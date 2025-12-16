Αρνητική-πρωτιά-της-Ελλάδας-στην-απάτη-με-e-συναλλαγές

Το υψηλότερο ποσοστό απάτης αναλογικά με τον όγκο των συναλλαγών κατέγραψε η Ελλάδα στις ηλεκτρονικές πληρωμές το 2024.

Η κοινή έκθεση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με την απάτη στις πληρωμές για το 2024 επισημαίνει ότι οι απάτες στις πληρωμές σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ανήλθαν στα 4,2 δισ. ευρώ το 2024, από 3,5 δισ. ευρώ το 2023 και 3,4 δισ. ευρώ το 2022.

Σύμφωνα με την έκθεση, σε όρους όγκου συναλλαγών η Ελλάδα κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό απάτης στις ηλεκτρονικές πληρωμές για το 2024 διαμορφούμενο στο 0,028%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, οι δόλιες συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα το 2024 φαίνεται να συγκεντρώθηκαν σε χώρες όπου οι πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα ήταν πιο διαδεδομένες. Σε απόλυτους αριθμούς, το Λουξεμβούργο ανέφερε την υψηλότερη αξία δόλιων συναλλαγών πληρωμών (45,3 εκατ. ευρώ), ενώ η Ιταλία κατέγραψε τον υψηλότερο όγκο (πάνω από 447.000 συναλλαγές). Σε σχετικούς όρους, η Πολωνία παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό απάτης σε αξία (0,111%), με δεύτερη την Ελλάδα (0,055%) σε όρους αξίας, ενώ η χώρα μας είχε το υψηλότερο ποσοστό απάτης σε όρους όγκου συναλλαγών στο 0,028%.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες συναλλαγές για την Ελλάδα σε όρους όγκου, τα λεπτομερή στοιχεία δείχνουν ότι για τις πιστωτικές μεταφορές το συνολικό ποσοστό απάτης ανήλθε στο 0,001% και όσον αφορά τις συναλλαγές με κάρτα στο 0,009%.

Οι απώλειες

Στην ίδια έκθεση, επισημαίνεται ότι η κατανομή των απωλειών από απάτες διαφέρει ανάλογα με το μέσο πληρωμής, ενώ εντοπίζονται και σημαντικές διαφορές σε ολόκληρο τον ΕΟΧ.

Για το 2024, οι συνολικές απώλειες για τις μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ (αύξηση 16% σε ετήσια βάση) και για τις πληρωμές με κάρτες που εκδόθηκαν στην Ε.Ε./ΕΟΧ ανήλθαν σε 1,329 δισ. ευρώ (αύξηση 29% σε ετήσια βάση). Για τις πιστωτικές μεταφορές, οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών επωμίστηκαν περίπου το 85% των συνολικών απωλειών από απάτες το 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα απάτης που οδήγησε τους χρήστες να πραγματοποιήσουν δόλιες συναλλαγές.

H Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών όπου οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών επωμίστηκαν το 2024 σχεδόν το σύνολο των αναφερόμενων ζημιών σε ποσοστό 85% όσον αφορά το ηλεκτρονικό χρήμα μαζί με το Βέλγιο, την Ιρλανδία και τη Λετονία.

Ισχυρή επαλήθευση

Σύμφωνα με την έκθεση, η νομική απαίτηση για ισχυρή επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη (SCA) που εισήχθη το 2020 έχει συμβάλει στη μείωση των επιπέδων απάτης. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, υπάρχει ακόμα η ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και για προσαρμογή των μέτρων ασφαλείας προκειμένου να καταπολεμηθούν οι νέοι τύποι απάτης που εμφανίζονται.