Την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Την Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας.

Μια Ελλάδα για όλους. Μια Ελλάδα που αξίζει πραγματικά στους πολίτες.

Γιατί δεν μας αξίζει, δεν αξίζει σε κανέναν Έλληνα η σημερινή κατάντια της υποκρισίας, η σημερινή κατάντια της περιφρόνησης των αναγκών και των μεγάλων ζητημάτων της ελληνικής κοινωνίας.

